Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

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Стадион: Селхерст Парк
Предыдущие игры
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.05.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 20.04.2016 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 31.10.2015 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 09.05.2015 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.11.2014 Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 22.02.2014 Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 14.09.2013 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 30.11.2011 Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|82 - 20
|75
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 20
|59
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|65 - 32
|57
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 24
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|50 - 25
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|51 - 39
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 41
|36
|9.
|Эвертон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 47
|34
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|33
|11.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 43
|32
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|31
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 48
|30
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 38
|29
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|21 - 41
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|25 - 43
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|29 - 41
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 54
|26
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|11
|14
|22 - 42
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 48 минут, которая состоится 05.03.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
47.2% (848)
Ничья:
18.8% (338)
Манчестер Юнайтед
34% (610)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Манчестер Юнайтед:
11.6% (208)
1:2 Манчестер Юнайтед:
11.4% (205)
2:1 Кристал Пэлас:
11.1% (200)
0:2 Манчестер Юнайтед:
10.5% (188)
0:0 Ничья:
9.9% (177)
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