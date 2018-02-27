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Кристал Пэлас
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 48 минут, которая состоится 05.03.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
47.2% (848)
Ничья:
18.8% (338)
Манчестер Юнайтед
34% (610)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
11.6% (208)
Манчестер Юнайтед:
11.4% (205)
Кристал Пэлас:
11.1% (200)
Манчестер Юнайтед:
10.5% (188)
Ничья:
9.9% (177)
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