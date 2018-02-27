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Манчестер Сити
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити
50.7% (910)
Ничья:
19.7% (353)
Челси
29.6% (532)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
11.3% (202)
Манчестер Сити:
11.3% (202)
Челси:
10.4% (187)
Ничья:
10.2% (183)
Челси:
9.6% (173)
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