Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси

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Стадион: Этихад Стэдиум
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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.04.2017 Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси Премьер-лига
- 16.04.2016 Челси 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.02.2016 Челси 5:1 Манчестер Сити Кубок
- 16.08.2015 Манчестер Сити 3:0 Челси Премьер-лига
- 31.01.2015 Челси 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.09.2014 Манчестер Сити 1:1 Челси Премьер-лига
- 15.02.2014 Манчестер Сити 2:0 Челси Кубок
- 04.02.2014 Манчестер Сити 0:1 Челси Премьер-лига
- 27.10.2013 Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 26.05.2013 Челси 3:5 Манчестер Сити Товарищеские матчи. Сборные
- 24.05.2013 Манчестер Сити 4:3 Челси Товарищеские матчи. Сборные
- 14.04.2013 Челси 1:2 Манчестер Сити Кубок
- 24.02.2013 Манчестер Сити 2:0 Челси Премьер-лига
- 25.11.2012 Челси 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 12.08.2012 Челси 2:3 Манчестер Сити Суперкубок
- 21.03.2012 Манчестер Сити 2:1 Челси Премьер-лига
- 13.12.2011 Челси 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 20.03.2011 Челси 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|82 - 20
|75
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 20
|59
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|65 - 32
|57
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 24
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|50 - 25
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|51 - 39
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 41
|36
|9.
|Эвертон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 47
|34
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|33
|11.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 43
|32
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|31
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 48
|30
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 38
|29
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|21 - 41
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|25 - 43
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|29 - 41
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 54
|26
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|11
|14
|22 - 42
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
Новости матча
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Куртуа провёл переговоры с "ПСЖ" — 22:52
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити
50.7% (910)
Ничья:
19.7% (353)
Челси
29.6% (532)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Сити:
11.3% (202)
1:0 Манчестер Сити:
11.3% (202)
0:2 Челси:
10.4% (187)
0:0 Ничья:
10.2% (183)
0:1 Челси:
9.6% (173)
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