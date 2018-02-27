Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 23.04.2016 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 06.12.2015 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.04.2015 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.11.2014 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.05.2014 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.10.2013 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.04.2013 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.11.2012 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.04.2012 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 30.12.2011 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.05.2011 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 11.12.2010 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 03.05.2009 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 28.12.2008 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.03.2008 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 24.11.2007 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|79 - 20
|72
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 20
|59
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|65 - 32
|57
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 24
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|50 - 25
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 41
|36
|9.
|Эвертон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 47
|34
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|33
|11.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 43
|32
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|31
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 48
|30
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 38
|29
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|21 - 41
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|25 - 43
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|29 - 41
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 54
|26
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|11
|14
|22 - 42
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - НьюкаслДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 38 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
-
Новая форма "Ливерпуля" — 10:36
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль
51.1% (939)
Ничья:
20% (367)
Ньюкасл
29% (533)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
11.2% (206)
1:2 Ньюкасл:
10.5% (193)
2:1 Ливерпуль:
10.2% (188)
1:1 Ничья:
10% (183)
0:0 Ничья:
10% (183)
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