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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 38 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль
51.1% (939)
Ничья:
20% (367)
Ньюкасл
29% (533)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
11.2% (206)
Ньюкасл:
10.5% (193)
Ливерпуль:
10.2% (188)
Ничья:
10% (183)
Ничья:
10% (183)
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