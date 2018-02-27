Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал

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Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Брайтон 3:1 Ковентри К
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|82 - 20
|75
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 20
|59
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|65 - 32
|57
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 24
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|50 - 25
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|51 - 39
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 41
|36
|9.
|Эвертон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 47
|34
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|33
|11.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 43
|32
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|31
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 48
|30
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 38
|29
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|21 - 41
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|25 - 43
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|29 - 41
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 54
|26
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|11
|14
|22 - 42
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 58 минут, которая состоится 04.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Брайтон
46.8% (845)
Ничья:
19.2% (347)
Арсенал
34% (613)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
12% (217)
0:1 Арсенал:
11.1% (200)
0:2 Арсенал:
10.1% (183)
1:1 Ничья:
9.9% (178)
2:0 Брайтон:
9.4% (170)
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