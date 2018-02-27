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Брайтон
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 58 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Брайтон
46.8% (845)
Ничья:
19.2% (347)
Арсенал
34% (613)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
12% (217)
Арсенал:
11.1% (200)
Арсенал:
10.1% (183)
Ничья:
9.9% (178)
Брайтон:
9.4% (170)
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