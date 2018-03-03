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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Зульте-Варегем
2:3
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
2' Гол
Мориока Риота
0:2
12' Гол
Теодорчик Лукаш
1:2
28' Гол
Бодри Марвин
1:3
32' Гол
Теодорчик Лукаш
58' Желтая карточка
Уолш Сэнди
80' Желтая карточка
Теодорчик Лукаш
2:3
85' Гол
Шапоньич Иван
87' Желтая карточка
Обрадович Иван
90'+5
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Жосуэ Са выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Обрадович Иван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Шапоньич Иван бьет в цель!
Желтая карточка
80'
Теодорчик Лукаш получил желтую карточку от судьи

77'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Francis Amuzu выходит на его замену.
74'
Зульте-Варегем делает замену. Бонгонда Тео уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
46'
Зульте-Варегем делает замену. Думбия Идрисса уходит с поля, а Кайя Онур выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Бодри Марвин бьет в цель!
16'
Зульте-Варегем делает замену. Маду Кингсли уходит с поля, а Олдруп-Йенсен Фредрик выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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