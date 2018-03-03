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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2017-2018
Стадион: Регенбогстадион
2:3
Конец матча
0:1
2' ГолМориока Риота
0:2
12' ГолТеодорчик Лукаш
1:2
28' ГолБодри Марвин
1:3
32' ГолТеодорчик Лукаш
58' Желтая карточкаУолш Сэнди
80' Желтая карточкаТеодорчик Лукаш
2:3
85' ГолШапоньич Иван
87' Желтая карточкаОбрадович Иван
|
2'
0:1
12'
0:2
28'
1:2
32'
1:3
58'
80'
85'
2:3
87'
Состав команд
14
Уолш
Сэнди
15
Маду
Кингсли
95
Бонгонда
Тео
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
Зульте-Варегем 3-4-3
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 2 Де Фаув Дави Полузащитник
- 14 Уолш Сэнди Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 15 Маду Кингсли Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- 95 Бонгонда Тео Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 29 Алесандро Кордаро Полузащитник
- 4 Хейлен Майкл Полузащитник
- 19 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Андерлехт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 10 Мориока Риота Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Де Йонг Бой Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 50 Маркович Лазар Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 13 Enzo D'Alberto
- 40 Francis Amuzu
- 48 Albert Sambi Lokonga
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 25.02.2018 Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.01.2018 Зульте-Варегем 2:1 Стандард ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
Андерлехт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.02.2018 Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Андерлехт 2:2 Мехелен ПДА
- 28.01.2018 Стандард 3:3 Андерлехт ПДА
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Андерлехт: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем Суперкубок
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 12.02.2017 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 20.11.2016 Зульте-Варегем 3:2 Андерлехт Лига Про
- 22.05.2016 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 10.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Про
- 13.02.2016 Андерлехт 3:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 18.10.2015 Зульте-Варегем 0:4 Андерлехт Лига Про
- 01.02.2015 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 21.01.2015 Андерлехт 4:2 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 17.12.2014 Зульте-Варегем 0:3 Андерлехт Кубок Бельгии
- 27.09.2014 Зульте-Варегем 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.05.2014 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.04.2014 Андерлехт 0:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 26.12.2013 Андерлехт 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Зульте-Варегем 4:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 19.05.2013 Андерлехт 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 21.04.2013 Зульте-Варегем 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|29
|19
|7
|3
|67 - 33
|64
|2.
|Андерлехт
|29
|15
|7
|7
|47 - 41
|52
|3.
|Шарлеруа
|29
|13
|12
|4
|46 - 28
|51
|4.
|Гент
|29
|13
|8
|8
|43 - 26
|47
|5.
|Генк
|29
|11
|11
|7
|43 - 34
|44
|6.
|Стандард
|29
|10
|11
|8
|40 - 39
|41
|7.
|Ройал Антверпен
|29
|10
|11
|8
|37 - 38
|41
|8.
|Кортрейк
|29
|11
|6
|12
|40 - 39
|39
|9.
|Сент-Трюйден
|29
|9
|10
|10
|29 - 40
|37
|10.
|Остенде
|29
|10
|6
|13
|40 - 38
|36
|11.
|Васланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50 - 49
|35
|12.
|Зульте-Варегем
|29
|10
|4
|15
|45 - 52
|34
|13.
|Локерен
|29
|8
|7
|14
|33 - 47
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|29
|8
|6
|15
|40 - 55
|30
|15.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29 - 49
|24
|16.
|Эйпен
|29
|5
|9
|15
|36 - 57
|24
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Жосуэ Са выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
87'
Обрадович Иван получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Шапоньич Иван бьет в цель!
80'
Теодорчик Лукаш получил желтую карточку от судьи
77'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Francis Amuzu выходит на его замену.
74'
Зульте-Варегем делает замену. Бонгонда Тео уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.
58'
Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
46'
Зульте-Варегем делает замену. Думбия Идрисса уходит с поля, а Кайя Онур выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Бодри Марвин бьет в цель!
16'
Зульте-Варегем делает замену. Маду Кингсли уходит с поля, а Олдруп-Йенсен Фредрик выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Мориока Риота бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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