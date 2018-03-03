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2017-2018
Стадион: Фреетиель
0:1
Конец матча
31' Желтая карточкаМата Клинтон
65' Желтая карточкаМалиновский Руслан
0:1
68' ГолКоллей Омар
83' Желтая карточкаMaximiliano Caufriez
85' Вторая желтая карточкаМата Клинтон
|
31'
68'
0:1
85'
Состав команд
33
Руф
Дави
21
Жанс
Лоран
69
Rudy
Camacho
52
Шрайверс
Юр
32
Oliver
Myny
92
Телин
Исаак
22
Nana
Ampomah
27
Мата
Клинтон
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
17
Сек
Ибраима
Васланд-Беверен 4-3-3
- Основной состав
- 33 Руф Дави Вратарь
- 21 Жанс Лоран Защитник
- 23 Maximiliano Caufriez Защитник
- 69 Rudy Camacho Защитник
- 2 Демир Эрдин Защитник
- 93 Айт-Атмане Рашид Полузащитник
- 52 Шрайверс Юр Полузащитник
- 17 Ангбан Викторьен Полузащитник
- 32 Oliver Myny Нападающий
- 92 Телин Исаак Нападающий
- 22 Nana Ampomah Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Merveille Goblet Вратарь
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 4 Морен Валттери Защитник
- 9 Ryan Mmaee Полузащитник
- 7 Болевич Александар Полузащитник
- 16 Cherif Ndiaye Нападающий
- 80 Niels Verburgh
- 6 Joachim Van Damme
- Главный тренер: Sven Vermant
Генк 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 27 Мата Клинтон Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 21 Уронен Йере Защитник
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Полузащитник
- 16 Ванзейр Данте Нападающий
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.02.2018 Васланд-Беверен 1:2 Гент ПДА
- 18.02.2018 Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 11.02.2018 Васланд-Беверен 1:1 Брюгге ПДА
- 02.02.2018 Ройал Антверпен 1:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 08.12.2017 Васланд-Беверен 3:1 Стандард ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Васланд-Беверен 0:2 Шарлеруа ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Стандард 3:1 Васланд-Беверен ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
Генк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.02.2018 Генк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 8
Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 1
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен Кубок
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А
- 07.02.2017 Васланд-Беверен 0:0 Генк Лига Про
- 30.11.2016 Васланд-Беверен 1:3 Генк Кубок
- 13.08.2016 Генк 2:2 Васланд-Беверен Лига Про
- 13.02.2016 Генк 6:1 Васланд-Беверен Лига Про
- 17.10.2015 Васланд-Беверен 0:1 Генк Лига Про
- 02.05.2015 Генк 7:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Васланд-Беверен 0:2 Генк Лига Жюпиле
- 08.02.2015 Генк 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 25.10.2014 Васланд-Беверен 0:1 Генк Лига Жюпиле
- 23.02.2014 Генк 0:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 22.09.2013 Васланд-Беверен 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 26.12.2012 Васланд-Беверен 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 15.09.2012 Генк 1:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|29
|19
|7
|3
|67 - 33
|64
|2.
|Андерлехт
|29
|15
|7
|7
|47 - 41
|52
|3.
|Шарлеруа
|29
|13
|12
|4
|46 - 28
|51
|4.
|Гент
|29
|13
|8
|8
|43 - 26
|47
|5.
|Генк
|29
|11
|11
|7
|43 - 34
|44
|6.
|Стандард
|29
|10
|11
|8
|40 - 39
|41
|7.
|Ройал Антверпен
|29
|10
|11
|8
|37 - 38
|41
|8.
|Кортрейк
|29
|11
|6
|12
|40 - 39
|39
|9.
|Сент-Трюйден
|29
|9
|10
|10
|29 - 40
|37
|10.
|Остенде
|29
|10
|6
|13
|40 - 38
|36
|11.
|Васланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50 - 49
|35
|12.
|Зульте-Варегем
|29
|10
|4
|15
|45 - 52
|34
|13.
|Локерен
|29
|8
|7
|14
|33 - 47
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|29
|8
|6
|15
|40 - 55
|30
|15.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29 - 49
|24
|16.
|Эйпен
|29
|5
|9
|15
|36 - 57
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
86'
Васланд-Беверен делает замену. Ангбан Викторьен уходит с поля, а Cherif Ndiaye выходит на его замену.
85'
Мата Клинтон получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
80'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Ryan Mmaee выходит на его замену.
71'
Васланд-Беверен делает замену. Oliver Myny уходит с поля, а Болевич Александар выходит на его замену.
70'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Коллей Омар бьет в цель!
65'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
46'
Генк делает замену. Ваутерс Дрис уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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