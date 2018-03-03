  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Васланд-Беверен
0:1
Конец матча
Генк
0'
31' Желтая карточка
Мата Клинтон
65' Желтая карточка
Малиновский Руслан
0:1
68' Гол
Коллей Омар
83' Желтая карточка
Maximiliano Caufriez
85' Вторая желтая карточка
Мата Клинтон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
86'
Васланд-Беверен делает замену. Ангбан Викторьен уходит с поля, а Cherif Ndiaye выходит на его замену.
85'
Мата Клинтон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
80'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Ryan Mmaee выходит на его замену.

71'
Васланд-Беверен делает замену. Oliver Myny уходит с поля, а Болевич Александар выходит на его замену.
70'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Коллей Омар бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
46'
Генк делает замену. Ваутерс Дрис уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация