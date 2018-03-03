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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
1:0
51' ГолДиаби Абдулай
1:1
62' ПенальтиJovan Stojanovic I
2:1
79' ГолЛимбомбе Антони
|
51'
1:0
62'
1:1
79'
2:1
Состав команд
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 32 Фермеер Кеннет Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 6 Класи Йорди Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 20 Ванакен Ханс Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Габулов Владимир Вратарь
- 2 Шольц Александр Защитник
- 96 Тоуба Ахмед Полузащитник
- 14 Томечак Иван Полузащитник
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 30 Накамба Марвелус Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Кортрейк 3-4-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 12 Erik Palmer-Brown Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 24 Youcef Attal Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 30 Д'Эне Кристоф Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- 8 Аджагун Абдул Нападающий
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 31 Anthony Van Loo Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 19 Tyrone Ivanof Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 17 Medjon Hoxha
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 25.02.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк ПДА
- 11.02.2018 Васланд-Беверен 1:1 Брюгге ПДА
- 08.02.2018 Брюгге 3:2 Стандард К
- 04.02.2018 Брюгге 3:3 Шарлеруа ПДА
- 31.01.2018 Стандард 4:1 Брюгге К
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 25.02.2018 Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А
- 18.12.2016 Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про
- 20.08.2016 Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про
- 26.12.2015 Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про
- 14.08.2015 Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про
- 24.05.2015 Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 08.02.2015 Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.12.2014 Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии
- 21.09.2014 Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.02.2014 Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 04.12.2013 Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии
- 20.10.2013 Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 21.07.2013 Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
- 26.12.2012 Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.09.2012 Кортрейк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 13.05.2012 Брюгге 3:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 08.04.2012 Кортрейк 3:1 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|29
|19
|7
|3
|67 - 33
|64
|2.
|Андерлехт
|29
|15
|7
|7
|47 - 41
|52
|3.
|Шарлеруа
|29
|13
|12
|4
|46 - 28
|51
|4.
|Гент
|29
|13
|8
|8
|43 - 26
|47
|5.
|Генк
|29
|11
|11
|7
|43 - 34
|44
|6.
|Стандард
|29
|10
|11
|8
|40 - 39
|41
|7.
|Ройал Антверпен
|29
|10
|11
|8
|37 - 38
|41
|8.
|Кортрейк
|29
|11
|6
|12
|40 - 39
|39
|9.
|Сент-Трюйден
|29
|9
|10
|10
|29 - 40
|37
|10.
|Остенде
|29
|10
|6
|13
|40 - 38
|36
|11.
|Васланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50 - 49
|35
|12.
|Зульте-Варегем
|29
|10
|4
|15
|45 - 52
|34
|13.
|Локерен
|29
|8
|7
|14
|33 - 47
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|29
|8
|6
|15
|40 - 55
|30
|15.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29 - 49
|24
|16.
|Эйпен
|29
|5
|9
|15
|36 - 57
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кортрейк делает замену. Папацоглу Афанассиос уходит с поля, а Антони ван Лоо выходит на его замену.
82'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
80'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Рафаэлов Лиор выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Лимбомбе Антони бьет в цель!
68'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
68'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
67'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic из команды Кортрейк забивает с точки!
51'
Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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