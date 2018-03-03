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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Брюгге
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
51' Гол
Диаби Абдулай
1:1
62' Пенальти
Jovan Stojanovic I
2:1
79' Гол
Лимбомбе Антони
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кортрейк делает замену. Папацоглу Афанассиос уходит с поля, а Антони ван Лоо выходит на его замену.
82'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
80'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Рафаэлов Лиор выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Лимбомбе Антони бьет в цель!
68'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.

68'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Бонавентуре Деннис выходит на его замену.
67'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic из команды Кортрейк забивает с точки!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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