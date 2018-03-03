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2017-2018
Стадион: Босуил
2:0
Конец матча
6' Желтая карточкаАрун Фарис
1:0
19' ГолАрун Фарис
2:0
29' ПенальтиЛимбомбе Сталлоне
29' Желтая карточкаMickael Tirpan
32' Желтая карточкаNils Schouterden
62' Желтая карточкаРодригеш Иву
78' Желтая карточкаПейбернес Матьё
|
6'
19'
1:0
29'
2:0
29'
32'
62'
78'
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
19
Овусу
Вильям
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
Ройал Антверпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 17 Сиани Себастьен Полузащитник
- 20 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Нападающий
- 19 Овусу Вильям Нападающий
- 8 Родригеш Иву Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 24 Де Лат Ричи Защитник
- 99 Питройпа Джонатан Полузащитник
- 10 Абран Ромен Полузащитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- 23 Joaquin Ardaiz Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Эйпен 5-4-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 3 Пейбернес Матьё Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 8 Амани Жан Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 19 Распентино Флориан Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 23.02.2018 Генк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 02.02.2018 Ройал Антверпен 1:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.01.2018 Шарлеруа 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Ройал Антверпен 0:0 Стандард ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.02.2018 Эйпен 3:2 Локерен ПДА
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 10.02.2018 Мехелен 1:0 Эйпен ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Эйпен: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
- 30.04.2016 Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион
- 16.12.2015 Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион
- 06.02.2015 Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион
- 06.02.2015 Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига
- 20.09.2014 Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 19.01.2014 Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига
- 04.09.2013 Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 02.03.2013 Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 21.10.2012 Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига
- 21.12.2011 Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс
- 24.08.2011 Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс
- 14.04.2010 Ройал Антверпен 1:1 Эйпен 2-й класс
- 28.11.2009 Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс
- 27.12.2008 Эйпен 0:0 Ройал Антверпен 2-й класс
- 13.08.2008 Ройал Антверпен 3:0 Эйпен 2-й класс
- 08.03.2008 Ройал Антверпен 3:0 Эйпен 2-й класс
- 28.10.2007 Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|29
|19
|7
|3
|67 - 33
|64
|2.
|Андерлехт
|29
|15
|7
|7
|47 - 41
|52
|3.
|Шарлеруа
|29
|13
|12
|4
|46 - 28
|51
|4.
|Гент
|29
|13
|8
|8
|43 - 26
|47
|5.
|Генк
|29
|11
|11
|7
|43 - 34
|44
|6.
|Стандард
|29
|10
|11
|8
|40 - 39
|41
|7.
|Ройал Антверпен
|29
|10
|11
|8
|37 - 38
|41
|8.
|Кортрейк
|29
|11
|6
|12
|40 - 39
|39
|9.
|Сент-Трюйден
|29
|9
|10
|10
|29 - 40
|37
|10.
|Остенде
|29
|10
|6
|13
|40 - 38
|36
|11.
|Васланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50 - 49
|35
|12.
|Зульте-Варегем
|29
|10
|4
|15
|45 - 52
|34
|13.
|Локерен
|29
|8
|7
|14
|33 - 47
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|29
|8
|6
|15
|40 - 55
|30
|15.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29 - 49
|24
|16.
|Эйпен
|29
|5
|9
|15
|36 - 57
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Пейбернес Матьё получил желтую карточку от судьи
75'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Уларе Обби выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
62'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
46'
Эйпен делает замену. Ваге Мусса уходит с поля, а Распентино Флориан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ройал Антверпен делает замену. Арсланаджич Дино уходит с поля, а Де Лат Ричи выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Нильс Схоутерден получил желтую карточку от судьи
29'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
19'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
6'
Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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