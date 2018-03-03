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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Ройал Антверпен
2:0
Конец матча
Эйпен
0'
6' Желтая карточка
Арун Фарис
1:0
19' Гол
Арун Фарис
2:0
29' Пенальти
Лимбомбе Сталлоне
29' Желтая карточка
Mickael Tirpan
32' Желтая карточка
Nils Schouterden
62' Желтая карточка
Родригеш Иву
78' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
78'
Пейбернес Матьё получил желтую карточку от судьи
75'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Уларе Обби выходит на его замену.
70'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
46'
Эйпен делает замену. Ваге Мусса уходит с поля, а Распентино Флориан выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ройал Антверпен делает замену. Арсланаджич Дино уходит с поля, а Де Лат Ричи выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Нильс Схоутерден получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Арун Фарис бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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