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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Гент
2:3
Конец матча
Остенде
0'
3' Желтая карточка
Бронн Дилан
24' Желтая карточка
Фернандо Матос
0:1
39' Пенальти
Zinho Gano
43' Желтая карточка
Ломбертс Николас
52' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
60' Желтая карточка
Милич Антонио
63' Желтая карточка
Асаре Нана
0:2
72' Гол
Акпала Джозеф
1:2
76' Гол
Жиго Самуэль
2:2
90' Пенальти
Яремчук Роман
2:3
90' Гол
Живкович Рицхайро
90' Желтая карточка
Бьелика Александер
90' Желтая карточка
Живкович Рицхайро
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Живкович Рицхайро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Бьелика Александер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Яремчук Роман из команды Гент забивает с точки!
88'
Остенде делает замену. Акпала Джозеф уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.

81'
Остенде делает замену. Zinho Gano уходит с поля, а Резаян Рамин выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Жиго Самуэль бьет в цель!
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
70'
Гент делает замену. Кубо Юя уходит с поля, а Саймон Мозес выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
67'
Гент делает замену. Giorgi Chakvetadze уходит с поля, а Андрияшевич Франко выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
46'
Остенде делает замену. Жали Андиле уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Ломбертс Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Zinho Gano из команды Остенде забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Фернандо Матос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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