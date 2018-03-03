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2017-2018
Стадион: Геламко
3' Желтая карточкаБронн Дилан
24' Желтая карточкаФернандо Матос
0:1
39' ПенальтиZinho Gano
43' Желтая карточкаЛомбертс Николас
52' Желтая карточкаВандандриш Кевин
60' Желтая карточкаМилич Антонио
63' Желтая карточкаАсаре Нана
0:2
72' ГолАкпала Джозеф
1:2
76' ГолЖиго Самуэль
2:2
90' ПенальтиЯремчук Роман
2:3
90' ГолЖивкович Рицхайро
90' Желтая карточкаБьелика Александер
90' Желтая карточкаЖивкович Рицхайро
|
3'
24'
39'
0:1
43'
52'
60'
63'
70'
72'
0:2
76'
1:2
90'
2:2
90'
2:3
Состав команд
32
Фокет
Томас
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
18
Калу
Сэмьюэл
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
93
Zinho
Gano
Гент 4-3-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 7 Giorgi Chakvetadze Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 8 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 14 Янга Рангело Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Остенде 3-5-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 44 Милич Антонио Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 27 Капон Брехт Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 16 Бьелика Александер Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- 93 Zinho Gano Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Полузащитник
- 25 Jelle Bataille
- 3 Rocky Bushiri
- Главный тренер: Adnan Custovic
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 24.02.2018 Васланд-Беверен 1:2 Гент ПДА
- 18.02.2018 Гент 2:2 Мехелен ПДА
- 10.02.2018 Гент 3:0 Сент-Трюйден ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
Остенде (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.02.2018 Остенде 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде ПДА
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен ПДА
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
Последние игры между собой
Гент: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 14.12.2016 Остенде 1:0 Гент Кубок
- 11.12.2016 Гент 1:1 Остенде Лига Про
- 18.09.2016 Остенде 1:0 Гент Лига Про
- 19.05.2016 Остенде 0:1 Гент Лига Про
- 15.04.2016 Гент 2:0 Остенде Лига Про
- 21.02.2016 Остенде 5:2 Гент Лига Про
- 24.10.2015 Гент 2:2 Остенде Лига Про
- 25.01.2015 Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле
- 26.04.2014 Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле
- 08.02.2014 Остенде 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 21.09.2013 Гент 1:1 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|29
|19
|7
|3
|67 - 33
|64
|2.
|Андерлехт
|29
|15
|7
|7
|47 - 41
|52
|3.
|Шарлеруа
|29
|13
|12
|4
|46 - 28
|51
|4.
|Гент
|29
|13
|8
|8
|43 - 26
|47
|5.
|Генк
|29
|11
|11
|7
|43 - 34
|44
|6.
|Стандард
|29
|10
|11
|8
|40 - 39
|41
|7.
|Ройал Антверпен
|29
|10
|11
|8
|37 - 38
|41
|8.
|Кортрейк
|29
|11
|6
|12
|40 - 39
|39
|9.
|Сент-Трюйден
|29
|9
|10
|10
|29 - 40
|37
|10.
|Остенде
|29
|10
|6
|13
|40 - 38
|36
|11.
|Васланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50 - 49
|35
|12.
|Зульте-Варегем
|29
|10
|4
|15
|45 - 52
|34
|13.
|Локерен
|29
|8
|7
|14
|33 - 47
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|29
|8
|6
|15
|40 - 55
|30
|15.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29 - 49
|24
|16.
|Эйпен
|29
|5
|9
|15
|36 - 57
|24
Второй тайм
90'
Живкович Рицхайро получил желтую карточку от судьи
90'
Бьелика Александер получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Живкович Рицхайро бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Яремчук Роман из команды Гент забивает с точки!
88'
Остенде делает замену. Акпала Джозеф уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
81'
Остенде делает замену. Zinho Gano уходит с поля, а Резаян Рамин выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Жиго Самуэль бьет в цель!
72'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
70'
Гент делает замену. Кубо Юя уходит с поля, а Саймон Мозес выходит на его замену.
69'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
67'
Гент делает замену. Giorgi Chakvetadze уходит с поля, а Андрияшевич Франко выходит на его замену.
63'
Асаре Нана получил желтую карточку от судьи
60'
Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
52'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
46'
Остенде делает замену. Жали Андиле уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Ломбертс Николас получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Zinho Gano из команды Остенде забивает с точки!
24'
Фернандо Матос получил желтую карточку от судьи
3'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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