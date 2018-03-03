  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18963
НАК Бреда
2:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
17' Гол
Тоорнстра Йенс
1:1
23' Гол
Эмброуз Тьерри
29' Желтая карточка
Боттегин Эрик
36' Желтая карточка
Мари Пабло
48' Желтая карточка
Джонс Брэд
2:1
49' Пенальти
Умар Садик
60' Желтая карточка
Arno Verschueren
90' Желтая карточка
Fabian Sporkslede
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но НАК Бреда вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18963 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
94'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Желтая карточка
93'
Fabian Sporkslede - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Назначен штрафной. Пострадал Де Вильена Тонни, его свалил Эмброуз Тьерри.
93'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
92'
Как он промахнулся? Басачикоглу Билал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
91'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 3% времени, а гости – 97%.
91'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Фол, нарушение
91'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
90'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бертрамс Найджел все предвидел и спас команду!
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Корте Джованни
87'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Венте Дилан
85'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
85'
Ван Перси Робин не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
84'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Bodi Brusselers
Фол, нарушение
82'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Гарсия Мануэль II
81'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
81'
Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали
81'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
81'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
80'
Де Вильена Тонни пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Умар Садик атаковал сзади соперника. Это Дикс Кевин заработал своей команде штрафной
78'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
Фол, нарушение
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
71'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
70'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Тактическая замена. Боттегин Эрик уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
69'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
68'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
67'
Тоорнстра Йенс имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
67'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
Фол, нарушение
66'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
65'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
65'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
64'
Тактическая замена. Агйепонг Томас уходит с поля и его заменяет Нийхолт Джанлука
64'
Какой промах! Бутьюс Жан-Поль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
64'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
63'
Метс Кароль из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
62'
Как он промахнулся? Умар Садик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
61'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
61'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Arno Verschueren сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
60'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
Фол, нарушение
59'
Тапия Ренато наказан за толчок Умар Садик
58'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Arno Verschueren наказан за толчок Де Вильена Тонни
58'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
57'
Шанс! Тапия Ренато из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
57'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
56'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Paolo Fernandes из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Бертрамс Найджел выходит и ловит мяч.
54'
Дикс Кевин нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
54'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
53'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
52'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
51'
Шанс! Тапия Ренато из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
51'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
50'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Агйепонг Томас из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Умар Садик из команды НАК Бреда забивает с точки!
Желтая карточка
48'
Джонс Брэд сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ - Джонс Брэд из команды Фейеноорд привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Умар Садик.
47'
Тапия Ренато пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
47'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
44'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
44'
Шанс! Тапия Ренато из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Угловой
42'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
41'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
41'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
41'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Боттегин Эрик из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
Бергёйс Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
36'
Мари Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
35'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Вильена Тонни мяча так и не получил
35'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
34'
Дикс Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Тапия Ренато заработал своей команде штрафной
32'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
31'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Боттегин Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Умар Садик оказался на газоне.
28'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
27'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
26'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри забивает!
23'
Джонс Брэд не дал случится голу! Умар Садик должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
23'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
23'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
23'
Дикс Кевин ошибается в защите.
22'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мари Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Гарсия Мануэль II
22'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
21'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
21'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
21'
Paolo Fernandes пробил со штрафного прямо в стенку
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
19'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Умар Садик
17'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс изменил счет на табло!
17'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
Эмброуз Тьерри ошибается в защите.
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
16'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
14'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Умар Садик имел все шансы забить, но Джонс Брэд сделал отличный сейв!
14'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
14'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
14'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Бертрамс Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд подал угловой справа.
13'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
13'
Fabian Sporkslede предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
12'
ШАНС! Arno Verschueren нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
8'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Травма, повреждение
6'
Умар Садик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
ШАНС! Умар Садик вышел один-на-один с голкипером...
5'
Arno Verschueren выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
2'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Боттегин Эрик из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Умар Садик
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола







Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация