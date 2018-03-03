Стадион: Рат Верлег Зрители: 18963
0:1
17' ГолТоорнстра Йенс
1:1
23' ГолЭмброуз Тьерри
29' Желтая карточкаБоттегин Эрик
36' Желтая карточкаМари Пабло
48' Желтая карточкаДжонс Брэд
2:1
49' ПенальтиУмар Садик
60' Желтая карточкаArno Verschueren
90' Желтая карточкаFabian Sporkslede
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но НАК Бреда вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18963 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
94'
93'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Fabian Sporkslede - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Назначен штрафной. Пострадал Де Вильена Тонни, его свалил Эмброуз Тьерри.
93'
92'
Как он промахнулся? Басачикоглу Билал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
91'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 3% времени, а гости – 97%.
91'
Мари Пабло из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
91'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
90'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бертрамс Найджел все предвидел и спас команду!
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
89'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
88'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Корте Джованни
87'
Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
87'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
86'
86'
85'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Венте Дилан
85'
Тактическая замена. Дикс Кевин уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал
85'
Ван Перси Робин не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
84'
Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Bodi Brusselers
82'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Гарсия Мануэль II
81'
81'
Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали
81'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
81'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
80'
Де Вильена Тонни пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Судья свистит. Умар Садик атаковал сзади соперника. Это Дикс Кевин заработал своей команде штрафной
78'
78'
77'
77'
76'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
72'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
71'
71'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
71'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
70'
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Тактическая замена. Боттегин Эрик уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
69'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Корте Джованни
68'
68'
67'
Тоорнстра Йенс имел все шансы забить, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв!
67'
67'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
66'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Нийхолт Джанлука пострадал.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
64'
Тактическая замена. Агйепонг Томас уходит с поля и его заменяет Нийхолт Джанлука
64'
Какой промах! Бутьюс Жан-Поль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
64'
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
63'
Метс Кароль из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
62'
62'
Как он промахнулся? Умар Садик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
61'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
61'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Arno Verschueren сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
59'
Тапия Ренато наказан за толчок Умар Садик
58'
58'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Arno Verschueren наказан за толчок Де Вильена Тонни
58'
57'
57'
57'
56'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
55'
55'
55'
55'
Судья сигнализирует, что Paolo Fernandes из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд пасует в штрафную, но Бертрамс Найджел выходит и ловит мяч.
54'
Дикс Кевин нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
54'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
53'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
52'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
51'
51'
51'
51'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
50'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
50'
Судья сигнализирует, что Агйепонг Томас из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Г О О О О Л - Умар Садик из команды НАК Бреда забивает с точки!
48'
Джонс Брэд сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
ПЕНАЛЬТИ - Джонс Брэд из команды Фейеноорд привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Умар Садик.
47'
Тапия Ренато пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
47'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
44'
44'
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
42'
41'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
41'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
38'
Судья сигнализирует, что Боттегин Эрик из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
37'
37'
Бергёйс Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Мари Пабло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
35'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Вильена Тонни мяча так и не получил
35'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
34'
Дикс Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья свистит. Arno Verschueren атаковал сзади соперника. Это Тапия Ренато заработал своей команде штрафной
32'
31'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
31'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Плохо сыграл Ван Бик Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Боттегин Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Умар Садик оказался на газоне.
28'
27'
27'
26'
26'
26'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
25'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри забивает!
23'
Джонс Брэд не дал случится голу! Умар Садик должен был забивать, но Джонс Брэд сделал отличный сейв
23'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
23'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
23'
Дикс Кевин ошибается в защите.
22'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мари Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Гарсия Мануэль II
22'
21'
21'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
21'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
21'
Paolo Fernandes пробил со штрафного прямо в стенку
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Гарсия Мануэль II пострадал.
19'
19'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Умар Садик
17'
Де Вильена Тонни сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс изменил счет на табло!
17'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
Эмброуз Тьерри ошибается в защите.
17'
17'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
17'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, мяч был парирован, но Бертрамс Найджел не удержал его в руках.
16'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
14'
14'
Умар Садик имел все шансы забить, но Джонс Брэд сделал отличный сейв!
14'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
14'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
14'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
13'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд подал угловой справа.
13'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд подал угловой слева.
13'
Fabian Sporkslede предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
ШАНС! Arno Verschueren нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Paolo Fernandes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
6'
Умар Садик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
ШАНС! Умар Садик вышел один-на-один с голкипером...
5'
Arno Verschueren выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
4'
4'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
2'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Боттегин Эрик из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Умар Садик
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация