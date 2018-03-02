Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 12946
12' Желтая карточкаВанстеенкисте Яннес
0:1
13' ГолКювас Брандлей
0:2
39' ГолПетерсон Кристофер
83' Желтая карточкаГладон Пол
0:3
90' ГолВан Ойен Петер
Второй тайм
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Оассар Адиль из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
92'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
91'
91'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Ван Ойен Петер изменил счет на табло!
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
88'
Оассар Адиль из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
86'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
86'
Проппер Робин из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
85'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
85'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
85'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
83'
Гладон Пол получил желтую карточку от судьи
83'
Гладон Пол коснулся мяча рукой.
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Ойен Петер нанес удар в каркас ворот!
83'
Головой пробил Проппер Робин, но голкипер отбил его в поле!
83'
82'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Гладон Пол из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
Густафссон Симон из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
82'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает пас партнеру.
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
80'
Шахин Дани из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
80'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Оассар Адиль из команды Рода пробил со штрафного, но очень мимо цели.
78'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Нгобо Фред
77'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
77'
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
76'
ШАНС! Гладон Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Выглядело как неплохой момент. Нгобо Фред из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
72'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Ognjen Gnjatic выходит на поле.
72'
72'
72'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бангор Патрик из команды Рода.
71'
Кювас Брандлей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
71'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
70'
70'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Макрини Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Дейкхейзен Хенк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
67'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Густафссон Симон нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Jorn Vancamp нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Нгобо Фред из команды Рода отправил кросс в штрафную...
67'
Шахин Дани завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Шахин Дани из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Нгобо Фред из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Gyliano van Velzen из команды Рода сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
63'
63'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
62'
62'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
62'
Отличный пас сделал Петерсон Кристофер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
60'
ШАНС! Gyliano van Velzen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 12946 болельщиков
58'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
58'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
58'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
58'
58'
57'
Ван Ойен Петер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
56'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
56'
56'
Вермейж Винсент мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
55'
54'
54'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
53'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода делает пас партнеру.
52'
52'
Оассар Адиль не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
51'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Livio Milts из штрафной площади.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Вермейж Винсент пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
50'
Хорошую попытку сделал Кювас Брандлей. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
48'
Шахин Дани мяч отрикошетил от ворот
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
47'
Вермейж Винсент наказан за толчок Густафссон Симон
47'
46'
Livio Milts из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Густафссон Симон из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Шахин Дани наказан за толчок Брейкерс Тим
44'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
44'
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
41'
41'
Росхёвел Микхал возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Брейкерс Тим не смог попасть в створ ударом издали
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Росхёвел Микхал получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Росхёвел Микхал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер забивает!
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
39'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
Вермейж Винсент нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
38'
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бангор Патрик
34'
34'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
32'
Росхёвел Микхал из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Ван Ойен Петер
29'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
29'
29'
Livio Milts из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
28'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
28'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
27'
Livio Milts из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
27'
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Livio Milts из команды Рода играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Sebastian Jakubiak из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Макрини Мохамед
23'
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Livio Milts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Livio Milts коснулся мяча рукой.
18'
18'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
18'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Петерсон Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу одноклубнику.
17'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
17'
Хороший удар издали нанес Эль-Макрини Мохамед, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
17'
16'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
14'
Отличный гол забил Кювас Брандлей
13'
Г О О О О Л Кювас Брандлей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
12'
Ванстеенкисте Яннес получил желтую карточку от судьи
12'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
12'
12'
12'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
10'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
9'
8'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
7'
7'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
5'
Оассар Адиль выбил мяч подальше от ворот.
5'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
4'
Баас Роланд из команды Хераклес делает неудачный навес.
3'
2'
Шахин Дани из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
1'
1'
ШАНС! Ванстеенкисте Яннес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ванстеенкисте Яннес и Шахин Дани из команды Рода.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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