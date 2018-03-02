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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12946
Рода
0:3
Конец матча
Хераклес
0'
12' Желтая карточка
Ванстеенкисте Яннес
0:1
13' Гол
Кювас Брандлей
0:2
39' Гол
Петерсон Кристофер
83' Желтая карточка
Гладон Пол
0:3
90' Гол
Ван Ойен Петер
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Оассар Адиль из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Шахин Дани
92'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ван Ойен Петер изменил счет на табло!
90'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
Удар от ворот произведет Хераклес
88'
Оассар Адиль из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
87'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Угловой
86'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
86'
Проппер Робин из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
85'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Удар от ворот произведет Хераклес
85'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
85'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
84'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
Желтая карточка
83'
Гладон Пол получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Гладон Пол коснулся мяча рукой.
83'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Ойен Петер нанес удар в каркас ворот!
83'
Головой пробил Проппер Робин, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
83'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
82'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Гладон Пол из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
Густафссон Симон из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
82'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает пас партнеру.
82'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
Шахин Дани из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
80'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Хераклес
79'
Оассар Адиль из команды Рода пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Нгобо Фред
77'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
77'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Gyliano van Velzen из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Удар от ворот произведет Рода
76'
ШАНС! Гладон Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Хераклес
76'
Выглядело как неплохой момент. Нгобо Фред из команды Рода закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
72'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Ognjen Gnjatic выходит на поле.
72'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
72'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бангор Патрик из команды Рода.
71'
Кювас Брандлей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
71'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
70'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Макрини Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Дейкхейзен Хенк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
67'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Густафссон Симон нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Jorn Vancamp нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Нгобо Фред из команды Рода отправил кросс в штрафную...
67'
Шахин Дани завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Шахин Дани из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Gyliano van Velzen из команды Рода отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Хераклес
65'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Нгобо Фред из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Gyliano van Velzen из команды Рода сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
63'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
62'
Удар от ворот произведет Хераклес
62'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
62'
Отличный пас сделал Петерсон Кристофер из команды Хераклес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
60'
ШАНС! Gyliano van Velzen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Хераклес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 12946 болельщиков
58'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
58'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Gyliano van Velzen
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
58'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
57'
Ван Ойен Петер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Удар от ворот произведет Рода
56'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Вермейж Винсент мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
55'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
54'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
53'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода делает пас партнеру.
52'
Удар от ворот произведет Хераклес
52'
Оассар Адиль не смог попасть в створ ударом издали
52'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
51'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Livio Milts из штрафной площади.
51'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Вермейж Винсент пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
50'
Хорошую попытку сделал Кювас Брандлей. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
48'
Шахин Дани мяч отрикошетил от ворот
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
47'
Вермейж Винсент наказан за толчок Густафссон Симон
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
Livio Milts из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
Густафссон Симон из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
44'
Шахин Дани наказан за толчок Брейкерс Тим
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
44'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Рода
Травма, повреждение
41'
Росхёвел Микхал возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Брейкерс Тим не смог попасть в створ ударом издали
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Росхёвел Микхал получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Росхёвел Микхал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер забивает!
39'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
39'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Вермейж Винсент нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бангор Патрик
34'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
33'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
33'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
33'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
33'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
32'
Росхёвел Микхал из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
32'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Ван Ойен Петер
29'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
29'
Livio Milts из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Удар от ворот произведет Хераклес
28'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Шахин Дани из команды Рода делает пас партнеру.
28'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Livio Milts из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
25'
Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Livio Milts из команды Рода играет слишком грубо. Брейкерс Тим оказался на газоне.
23'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
23'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Sebastian Jakubiak из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Макрини Мохамед
23'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Livio Milts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эль-Макрини Мохамед из команды Рода поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
19'
Livio Milts коснулся мяча рукой.
18'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
18'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Петерсон Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
17'
Хороший удар издали нанес Эль-Макрини Мохамед, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
17'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Рода поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
14'
Отличный гол забил Кювас Брандлей
Описание гола
13'
Г О О О О Л Кювас Брандлей закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
12'
Ванстеенкисте Яннес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
12'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Jorn Vancamp
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
7'
Удар от ворот произведет Хераклес
7'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
6'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
5'
Оассар Адиль выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Баас Роланд из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Удар от ворот произведет Рода
4'
Баас Роланд из команды Хераклес делает неудачный навес.
3'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
2'
Шахин Дани из команды Рода нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Хераклес
1'
ШАНС! Ванстеенкисте Яннес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ванстеенкисте Яннес и Шахин Дани из команды Рода.
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Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
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На стадионе зимние условия – снег начался.
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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