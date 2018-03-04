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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12985
ПЕК Зволле
1:1
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
35' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
59' Желтая карточка
Jerold Promes
62' Желтая карточка
Danny Post
67' Желтая карточка
Деккер Рик
0:1
68' Гол
Vito van Crooy
1:1
73' Гол
Саймак Мустафа
76' Желтая карточка
Moreno Rutten
83' Желтая карточка
Vito van Crooy
87' Желтая карточка
Мохтар Юнес
90'+3
Второй тайм
93'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Томас Райян
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

91'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
90'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
90'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
88'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Бур Дьедерик держит все под контролем
87'
Намли Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Мохтар Юнес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кастелен Ромео оказался на газоне.
86'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
Желтая карточка
83'
Vito van Crooy получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Philippe Sandler оказался на газоне.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Данни Пост
81'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
81'
Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
81'
ШАНС! Philippe Sandler нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Отличные скиллы показывает Philippe Sandler, обводя своих соперников
81'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
81'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Jonathan Opoku наказан за толчок Ван Полен Брам
79'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Мохтар Юнес нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
78'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
77'
ШАНС! Мохтар Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Плохо сыграл Jonathan Opoku - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Moreno Rutten получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
75'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
74'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
74'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
74'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Саймак Мустафа из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
73'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
72'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
71'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 12985 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Отличный гол забил Vito van Crooy
Описание гола
68'
Г О О О О Л Vito van Crooy закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
67'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Jonathan Opoku нанес удар в каркас ворот!
66'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
66'
Jonathan Opoku нанес удар головой, но Бур Дьедерик перевел мяч на угловой!
65'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
65'
ШАНС! Томас Райян нанес удар с лета, но не попал по воротам!
65'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
64'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
64'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
63'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Плохо сыграл Рул Янссен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Данни Пост получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Philippe Sandler оказался на газоне.
61'
Хорошую попытку сделал Jonathan Opoku. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
60'
Намли Юнес пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
59'
Джеролд Промес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
59'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
59'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Данни Пост
58'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
56'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
54'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
53'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
51'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
51'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
50'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
49'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
48'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Тай Леннарт из штрафной площади.
48'
Баккер Эрик ошибается в защите.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
47'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
47'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
46'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
45'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
43'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
43'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
42'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
42'
Jonathan Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
40'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
40'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
39'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Philippe Sandler - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
35'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Vito van Crooy
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
33'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
33'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
31'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Данни Пост пострадал.
31'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
29'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
29'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
29'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
27'
Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом
27'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
27'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
26'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
26'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
26'
Кастелен Ромео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
23'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
20'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
20'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
Угловой
20'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
19'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
19'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
17'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
15'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
12'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Хорошую попытку сделал Саймак Мустафа. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
7'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
3'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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