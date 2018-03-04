Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 12985
1:1
Конец матча
35' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
59' Желтая карточкаJerold Promes
62' Желтая карточкаDanny Post
67' Желтая карточкаДеккер Рик
0:1
68' ГолVito van Crooy
1:1
73' ГолСаймак Мустафа
76' Желтая карточкаMoreno Rutten
83' Желтая карточкаVito van Crooy
87' Желтая карточкаМохтар Юнес
Второй тайм
93'
93'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Томас Райян
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Бур Дьедерик держит все под контролем
87'
Намли Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Мохтар Юнес получил желтую карточку от судьи
87'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кастелен Ромео оказался на газоне.
86'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
84'
Тактическая замена. Пажишек Пётр уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
83'
Vito van Crooy получил желтую карточку от судьи
83'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Philippe Sandler оказался на газоне.
82'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Данни Пост
81'
81'
Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Янсе Йенс
81'
ШАНС! Philippe Sandler нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Отличные скиллы показывает Philippe Sandler, обводя своих соперников
81'
81'
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
80'
79'
Jonathan Opoku наказан за толчок Ван Полен Брам
79'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Мохтар Юнес нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
78'
77'
77'
77'
ШАНС! Мохтар Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Плохо сыграл Jonathan Opoku - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
76'
Moreno Rutten получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
74'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
74'
73'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Саймак Мустафа из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
73'
72'
72'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
72'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
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70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Отличный гол забил Vito van Crooy
68'
Г О О О О Л Vito van Crooy закручивает штрафной в сетку! Великолепно
67'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Jonathan Opoku нанес удар в каркас ворот!
66'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
66'
Jonathan Opoku нанес удар головой, но Бур Дьедерик перевел мяч на угловой!
65'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
65'
ШАНС! Томас Райян нанес удар с лета, но не попал по воротам!
65'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
64'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
63'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Плохо сыграл Рул Янссен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
62'
Данни Пост получил желтую карточку от судьи
62'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Philippe Sandler оказался на газоне.
61'
Хорошую попытку сделал Jonathan Opoku. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
60'
Намли Юнес пробил со штрафного прямо в стенку
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
59'
Джеролд Промес получил желтую карточку от судьи
59'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
59'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
59'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Нильс Реселер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Данни Пост
58'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
56'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
54'
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
53'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
53'
52'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
51'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
51'
50'
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
50'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
49'
Судья сигнализирует, что Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
49'
49'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
48'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Тай Леннарт из штрафной площади.
48'
Баккер Эрик ошибается в защите.
47'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
47'
47'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
46'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
43'
43'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
42'
Jonathan Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
40'
40'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
39'
39'
37'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Philippe Sandler - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
35'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
35'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Vito van Crooy
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
33'
33'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
31'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Данни Пост пострадал.
31'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
29'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
29'
29'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
29'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
27'
Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом
27'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
27'
26'
26'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
26'
Кастелен Ромео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
23'
22'
20'
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
20'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
20'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
19'
Уннерсталл Ларс отбил мяч на угловой после удара Намли Юнес из штрафной площади.
19'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Судья сигнализирует, что Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
15'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
12'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Хорошую попытку сделал Саймак Мустафа. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
7'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
3'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
1'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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