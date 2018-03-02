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Динамо СПб
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо СПб - Крылья Советов

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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Прогнозы на матч Динамо СПб - Крылья Советов
Динамо СПб
50.1% (902)
Ничья:
20% (360)
Крылья Советов
30% (540)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо СПб:
11.1% (200)
Ничья:
11% (199)
Крылья Советов:
10.7% (193)
Динамо СПб:
10.1% (182)
Динамо СПб:
9.9% (179)
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