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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2917
Силькеборг
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
24' Гол
Хансен Киан
0:2
35' Гол
Дуэлунд Миккель
1:2
52' Гол
Родич Владимир
90' Желтая карточка
Поульсен Якоб
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Краев Божидар нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Удар от ворот произведет Силькеборг
94'
ШАНС! Довбик Артём нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

94'
Краев Божидар из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
93'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
Угловой
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Поульсен Якоб тянет время и он наказал его горчичником
92'
Довбик Артём имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
92'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
91'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
91'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
89'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
89'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
88'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
88'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Frank Onyeka уходит с поля и его заменяет Кайринен Каан
86'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
86'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2917 болельщиков
84'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
84'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
84'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
83'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
Угловой
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
83'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
82'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
82'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
80'
Удар от ворот произведет Силькеборг
80'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Jeppe Gertsen выбил мяч подальше от ворот.
79'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
Офсайд
78'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
77'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
77'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Силькеборг
77'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
76'
ШАНС! Тюкосен Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
76'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
75'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
74'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Дуэлунд Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
72'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Sammy Skytte атаковал сзади соперника. Это Frank Onyeka заработал своей команде штрафной
71'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
Офсайд
70'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
70'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
69'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
68'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
68'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
68'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
67'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
67'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
67'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
67'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
66'
Нильссон Хокан наказан за толчок Спарв Тим
66'
Удар от ворот произведет Силькеборг
65'
Тюкосен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
65'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
65'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
65'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
65'
Valance Nambishi из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
64'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
63'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
63'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
63'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
62'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
62'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
60'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
59'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
58'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
58'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Тактическая замена. Magnus Mattsson уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
57'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
56'
Удар от ворот произведет Силькеборг
56'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
56'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
56'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
55'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
55'
Удар от ворот произведет Силькеборг
55'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
54'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
52'
Схиртладзе Давит сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
52'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
51'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
Офсайд
51'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
50'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает пас партнеру.
49'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
49'
Хорошую попытку сделал Поульсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
48'
Поульсен Якоб нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Удар от ворот произведет Силькеборг
46'
Отличный пас сделал Спарв Тим из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
45'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
45'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
44'
Корчмар Жолт наказан за толчок Magnus Mattsson
44'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
43'
Хансен Киан из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
41'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
40'
Отличные скиллы показывает Марк Рочестер Сёренсен, обводя своих соперников
39'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Викхейм Густав мяча так и не получил
39'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
38'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
37'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
37'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Слот Каспер не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
35'
Отличный командный гол!
35'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Дуэлунд Миккель изменил счет на табло!
Угловой
35'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
35'
Jeppe Gertsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
34'
Sammy Skytte из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
34'
Спарв Тим из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Родич Владимир пострадал.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Valance Nambishi
32'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
30'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
30'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
28'
Хансен Киан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет в стеночку с партнером по команде. Дуэлунд Миккель это был.
Фол, нарушение
27'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Frank Onyeka оказался на газоне.
26'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родич Владимир мяча так и не получил
Офсайд
26'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
26'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
25'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд в офсайде
25'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Хансен Киан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
23'
Викхейм Густав нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
23'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Valance Nambishi, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
21'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Симон Якобсен заработал своей команде штрафной
20'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
20'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Силькеборг
19'
ШАНС! Викхейм Густав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
18'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
13'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
11'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Дуэлунд Миккель нанес удар в каркас ворот!
10'
Опасность! Викхейм Густав из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Valance Nambishi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
9'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
9'
Поульсен Якоб разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
8'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
8'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Поульсен Якоб мяча так и не получил
8'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
7'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд в офсайде
7'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
6'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
6'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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