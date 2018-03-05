Стадион: JYSK Park Зрители: 2917
1:2
Конец матча
0:1
24' ГолХансен Киан
0:2
35' ГолДуэлунд Миккель
1:2
52' ГолРодич Владимир
90' Желтая карточкаПоульсен Якоб
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Краев Божидар нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
ШАНС! Довбик Артём нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Краев Божидар из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
94'
93'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
93'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
93'
Судье надоело, что Поульсен Якоб тянет время и он наказал его горчичником
92'
Довбик Артём имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
92'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
91'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
89'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
88'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
88'
88'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
88'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Тактическая замена. Frank Onyeka уходит с поля и его заменяет Кайринен Каан
86'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 2917 болельщиков
84'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
84'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
84'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
83'
83'
82'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
82'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
82'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
80'
Jeppe Gertsen выбил мяч подальше от ворот.
79'
79'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
78'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
78'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
77'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
77'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
77'
77'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
76'
ШАНС! Тюкосен Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
76'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
75'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
74'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
73'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
72'
Дуэлунд Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
72'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
71'
Судья свистит. Sammy Skytte атаковал сзади соперника. Это Frank Onyeka заработал своей команде штрафной
71'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
70'
70'
70'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
68'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
68'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
67'
67'
67'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
67'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
66'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Нильссон Хокан наказан за толчок Спарв Тим
66'
65'
Тюкосен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
65'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
65'
65'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
65'
Valance Nambishi из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
64'
Судья сигнализирует, что Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
64'
63'
63'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
62'
62'
61'
Родич Владимир из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
60'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
59'
59'
59'
58'
Valance Nambishi из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Тактическая замена. Magnus Mattsson уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
57'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
56'
56'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
56'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
55'
55'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
54'
53'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
52'
Схиртладзе Давит сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
52'
51'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
51'
50'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает пас партнеру.
49'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
49'
Хорошую попытку сделал Поульсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
48'
Поульсен Якоб нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
48'
48'
47'
46'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
Отличный пас сделал Спарв Тим из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
45'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
45'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
44'
Корчмар Жолт наказан за толчок Magnus Mattsson
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
43'
Хансен Киан из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
40'
Отличные скиллы показывает Марк Рочестер Сёренсен, обводя своих соперников
39'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Викхейм Густав мяча так и не получил
39'
39'
38'
ШАНС! Дуэлунд Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
37'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
37'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Слот Каспер не смог удачно сыграть.
36'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
35'
Отличный командный гол!
35'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Дуэлунд Миккель изменил счет на табло!
35'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
35'
Jeppe Gertsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
Sammy Skytte из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
34'
Спарв Тим из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Родич Владимир пострадал.
33'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Valance Nambishi
32'
30'
30'
30'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
28'
28'
Хансен Киан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет в стеночку с партнером по команде. Дуэлунд Миккель это был.
27'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Frank Onyeka оказался на газоне.
26'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родич Владимир мяча так и не получил
26'
26'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Хансен Киан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
23'
Викхейм Густав нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
23'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Valance Nambishi, обводя своих соперников
21'
21'
21'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
21'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Симон Якобсен заработал своей команде штрафной
20'
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
20'
19'
19'
19'
ШАНС! Викхейм Густав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
18'
18'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
15'
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
15'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
14'
13'
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
13'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Дуэлунд Миккель нанес удар в каркас ворот!
10'
Опасность! Викхейм Густав из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
10'
Valance Nambishi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
9'
Поульсен Якоб разрезает оборону соперника отличным пасом
8'
8'
8'
8'
8'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Поульсен Якоб мяча так и не получил
8'
8'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд в офсайде
7'
6'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
6'
6'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
4'
Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
3'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
3'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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