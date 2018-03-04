Стадион: Right To Dream Park Зрители: 779
1:2
Конец матча
0:1
15' ГолАндерс Эгхольм
1:1
20' Гол в свои воротаЯкобсен Кристиан II
1:2
31' ГолЯкобсен Кристиан II
35' Желтая карточкаSoeren Henriksen
90' Желтая карточкаЛюикс Кес
90' Желтая карточкаTobias Christensen I
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сённерйюск вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
93'
93'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Tobias Christensen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Рефери не любит споров - именно за это Люикс Кес сейчас получил желтую
91'
Безумный фол. Tobias Christensen грубо играет против соперника. Пострадал Ромер Марсель
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
Отличные скиллы показывает Philip Zinckernagel, обводя своих соперников
90'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
89'
Mikkel Bruhn навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
89'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
88'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
87'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
86'
Tobias Christensen коснулся мяча рукой.
86'
86'
Даниэль Фунч наказан за толчок Уре Микаэль
85'
85'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
82'
81'
81'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
81'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Поульсен Симон из команды Сённерйюск.
81'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
80'
Якобсен Кристиан II разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
Хельсингёр делает атакующую замену. Nicolas Mortensen ушел с поля, а Mikkel Basse вышел в подмогу атаке.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 779 болельщиков
78'
Тактическая замена. Грегор Паскаль уходит с поля и его заменяет Ольсен Рики
78'
Судья сигнализирует, что Кроон Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
77'
Шанс! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
77'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
77'
Philip Zinckernagel нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
76'
Поульсен Симон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Тактическая замена. Mikkel Basse уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
75'
Сённерйюск делает оборонительную замену. Philip Zinckernagel уходит, а на его место вступает William Tchuameni, игрок более защитного плана.
75'
Тактическая замена. William Tchuameni уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
74'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Люикс Кес
74'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
72'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
72'
72'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
71'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр в офсайде
70'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Андерс Эгхольм получил травму и заменен. Рамон Родригес выходит на поле.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даниэль Фунч из команды Хельсингёр.
69'
69'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
69'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
69'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Судья сигнализирует, что Поульсен Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
67'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Matheus Leiria нанес удар в каркас ворот!
66'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
66'
66'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
65'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
65'
Rasmus Vinderslev предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
64'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
63'
Андерс Эгхольм возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск.
63'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Андерс Эгхольм получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Андерс Эгхольм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Люикс Кес из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Soeren Henriksen заработал фол
61'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
61'
Якобсен Кристиан II пробивает по воротам...
61'
Уре Микаэль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
61'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
61'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Matheus Leiria нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
60'
59'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Бай Фредерик наказан за толчок Ромер Марсель
56'
Тактическая замена. Felipe Tontini уходит с поля и его заменяет Осама Акхарраз
55'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
55'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отличный пас сделал Люикс Кес из команды Сённерйюск. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
53'
Судья сигнализирует, что Felipe Tontini из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
51'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
50'
ШАНС! Уре Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Якобсен Кристиан II разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
49'
49'
49'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
49'
Андерс Эгхольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
49'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
48'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр в офсайде
48'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
48'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
47'
Rasmus Vinderslev наказан за толчок Tobias Christensen
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
45'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
45'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
45'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Adnan Mohammad пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
44'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
44'
Шанс! Matheus Leiria из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
44'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
43'
43'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет в стеночку с партнером по команде. Tobias Christensen это был.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
42'
Люикс Кес из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Matheus Leiria оказался на газоне.
41'
Опасность предотвращена - Андерс Эгхольм из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Tobias Christensen, обводя своих соперников
40'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
William Tchuameni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
39'
Matheus Leiria нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ольсен Патрик пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Felipe Tontini оказался на газоне.
38'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
36'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
35'
Soeren Henriksen получил желтую карточку от судьи
35'
Soeren Henriksen коснулся мяча рукой.
34'
Якобсен Кристиан II пробует нанести удар издали, но Mikkel Bruhn ловит мяч
33'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
31'
Поульсен Симон сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О О О Л - Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
31'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Бай Фредерик
31'
Уре Микаэль нанес удар, мяч был парирован, но Mikkel Bruhn не удержал его в руках.
30'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
28'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
27'
Судья сигнализирует, что Felipe Tontini из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Поульсен Симон
26'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
25'
Так близко к голу! Даниэль Фунч имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Милиц Себастьян!
25'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
24'
Опасность! Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр в офсайде
23'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
21'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Matheus Leiria пострадал.
20'
Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Плохо сыграл Якобсен Кристиан II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
19'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
19'
ШАНС! Кроон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
18'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
17'
Даниэль Фунч выбил мяч подальше от ворот.
15'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Андерс Эгхольм из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
15'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Soeren Henriksen из команды Хельсингёр.
13'
13'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
12'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
6'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
6'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
6'
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
3'
3'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
3'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
3'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
Как он промахнулся? Matheus Leiria имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
2'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
1'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация