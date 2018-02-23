Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Рубин

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Стадион: Анжи-Арена
Предыдущие игры
Анжи (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.02.2018 Анжи 1:3 Слуцк ТМК
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 4:1 Колхети Поти ТМК
- 16.02.2018 Анжи 3:0 Динамо СПб ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 04.02.2018 Анжи 1:0 Тобол ТМК
- 31.01.2018 Анжи 1:0 Сумгаит ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи ПЛ
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Луч-Энергия 2:0 Анжи К
- 16.09.2017 Анжи 1:5 Краснодар ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
Последние игры между собой
Анжи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи Премьер-лига
- 06.03.2017 Анжи 0:1 Рубин Премьер-лига
- 19.08.2016 Рубин 1:2 Анжи Премьер-лига
- 11.05.2016 Рубин 1:2 Анжи Премьер-лига
- 01.11.2015 Анжи 1:2 Рубин Премьер-лига
- 09.03.2014 Анжи 1:0 Рубин Премьер-лига
- 06.10.2013 Рубин 5:1 Анжи Премьер-лига
- 04.05.2013 Анжи 2:1 Рубин Премьер-лига
- 28.10.2012 Рубин 2:1 Анжи Премьер-лига
- 06.05.2012 Анжи 3:1 Рубин Премьер-лига
- 01.04.2012 Рубин 1:0 Анжи Премьер-лига
- 30.07.2011 Рубин 0:3 Анжи Премьер-лига
- 03.04.2011 Анжи 1:0 Рубин Премьер-лига
- 19.09.2010 Анжи 0:1 Рубин Премьер-лига
- 25.04.2010 Рубин 0:0 Анжи Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|32 - 15
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|31 - 13
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|36 - 23
|37
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|32 - 23
|36
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|6.
|Уфа
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|8.
|Ростов
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|9.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 17
|23
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 20
|22
|13.
|Амкар
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|12 - 19
|21
|14.
|Тосно
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 38
|19
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 37
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - РубинДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 18 минут, которая состоится 02.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Анжи - Рубин
Анжи
16.5% (18)
Ничья:
49.5% (54)
Рубин
33.9% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.5% (42)
1:2 Рубин:
13.8% (15)
0:1 Рубин:
13.8% (15)
1:0 Анжи:
8.3% (9)
0:0 Ничья:
8.3% (9)
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