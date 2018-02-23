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Анжи
 
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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Рубин

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 18 минут, которая состоится 02.03.2018.
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Прогнозы на матч Анжи - Рубин
Анжи
16.5% (18)
Ничья:
49.5% (54)
Рубин
33.9% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.5% (42)
Рубин:
13.8% (15)
Рубин:
13.8% (15)
Анжи:
8.3% (9)
Ничья:
8.3% (9)
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