Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
Урал (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 19.11.2017 Уфа 2:0 Урал ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 24.09.2017 Урал 3:1 Тосно ПЛ
- 20.09.2017 Шинник 3:0 Урал К
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 19.08.2017 Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига
- 13.08.2016 Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 28.04.2016 Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 28.10.2015 ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок
- 17.10.2015 ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига
- 04.05.2015 ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига
- 27.09.2014 Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.04.2014 ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига
- 17.07.2013 Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 15.07.2009 Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|32 - 15
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|31 - 13
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|36 - 23
|37
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|32 - 23
|36
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|6.
|Уфа
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|8.
|Ростов
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|9.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 17
|23
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 20
|22
|13.
|Амкар
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|12 - 19
|21
|14.
|Тосно
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 38
|19
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 37
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - УралДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 8 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
ЦСКА Москва
50.3% (940)
Ничья:
19.9% (372)
Урал
29.8% (556)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ЦСКА Москва:
11.9% (222)
0:1 Урал:
11% (205)
0:2 Урал:
10.4% (194)
1:1 Ничья:
10.3% (193)
1:0 ЦСКА Москва:
9.9% (184)
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