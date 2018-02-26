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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 8 минут, которая состоится 03.03.2018.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
ЦСКА Москва
50.3% (940)
Ничья:
19.9% (372)
Урал
29.8% (556)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
11.9% (222)
Урал:
11% (205)
Урал:
10.4% (194)
Ничья:
10.3% (193)
ЦСКА Москва:
9.9% (184)
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