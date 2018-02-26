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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 7 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Краснодар
50% (927)
Ничья:
20.4% (379)
Ростов
29.6% (549)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
11.1% (205)
Ростов:
10.5% (194)
Ничья:
10.2% (189)
Ничья:
10.2% (189)
Краснодар:
10.1% (188)
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