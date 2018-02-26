Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов

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Стадион: Краснодар
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 08.02.2018 Видеотон 1:0 Краснодар ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.11.2017 Тосно 1:3 Краснодар ПЛ
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 29.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Краснодар ПЛ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 20.09.2017 Томь 2:1 Краснодар К
- 16.09.2017 Анжи 1:5 Краснодар ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 04.11.2017 Ахмат 1:0 Ростов ПЛ
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2017 Волгарь 0:2 Ростов К
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
- 20.08.2017 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 03.04.2017 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 30.11.2015 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 02.08.2015 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 24.05.2015 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 17.08.2014 Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 08.05.2014 Краснодар 0:0 Ростов Кубок
- 06.04.2014 Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига
- 21.07.2013 Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига
- 07.12.2012 Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
- 18.08.2012 Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига
- 16.04.2012 Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 05.03.2012 Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 15.10.2011 Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига
- 10.06.2011 Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|32 - 15
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|31 - 13
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|36 - 23
|37
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|32 - 23
|36
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|6.
|Уфа
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|8.
|Ростов
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|9.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 17
|23
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 20
|22
|13.
|Амкар
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|12 - 19
|21
|14.
|Тосно
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 38
|19
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 37
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - РостовДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 7 минут, которая состоится 03.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Краснодар
50% (927)
Ничья:
20.4% (379)
Ростов
29.6% (549)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
11.1% (205)
0:2 Ростов:
10.5% (194)
1:1 Ничья:
10.2% (189)
0:0 Ничья:
10.2% (189)
2:0 Краснодар:
10.1% (188)
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