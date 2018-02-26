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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
Амкар (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 19.11.2017 Ростов 0:0 Амкар ПЛ
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 05.11.2017 Амкар 1:2 Анжи ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Амкар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит Премьер-лига
- 12.03.2017 Амкар 1:0 Зенит Премьер-лига
- 27.08.2016 Зенит 3:0 Амкар Премьер-лига
- 20.04.2016 Амкар 1:1 Зенит Кубок
- 09.04.2016 Амкар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.09.2015 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 23.05.2015 Амкар 1:0 Зенит Премьер-лига
- 23.08.2014 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 29.03.2014 Амкар 1:2 Зенит Премьер-лига
- 02.11.2013 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 26.05.2013 Амкар 0:0 Зенит Премьер-лига
- 22.07.2012 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 14.08.2011 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 17.04.2011 Амкар 1:3 Зенит Премьер-лига
- 16.10.2010 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 10.05.2010 Амкар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 21.04.2010 Амкар 0:0 Зенит Кубок
- 16.08.2009 Амкар 2:4 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2009 Зенит 0:0 Амкар Премьер-лига
- 09.11.2008 Амкар 1:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|32 - 15
|45
|2.
|Зенит
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|31 - 13
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|36 - 23
|37
|4.
|Краснодар
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|32 - 23
|36
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|6.
|Уфа
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 22
|27
|7.
|Ахмат
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|8.
|Ростов
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|9.
|Урал
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|22 - 22
|25
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|11.
|Рубин
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 17
|23
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|19 - 20
|22
|13.
|Амкар
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|12 - 19
|21
|14.
|Тосно
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|15.
|Анжи
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|22 - 38
|19
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 37
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - АмкарДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 37 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - Амкар
Зенит
50.3% (929)
Ничья:
20.2% (373)
Амкар
29.5% (545)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
11.7% (216)
1:2 Амкар:
10.6% (196)
1:1 Ничья:
10.5% (194)
0:2 Амкар:
10.3% (191)
1:0 Зенит:
10.2% (188)
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