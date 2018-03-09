Стадион: Полман Зрители: 12080
1' Желтая карточкаМахер Адам II
8' Желтая карточкаВан Ойен Петер
30' Желтая карточкаКуэва Кристиан
0:1
50' ГолТигадауини Аднане
1:1
57' ГолПетерсон Кристофер
2:1
63' Гол в свои воротаМахер Адам II
66' Желтая карточкаМонтейро Гамиро
67' Желтая карточкаВан дер Лели Йерун
77' Желтая карточкаВуйтенс Дрис
Второй тайм
95'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте в офсайде
94'
94'
Как он промахнулся? Эль-Хамдауи Мунир имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
93'
92'
Удар от ворот произведет Твенте
92'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
92'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
91'
91'
91'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
91'
91'
Куэва Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
91'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Тактическая замена. Брейкерс Тим уходит с поля и его заменяет Tim van den Berg
89'
Йенсен Фредрик из команды Твенте играет слишком грубо. Проппер Робин оказался на газоне.
89'
Холла Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
89'
Хойвельд Йос из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
89'
88'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
87'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Брейкерс Тим это был.
86'
86'
Монтейро Гамиро пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
85'
Махер Адам II наказан за толчок Вуйтенс Дрис
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Кастро Брам из команды Хераклес сделал отличный сейв!
85'
Йенсен Фредрик пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
84'
84'
84'
84'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает отличный кросс...
83'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хойвельд Йос наказан за толчок Вуйтенс Дрис
81'
Петерсон Кристофер коснулся мяча рукой.
81'
Тактическая замена. Tom Boere уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
80'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Tom Boere наказан за толчок Вуйтенс Дрис
79'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
79'
Холла Данни из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
79'
Ван Ойен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Махер Адам II из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
78'
78'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Michael Maria навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Вуйтенс Дрис получил желтую карточку от судьи
77'
Вуйтенс Дрис из команды Хераклес играет слишком грубо. Tom Boere оказался на газоне.
76'
76'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
75'
Отличный пас сделал Tom Boere из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
74'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
72'
Петерсон Кристофер пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
72'
71'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
70'
70'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лам Томас из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
69'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Лам Томас
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 12080 болельщиков
68'
68'
68'
Куэва Кристиан из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
68'
Удар от ворот произведет Твенте
67'
67'
Ван дер Лели Йерун получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Ван дер Лели Йерун из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
67'
67'
Петерсон Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Монтейро Гамиро получил желтую карточку от судьи
66'
Судья свистит. Монтейро Гамиро атаковал сзади соперника. Это Куэва Кристиан заработал своей команде штрафной
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
65'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
64'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Вуйтенс Дрис
63'
Петерсон Кристофер делает скидку к воротам
63'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Махер Адам II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
63'
63'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
62'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Йенсен Фредрик нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
61'
Йенсен Фредрик из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
61'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
60'
Дроммел Йоэл отбил мяч на угловой после удара Кювас Брандлей из штрафной площади.
59'
Sebastian Jakubiak не смог попасть в створ ударом издали
58'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
57'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер забивает!
57'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает пас партнеру.
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный кросс...
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
55'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Как он промахнулся? Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Петерсон Кристофер и Вермейж Винсент из команды Хераклес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Холла Данни сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Тигадауини Аднане изменил счет на табло!
50'
Холла Данни из команды Твенте делает пас партнеру.
50'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
50'
Йенсен Фредрик из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
49'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Опасность! Кювас Брандлей из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вермейж Винсент не смог удачно сыграть.
48'
Tom Boere наказан за толчок Дросте Вут
48'
48'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
46'
Йенсен Фредрик пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Куэва Кристиан из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Как он промахнулся? Tom Boere имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Куэва Кристиан из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет слишком грубо. Йенсен Фредрик оказался на газоне.
44'
Шанс! Петерсон Кристофер из команды Хераклес пробил головой, но мимо
44'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный кросс...
44'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
41'
40'
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Michael Maria нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
38'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
38'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Холла Данни выбил мяч подальше от ворот.
37'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
36'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Йенсен Фредрик из команды Твенте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
33'
Лам Томас из команды Твенте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой слева.
33'
Махер Адам II мяч отрикошетил от ворот
32'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Холла Данни
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
31'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
31'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Удар от ворот произведет Твенте
30'
30'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Куэва Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
29'
Баас Роланд наказан за толчок Куэва Кристиан
28'
28'
Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный кросс...
27'
Тигадауини Аднане из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Лам Томас это был.
25'
Удар от ворот произведет Твенте
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Холла Данни из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Тигадауини Аднане выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Tom Boere из команды Твенте играет слишком грубо. Баас Роланд оказался на газоне.
23'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Монтейро Гамиро наказан за толчок Тигадауини Аднане
21'
Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
20'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
20'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
20'
19'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
19'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
18'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бийен Пит
16'
Монтейро Гамиро разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Кювас Брандлей наказан за толчок Бийен Пит
14'
14'
Кювас Брандлей мяч отрикошетил от ворот
14'
14'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
13'
Вратарь команды Хераклес выходит и забирает мяч.
13'
13'
13'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
Проппер Робин из команды Хераклес делает неудачный навес.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
10'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
9'
Безумный фол. Куэва Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Кювас Брандлей
9'
9'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
8'
Ван Ойен Петер получил желтую карточку от судьи
8'
Безумный фол. Ван Ойен Петер грубо играет против соперника. Пострадал Махер Адам II
7'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет слишком грубо. Бийен Пит оказался на газоне.
7'
7'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
5'
5'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Твенте
3'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
2'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Кювас Брандлей исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Махер Адам II получил желтую карточку от судьи
1'
Безумный фол. Махер Адам II грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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