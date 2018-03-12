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Стадион:
Арка Гдыня
4:0
Конец матча
Нецеча
0'
16' Желтая карточка
Налепа Михал II
1:0
22' Пенальти
Швох Матеуш
2:0
30' Гол
Хурадо Рубен
3:0
34' Гол
Янковски Мацей
43' Желтая карточка
Швох Матеуш
67' Желтая карточка
Микович Мартин
72' Желтая карточка
Путивцев Артём
4:0
75' Гол
Песе Гжегож
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Арка Гдыня делает замену. Luka Zarandia уходит с поля, а Кун Патрик выходит на его замену.
76'
Нецеча делает замену. Гутковский Владислав уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Песе Гжегож бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
68'
Арка Гдыня делает замену. Хурадо Рубен уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
65'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
62'
Арка Гдыня делает замену. Швох Матеуш уходит с поля, а Песе Гжегож выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча делает замену. Максименко Виталий уходит с поля, а Павловски Шимон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Хурадо Рубен бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Швох Матеуш из команды Арка Гдыня забивает с точки!
Желтая карточка
16'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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