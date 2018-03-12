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Стадион: ГОСиР
4:0
Конец матча
16' Желтая карточкаНалепа Михал II
1:0
22' ПенальтиШвох Матеуш
2:0
30' ГолХурадо Рубен
3:0
34' ГолЯнковски Мацей
43' Желтая карточкаШвох Матеуш
67' Желтая карточкаМикович Мартин
72' Желтая карточкаПутивцев Артём
4:0
75' ГолПесе Гжегож
|
16'
22'
1:0
30'
2:0
34'
3:0
43'
67'
72'
75'
4:0
Состав команд
10
Швох
Матеуш
82
Муха
Ян
Арка Гдыня 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 28 Хельструп Фредерик Защитник
- 23 Вархоляк Марцин Защитник
- 7 Luka Zarandia Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 10 Швох Матеуш Полузащитник
- 22 Янковски Мацей Нападающий
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 20 Кривец Сергей Полузащитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 11 Семашко Рафал Нападающий
- 13 Песе Гжегож Нападающий
- 24 Кун Патрик Нападающий
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 96 Przemyslaw Szarek Защитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- 80 Янку Габриэль Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Предыдущие игры
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.03.2018 Краковия 2:1 Арка Гдыня Э
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 29.11.2017 Арка Гдыня 1:1 Хробры К
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 19.09.2017 Подбескидзе 1:2 Арка Гдыня К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Нецеча: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 20.11.2016 Арка Гдыня 1:3 Нецеча Экстракласса
- 18.07.2016 Нецеча 2:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 04.04.2015 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Первый дивизион
- 06.09.2014 Арка Гдыня 2:4 Нецеча Первая лига
- 07.06.2014 Нецеча 4:2 Арка Гдыня Первая лига
- 27.11.2013 Арка Гдыня 1:2 Нецеча Первая лига
- 13.04.2013 Арка Гдыня 0:1 Нецеча Первая лига
- 26.09.2012 Нецеча 3:2 Арка Гдыня Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|2.
|Ягеллония
|27
|15
|6
|6
|41 - 30
|51
|3.
|Лех
|27
|12
|10
|5
|40 - 21
|46
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Арка Гдыня
|27
|9
|10
|8
|33 - 25
|37
|10.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|26
|6
|10
|10
|28 - 33
|28
|13.
|Лехия Гданьск
|27
|6
|10
|11
|35 - 45
|28
|14.
|Погонь Щецин
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|15.
|Нецеча
|27
|6
|7
|14
|27 - 47
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Арка Гдыня делает замену. Luka Zarandia уходит с поля, а Кун Патрик выходит на его замену.
76'
Нецеча делает замену. Гутковский Владислав уходит с поля, а Губа Давид выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Песе Гжегож бьет в цель!
71'
Путивцев Артём получил желтую карточку от судьи
68'
Арка Гдыня делает замену. Хурадо Рубен уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.
67'
Микович Мартин получил желтую карточку от судьи
65'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
62'
Арка Гдыня делает замену. Швох Матеуш уходит с поля, а Песе Гжегож выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нецеча делает замену. Максименко Виталий уходит с поля, а Павловски Шимон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Янковски Мацей бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Хурадо Рубен бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Швох Матеуш из команды Арка Гдыня забивает с точки!
16'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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