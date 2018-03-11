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Стадион: Stadion Energa Gdansk
1:3
Конец матча
0:1
24' ГолJaroslaw Niezgoda
0:2
48' ГолРеми Вильям
0:3
51' ГолКухарчик Михал
53' Желтая карточкаAdam Chrzanowski
61' Желтая карточкаПаздан Михал
1:3
66' ГолСлавчев Симеон
69' Желтая карточкаМаурисио дос Сантос
81' Желтая карточкаПаскуато Кристиан
85' Желтая карточкаВойтковяк Гжегож
90' Желтая карточкаСлавчев Симеон
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24'
0:1
48'
0:2
51'
0:3
53'
61'
66'
1:3
85'
90'
Состав команд
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
Лехия Гданьск 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 23 Войтковяк Гжегож Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 3 Вавжиняк Якуб Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 10 Мила Себастьян Полузащитник
- 9 Patryk Lipski Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Полузащитник
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Легия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 32 Радович Мирослав Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 3 Маурисио дос Сантос Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Нападающий
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- 40 Brian Iloski
- Главный тренер: Romeo Jozak
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
Легия (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Легия: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Экстракласса
- 01.10.2016 Легия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 11.05.2016 Лехия Гданьск 2:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 02.04.2016 Легия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 31.10.2015 Лехия Гданьск 1:3 Легия Экстракласса
- 24.09.2015 Легия 4:1 Лехия Гданьск Кубок
- 03.06.2015 Лехия Гданьск 0:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 11.04.2015 Лехия Гданьск 1:0 Легия Экстракласса
- 17.10.2014 Легия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.05.2014 Лехия Гданьск 0:1 Легия Экстракласса
- 08.12.2013 Лехия Гданьск 2:0 Легия Экстракласса
- 24.08.2013 Легия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.05.2013 Легия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.11.2012 Лехия Гданьск 1:2 Легия Экстракласса
- 03.05.2012 Лехия Гданьск 1:0 Легия Экстракласса
- 19.11.2011 Легия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.04.2011 Лехия Гданьск 2:1 Легия Экстракласса
- 20.04.2011 Легия 4:0 Лехия Гданьск Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|27
|16
|3
|8
|40 - 28
|51
|2.
|Ягеллония
|27
|15
|6
|6
|41 - 30
|51
|3.
|Лех
|27
|12
|10
|5
|40 - 21
|46
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|10.
|Арка Гдыня
|26
|8
|10
|8
|29 - 25
|34
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|26
|6
|10
|10
|28 - 33
|28
|13.
|Лехия Гданьск
|27
|6
|10
|11
|35 - 45
|28
|14.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|15.
|Погонь Щецин
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Славчев Симеон получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Легия делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Brian Iloski выходит на его замену.
85'
Войтковяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
81'
Паскуато Кристиан получил желтую карточку от судьи
79'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Младенович Филип выходит на его замену.
77'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Паскуато Кристиан выходит на его замену.
69'
Маурисио дос Сантос получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Славчев Симеон бьет в цель!
61'
Паздан Михал получил желтую карточку от судьи
60'
Легия делает замену. Радович Мирослав уходит с поля, а Маурисио дос Сантос выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Кусвик Гжегож выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Красич Милош уходит с поля, а Patryk Lipski выходит на его замену.
53'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Кухарчик Михал бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Реми Вильям бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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