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Стадион:
Лехия Гданьск
1:3
Конец матча
Легия
0'
0:1
24' Гол
Jaroslaw Niezgoda
0:2
48' Гол
Реми Вильям
0:3
51' Гол
Кухарчик Михал
53' Желтая карточка
Adam Chrzanowski
61' Желтая карточка
Паздан Михал
1:3
66' Гол
Славчев Симеон
69' Желтая карточка
Маурисио дос Сантос
81' Желтая карточка
Паскуато Кристиан
85' Желтая карточка
Войтковяк Гжегож
90' Желтая карточка
Славчев Симеон
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Славчев Симеон получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Легия делает замену. Вешович Марко уходит с поля, а Brian Iloski выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Войтковяк Гжегож получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Паскуато Кристиан получил желтую карточку от судьи
79'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Младенович Филип выходит на его замену.

77'
Легия делает замену. Мончиньски Кжиштоф уходит с поля, а Паскуато Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Маурисио дос Сантос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Славчев Симеон бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Паздан Михал получил желтую карточку от судьи
60'
Легия делает замену. Радович Мирослав уходит с поля, а Маурисио дос Сантос выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Пайшау Флавиу уходит с поля, а Кусвик Гжегож выходит на его замену.
55'
Лехия Гданьск делает замену. Красич Милош уходит с поля, а Patryk Lipski выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Кухарчик Михал бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Реми Вильям бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Jaroslaw Niezgoda бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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