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Стадион:
Висла Краков
3:1
Конец матча
Шлёнск
0'
1:0
20' Пенальти
Carlitos XII
20' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
30' Желтая карточка
Садлок Мацей
32' Желтая карточка
Аугусту Перейра
1:1
36' Гол
Тарасов Игорь
47' Желтая карточка
Митрович Никола
2:1
62' Гол
Carlitos XII
3:1
79' Гол
Carlitos XII
86' Желтая карточка
Tibor Halilovic
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Tibor Halilovic получил желтую карточку от судьи
85'
Висла Краков делает замену. Велес Фран уходит с поля, а Гловацки Аркадиуш выходит на его замену.
83'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Sebastian Bergier выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
78'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Льонч Поль выходит на его замену.

74'
Шлёнск делает замену. Левандовски Матеуш уходит с поля, а Данковски Камиль выходит на его замену.
71'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
60'
Висла Краков делает замену. Митрович Никола уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Тарасов Игорь бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Пех Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Carlos Lopez из команды Висла Краков забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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