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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
3:1
Конец матча
1:0
20' ПенальтиCarlitos XII
20' Желтая карточкаПех Аркадиуш
30' Желтая карточкаСадлок Мацей
32' Желтая карточкаАугусту Перейра
1:1
36' ГолТарасов Игорь
47' Желтая карточкаМитрович Никола
2:1
62' ГолCarlitos XII
3:1
79' ГолCarlitos XII
86' Желтая карточкаTibor Halilovic
|
20'
1:0
20'
30'
32'
36'
1:1
47'
62'
2:1
78'
79'
3:1
86'
Состав команд
29
Палчич
Матей
44
Велес
Фран
19
Цывка
Томаш
21
Брлек
Петар
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
29
Пех
Аркадиуш
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 21 Ридер Тим Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 18 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 30 Данковски Камиль Защитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 23 Sebastian Bergier
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Экстракласса
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 26.08.2016 Висла Краков 1:5 Шлёнск Экстракласса
- 10.05.2016 Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 12.02.2016 Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 28.08.2015 Висла Краков 4:2 Шлёнск Экстракласса
- 03.06.2015 Висла Краков 0:1 Шлёнск Экстракласса. Группа А
- 29.04.2015 Шлёнск 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 08.11.2014 Висла Краков 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 29.11.2013 Висла Краков 3:0 Шлёнск Экстракласса
- 04.08.2013 Шлёнск 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.05.2013 Шлёнск 3:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.04.2013 Висла Краков 2:3 Шлёнск Кубок Польши
- 10.04.2013 Шлёнск 2:1 Висла Краков Кубок Польши
- 18.11.2012 Висла Краков 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 06.05.2012 Висла Краков 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 25.11.2011 Шлёнск 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 21.04.2011 Шлёнск 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 01.10.2010 Висла Краков 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 20.04.2010 Висла Краков 1:0 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|26
|15
|6
|5
|40 - 25
|51
|2.
|Легия
|26
|15
|3
|8
|37 - 27
|48
|3.
|Лех
|26
|11
|10
|5
|35 - 20
|43
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Корона Кельце
|26
|10
|10
|6
|40 - 32
|40
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Висла
|26
|12
|3
|11
|35 - 33
|39
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Арка Гдыня
|26
|8
|10
|8
|29 - 25
|34
|10.
|Краковия
|26
|8
|8
|10
|33 - 35
|32
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Лехия Гданьск
|26
|6
|10
|10
|34 - 42
|28
|13.
|Пяст
|25
|5
|10
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Погонь Щецин
|26
|6
|7
|13
|27 - 38
|25
|15.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|16.
|Сандецья
|26
|4
|11
|11
|24 - 39
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Tibor Halilovic получил желтую карточку от судьи
85'
Висла Краков делает замену. Велес Фран уходит с поля, а Гловацки Аркадиуш выходит на его замену.
83'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Sebastian Bergier выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
78'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Льонч Поль выходит на его замену.
74'
Шлёнск делает замену. Левандовски Матеуш уходит с поля, а Данковски Камиль выходит на его замену.
71'
Шлёнск делает замену. Срнич Драголюб уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
60'
Висла Краков делает замену. Митрович Никола уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
47'
Митрович Никола получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Тарасов Игорь бьет в цель!
32'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
30'
Садлок Мацей получил желтую карточку от судьи
20'
Пех Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Carlos Lopez из команды Висла Краков забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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