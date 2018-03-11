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Стадион: ИНЕА
0:1
18' ГолНовиковас Арвидас
1:1
39' ГолГюткьяр Кристиан
45' Желтая карточкаРунье Иван
2:1
54' ГолДилавер Эмир
55' Желтая карточкаСвидерски Кароль
56' Желтая карточкаТралка Лукаш
72' Желтая карточкаБурлига Лукаш
3:1
78' ПенальтиЙевтич Дарко
4:1
85' ГолЮзвяк Камиль
5:1
89' ГолТралка Лукаш
|
18'
0:1
39'
1:1
45'
54'
2:1
55'
56'
72'
78'
3:1
85'
4:1
89'
5:1
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
18
Рэдуц
Михай
16
Шитум
Марио
17
Рунье
Иван
16
Гути
Томелин
23
Piotr
Wlazlo
11
Безьяк
Роман
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Ягеллония 4-3-3
- Основной состав
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Нападающий
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- 9 Новиковас Арвидас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 95 Шимонович Давид Полузащитник
- 20 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 04.12.2016 Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса
- 29.07.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 28.02.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 20.09.2015 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 17.05.2015 Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 06.03.2015 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.10.2014 Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши
- 13.09.2014 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 05.04.2014 Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса
- 31.10.2013 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 29.04.2013 Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
- 27.10.2012 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 16.09.2011 Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.03.2011 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 29.08.2010 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 01.08.2010 Лех 0:1 Ягеллония Суперкубок
- 21.03.2010 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 12.09.2009 Ягеллония 2:3 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|27
|16
|3
|8
|38 - 27
|51
|2.
|Ягеллония
|27
|15
|6
|6
|41 - 30
|51
|3.
|Лех
|27
|12
|10
|5
|40 - 21
|46
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|10.
|Арка Гдыня
|26
|8
|10
|8
|29 - 25
|34
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|26
|6
|10
|10
|28 - 33
|28
|13.
|Лехия Гданьск
|0:1
|27
|6
|10
|11
|34 - 43
|28
|14.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|15.
|Погонь Щецин
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Юзвяк Камиль бьет в цель!
83'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Йевтич Дарко из команды Лех забивает с точки!
74'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
73'
Лех делает замену. Рэдуц Михай уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
72'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
68'
Лех делает замену. Дилавер Эмир уходит с поля, а Яницки Рафал выходит на его замену.
65'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
56'
Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
55'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Дилавер Эмир бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
29'
Ягеллония делает замену. Павелек Мариуш уходит с поля, а Келемен Марьян выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Шитум Марио бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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