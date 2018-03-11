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Стадион:
Лех
5:1
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
18' Гол
Новиковас Арвидас
1:1
39' Гол
Гюткьяр Кристиан
45' Желтая карточка
Рунье Иван
2:1
54' Гол
Дилавер Эмир
55' Желтая карточка
Свидерски Кароль
56' Желтая карточка
Тралка Лукаш
72' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
3:1
78' Пенальти
Йевтич Дарко
4:1
85' Гол
Юзвяк Камиль
5:1
89' Гол
Тралка Лукаш
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Тралка Лукаш бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Юзвяк Камиль бьет в цель!
83'
Лех делает замену. Шитум Марио уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Йевтич Дарко из команды Лех забивает с точки!
74'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.

73'
Лех делает замену. Рэдуц Михай уходит с поля, а Йевтич Дарко выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
68'
Лех делает замену. Дилавер Эмир уходит с поля, а Яницки Рафал выходит на его замену.
65'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Дилавер Эмир бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
29'
Ягеллония делает замену. Павелек Мариуш уходит с поля, а Келемен Марьян выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Шитум Марио бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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