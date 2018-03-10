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Стадион: Брук-Бет
0:1
15' ГолMateusz Sebastian Szczepaniak
23' Желтая карточкаAlexandru Constanntin Benga
0:2
32' ГолАнгельски Кароль
40' Желтая карточкаBartlomiej Kasprzak
41' Желтая карточкаКорун Урош
50' Желтая карточкаГрич Якуб
63' Желтая карточкаМрац Патрик
68' Вторая желтая карточкаBartlomiej Kasprzak
69' Желтая карточкаБжиски Томаш
72' Желтая карточкаПетровски Марцин
76' Желтая карточкаАнгельски Кароль
85' Желтая карточкаХэйтли Том
0:3
90' ГолВаленсия Хоэль
90' Желтая карточкаMaciej Malkowski
|
15'
0:1
32'
0:2
41'
50'
63'
69'
72'
76'
85'
90'
0:3
90'
Состав команд
22
Мрац
Патрик
38
Грич
Якуб
29
Ксёнз
Павел
70
Бжиски
Томаш
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 7 Grzegorz Baran Защитник
- 4 Alexandru Constanntin Benga Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 17 Adrian Basta Защитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 20 Adrian Danek
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Пяст 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 03.03.2018 Шлёнск 0:0 Сандецья Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
Пяст (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Пяст: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Экстракласса
- 03.09.2011 Сандецья 4:0 Пяст First League
- 20.04.2011 Пяст 1:1 Сандецья First League
- 18.09.2010 Сандецья 0:0 Пяст First League
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|26
|15
|6
|5
|40 - 25
|51
|2.
|Легия
|26
|15
|3
|8
|37 - 27
|48
|3.
|Лех
|26
|11
|10
|5
|35 - 20
|43
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Корона Кельце
|26
|10
|10
|6
|40 - 32
|40
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Висла
|26
|12
|3
|11
|35 - 33
|39
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Краковия
|3:0
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|10.
|Арка Гдыня
|26
|8
|10
|8
|29 - 25
|34
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|26
|6
|10
|10
|28 - 33
|28
|13.
|Лехия Гданьск
|26
|6
|10
|10
|34 - 42
|28
|14.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|15.
|Погонь Щецин
|0:3
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Мацей Малковски получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Валенсия Хоэль бьет в цель!
89'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Patryk Dziczek выходит на его замену.
89'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
85'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
82'
Сандецья делает замену. Jakub Bartosz уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
76'
Ангельски Кароль получил желтую карточку от судьи
74'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
73'
Сандецья делает замену. Бжиски Томаш уходит с поля, а Мацей Малковски выходит на его замену.
72'
Петровски Марцин получил желтую карточку от судьи
69'
Бжиски Томаш получил желтую карточку от судьи
68'
Bartlomiej Kasprzak получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Мрац Патрик получил желтую карточку от судьи
50'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
46'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Корун Урош получил желтую карточку от судьи
40'
Bartlomiej Kasprzak получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
23'
Alexandru Benga получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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