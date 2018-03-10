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Стадион:
Сандецья
0:3
Конец матча
Пяст
0'
0:1
15' Гол
Mateusz Sebastian Szczepaniak
23' Желтая карточка
Alexandru Constanntin Benga
0:2
32' Гол
Ангельски Кароль
40' Желтая карточка
Bartlomiej Kasprzak
41' Желтая карточка
Корун Урош
50' Желтая карточка
Грич Якуб
63' Желтая карточка
Мрац Патрик
68' Вторая желтая карточка
Bartlomiej Kasprzak
69' Желтая карточка
Бжиски Томаш
72' Желтая карточка
Петровски Марцин
76' Желтая карточка
Ангельски Кароль
85' Желтая карточка
Хэйтли Том
0:3
90' Гол
Валенсия Хоэль
90' Желтая карточка
Maciej Malkowski
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мацей Малковски получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Валенсия Хоэль бьет в цель!
89'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Patryk Dziczek выходит на его замену.
89'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи

82'
Сандецья делает замену. Jakub Bartosz уходит с поля, а Adrian Danek выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Ангельски Кароль получил желтую карточку от судьи
74'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
73'
Сандецья делает замену. Бжиски Томаш уходит с поля, а Мацей Малковски выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Петровски Марцин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Бжиски Томаш получил желтую карточку от судьи
68'
Bartlomiej Kasprzak получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
63'
Мрац Патрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
46'
Сандецья делает замену. Ксёнз Павел уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Корун Урош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Bartlomiej Kasprzak получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Ангельски Кароль бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Alexandru Benga получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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