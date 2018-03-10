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Стадион: Казимеж Гурски
2:0
Конец матча
1:0
50' ГолБыртек Дамьян
56' Желтая карточкаDamian Rasak
64' Желтая карточкаCezary Stefanczyk
86' Желтая карточкаШимански Дамиан
2:0
88' ГолМеребашвили Георгий
90' Желтая карточкаДене Томас
|
50'
1:0
56'
86'
88'
2:0
90'
Состав команд
30
Дене
Томас
14
Джигала
Адам
18
Alan
Uryga
23
Штилич
Семир
29
Канте
Хосе
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
31
Янич
Златко
27
Келб
Яцек
Висла 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 17 Быртек Дамьян Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 21 Maksymilian Rogalski Полузащитник
- 77 Михаляк Конрад Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 29 Канте Хосе Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Seweryn Kielpin Вратарь
- 9 Arkadiuzs Reca Защитник
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 96 Jakub Lukowski Полузащитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 16 Завада Оскар Нападающий
- 19 Билиньски Камил Нападающий
- Главный тренер: Jerzy Brzeczek
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 17 Sanel Kapidzic Нападающий
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Висла (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Висла 0:1 Краковия Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Висла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|26
|15
|6
|5
|40 - 25
|51
|2.
|Легия
|26
|15
|3
|8
|37 - 27
|48
|3.
|Лех
|26
|11
|10
|5
|35 - 20
|43
|4.
|Гурник Забже
|26
|11
|9
|6
|48 - 40
|42
|5.
|Висла
|27
|13
|3
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|11
|7
|9
|38 - 33
|40
|7.
|Корона Кельце
|27
|10
|10
|7
|40 - 34
|40
|8.
|Заглембе Любин
|27
|9
|11
|7
|36 - 31
|38
|9.
|Краковия
|27
|9
|8
|10
|36 - 35
|35
|10.
|Арка Гдыня
|26
|8
|10
|8
|29 - 25
|34
|11.
|Шлёнск
|27
|7
|8
|12
|31 - 43
|29
|12.
|Пяст
|26
|6
|10
|10
|28 - 33
|28
|13.
|Лехия Гданьск
|26
|6
|10
|10
|34 - 42
|28
|14.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|15.
|Погонь Щецин
|27
|6
|7
|14
|27 - 41
|25
|16.
|Сандецья
|27
|4
|11
|12
|24 - 42
|23
Второй тайм
90'
Дене Томас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла делает замену. Меребашвили Георгий уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
76'
Корона Кельце делает замену. Янич Златко уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Шанель Капиджич выходит на его замену.
64'
Чезари Стефанчик получил желтую карточку от судьи
56'
Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
52'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Быртек Дамьян бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Висла делает замену. Максымилиан Рогальски уходит с поля, а Damian Rasak выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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