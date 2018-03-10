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Стадион:
Висла
2:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
50' Гол
Быртек Дамьян
56' Желтая карточка
Damian Rasak
64' Желтая карточка
Cezary Stefanczyk
86' Желтая карточка
Шимански Дамиан
2:0
88' Гол
Меребашвили Георгий
90' Желтая карточка
Дене Томас
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Дене Томас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Висла делает замену. Меребашвили Георгий уходит с поля, а Завада Оскар выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Меребашвили Георгий бьет в цель!
76'
Корона Кельце делает замену. Янич Златко уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
68'
Корона Кельце делает замену. Гардавски Михаэль уходит с поля, а Шанель Капиджич выходит на его замену.

Желтая карточка
64'
Чезари Стефанчик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
52'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Быртек Дамьян бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Висла делает замену. Максымилиан Рогальски уходит с поля, а Damian Rasak выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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