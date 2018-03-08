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Луч-Энергия
 
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Оренбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Оренбург

До начала игры осталось 1 день 15 часов 10 минут, которая состоится 10.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Луч-Энергия - Оренбург
Луч-Энергия
24.1% (21)
Ничья:
23% (20)
Оренбург
52.9% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
29.9% (26)
Ничья:
19.5% (17)
Оренбург:
17.2% (15)
Луч-Энергия:
14.9% (13)
Оренбург:
5.7% (5)
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