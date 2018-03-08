Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Оренбург

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Луч-Энергия (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 19.02.2018 Рига 0:3 Луч-Энергия КФ
- 16.02.2018 Тамбов 0:0 Луч-Энергия КФ
- 13.02.2018 Чертаново 0:3 Луч-Энергия КФ
- 10.02.2018 Луч-Энергия 2:2 Мордовия КФ
- 22.11.2017 Луч-Энергия 4:2 Тюмень ФПД
- 18.11.2017 Динамо СПб 3:2 Луч-Энергия ФПД
- 12.11.2017 Луч-Энергия 3:1 Шинник ФПД
- 08.11.2017 Луч-Энергия 0:0 Волгарь ФПД
- 04.11.2017 Луч-Энергия 1:1 ФК Химки ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Луч-Энергия 1:2 Олимпиец ФПД
- 14.10.2017 Авангард Курск 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 30.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.09.2017 Луч-Энергия 0:0 Факел ФПД
- 20.09.2017 Луч-Энергия 2:0 Анжи К
- 16.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Зенит-2 ФПД
Оренбург (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Оренбург 5:0 Факел ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Балтика 0:1 Оренбург ФПД
- 29.10.2017 Оренбург 2:1 Спартак-2 ФПД
- 21.10.2017 Оренбург 1:1 Авангард Курск ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Динамо СПб 0:1 Оренбург ФПД
- 24.09.2017 Оренбург 1:0 Шинник ФПД
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 16.09.2017 Волгарь 2:0 Оренбург ФПД
- 10.09.2017 Оренбург 5:2 ФК Химки ФПД
- 06.09.2017 Томь 0:0 Оренбург ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
- 23.08.2017 Сокол 1:3 Оренбург К
- 19.08.2017 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФПД
Последние игры между собой
Луч-Энергия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
- 19.08.2017 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 18.04.2016 Луч-Энергия 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 04.10.2015 Оренбург 2:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 25.04.2015 Оренбург 0:2 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 05.10.2014 Луч-Энергия 2:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 15.05.2014 Луч-Энергия 1:4 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 07.07.2013 Оренбург 1:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 20.04.2012 Луч-Энергия 0:0 Оренбург Первый дивизион
- 04.11.2011 Луч-Энергия 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 24.06.2011 Оренбург 0:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|52 - 20
|59
|2.
|Оренбург
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|39 - 20
|57
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|42 - 18
|54
|4.
|Тамбов
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 27
|46
|5.
|Сибирь
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|29 - 21
|42
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 33
|42
|7.
|Балтика
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 29
|40
|8.
|Волгарь
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|29 - 27
|36
|9.
|Шинник
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 34
|36
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|26 - 32
|33
|11.
|Кубань
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 36
|33
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|34 - 44
|32
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|26 - 33
|31
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|25 - 36
|28
|15.
|Тюмень
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|29 - 37
|27
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 35
|27
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 42
|25
|18.
|Томь
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 41
|25
|19.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|26 - 34
|23
|20.
|Факел
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|14 - 36
|22
-
Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - ОренбургДо начала игры осталось 1 день 15 часов 10 минут, которая состоится 10.03.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Луч-Энергия - Оренбург
Луч-Энергия
24.1% (21)
Ничья:
23% (20)
Оренбург
52.9% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Оренбург:
29.9% (26)
1:1 Ничья:
19.5% (17)
1:2 Оренбург:
17.2% (15)
1:0 Луч-Энергия:
14.9% (13)
0:2 Оренбург:
5.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация