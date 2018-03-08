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Крылья Советов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Тюмень

До начала игры осталось 1 день 17 часов 12 минут, которая состоится 10.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Тюмень
Крылья Советов
94.1% (80)
Ничья:
3.5% (3)
Тюмень
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
43.5% (37)
Крылья Советов:
22.4% (19)
Крылья Советов:
18.8% (16)
Крылья Советов:
4.7% (4)
Крылья Советов:
3.5% (3)
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