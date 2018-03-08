Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Тюмень

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Крылья Советов (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
- 29.10.2017 Крылья Советов 1:0 Олимпиец ФПД
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
- 11.09.2017 Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФПД
Тюмень (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.03.2018 Тюмень 0:0 Олимпиец ФПД
- 22.02.2018 Чертаново 0:1 Тюмень КФПО
- 20.02.2018 Локомотив-Казанка 0:1 Тюмень КФ
- 18.02.2018 Спартак-2 3:0 Тюмень КФ
- 14.02.2018 Арарат Москва 0:2 Тюмень КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 22.11.2017 Луч-Энергия 4:2 Тюмень ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Тюмень ФПД
- 08.11.2017 Тюмень 0:0 Факел ФПД
- 04.11.2017 Зенит-2 1:2 Тюмень ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 22.10.2017 Спартак-2 3:1 Тюмень ФПД
- 14.10.2017 Тюмень 3:1 Тамбов ФПД
- 07.10.2017 Оренбург 3:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2017 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 24.09.2017 Тюмень 4:0 Авангард Курск ФПД
- 20.09.2017 Тюмень 1:2 Тосно К
- 16.09.2017 Динамо СПб 2:0 Тюмень ФПД
- 10.09.2017 Тюмень 2:0 Шинник ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|52 - 20
|59
|2.
|Оренбург
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|39 - 20
|57
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|42 - 18
|54
|4.
|Тамбов
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 27
|46
|5.
|Сибирь
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|29 - 21
|42
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 33
|42
|7.
|Балтика
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 29
|40
|8.
|Волгарь
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|29 - 27
|36
|9.
|Шинник
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 34
|36
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|26 - 32
|33
|11.
|Кубань
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 36
|33
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|34 - 44
|32
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|26 - 33
|31
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|25 - 36
|28
|15.
|Тюмень
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|29 - 37
|27
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 35
|27
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 42
|25
|18.
|Томь
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 41
|25
|19.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|26 - 34
|23
|20.
|Факел
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|14 - 36
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ТюменьДо начала игры осталось 1 день 17 часов 12 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Тюмень
Крылья Советов
94.1% (80)
Ничья:
3.5% (3)
Тюмень
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Крылья Советов:
43.5% (37)
1:0 Крылья Советов:
22.4% (19)
2:1 Крылья Советов:
18.8% (16)
3:1 Крылья Советов:
4.7% (4)
3:0 Крылья Советов:
3.5% (3)
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