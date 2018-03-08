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Зенит-2
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Енисей

До начала игры осталось 1 день 17 часов 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Енисей
Зенит-2
17.4% (15)
Ничья:
17.4% (15)
Енисей
65.1% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
37.2% (32)
Енисей:
16.3% (14)
Ничья:
14% (12)
Енисей:
10.5% (9)
Зенит-2:
9.3% (8)
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