Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Енисей

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Зенит-2 (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.03.2018 Балтика 0:1 Зенит-2 ФПД
- 24.11.2017 Зенит-2 1:1 Спартак-2 ФПД
- 19.11.2017 Тамбов 3:1 Зенит-2 ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Зенит-2 1:2 Тюмень ФПД
- 29.10.2017 Динамо СПб 3:3 Зенит-2 ФПД
- 21.10.2017 Зенит-2 1:2 Волгарь ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
- 07.10.2017 Зенит-2 2:0 Томь ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Зенит-2 2:1 Олимпиец ФПД
- 16.09.2017 Луч-Энергия 1:1 Зенит-2 ФПД
- 10.09.2017 Зенит-2 3:3 Кубань ФПД
- 06.09.2017 Ротор-Волгоград 4:1 Зенит-2 ФПД
- 02.09.2017 Зенит-2 4:1 Факел ФПД
- 27.08.2017 Авангард Курск 1:1 Зенит-2 ФПД
- 19.08.2017 Енисей 2:1 Зенит-2 ФПД
- 13.08.2017 Зенит-2 2:0 Балтика ФПД
- 10.08.2017 Спартак-2 3:1 Зенит-2 ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Енисей 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 27.08.2017 Факел 1:3 Енисей ФПД
Последние игры между собой
Зенит-2: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
- 19.08.2017 Енисей 2:1 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 17.02.2017 Енисей 3:1 Зенит-2 Кубок ФНЛ
- 13.11.2016 Зенит-2 2:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 27.07.2016 Енисей 0:3 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 16.03.2016 Енисей 0:3 Зенит-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 23.08.2015 Зенит-2 1:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|52 - 20
|59
|2.
|Оренбург
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|39 - 20
|57
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|42 - 18
|54
|4.
|Тамбов
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 27
|46
|5.
|Сибирь
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|29 - 21
|42
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|38 - 33
|42
|7.
|Балтика
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 29
|40
|8.
|Волгарь
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|29 - 27
|36
|9.
|Шинник
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|34 - 34
|36
|10.
|ФК Химки
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|26 - 32
|33
|11.
|Кубань
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 36
|33
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|34 - 44
|32
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|26 - 33
|31
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|25 - 36
|28
|15.
|Тюмень
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|29 - 37
|27
|16.
|Луч-Энергия
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 35
|27
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|34 - 42
|25
|18.
|Томь
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|23 - 41
|25
|19.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|26 - 34
|23
|20.
|Факел
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|14 - 36
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - ЕнисейДо начала игры осталось 1 день 17 часов 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Зенит-2 - Енисей
Зенит-2
17.4% (15)
Ничья:
17.4% (15)
Енисей
65.1% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Енисей:
37.2% (32)
0:1 Енисей:
16.3% (14)
1:1 Ничья:
14% (12)
0:2 Енисей:
10.5% (9)
1:0 Зенит-2:
9.3% (8)
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