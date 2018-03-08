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Стадион:
Борнмут
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 50 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут
7.8% (5)
Ничья:
10.9% (7)
Тоттенхэм
81.3% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
37.5% (24)
Тоттенхэм:
18.8% (12)
Тоттенхэм:
14.1% (9)
Ничья:
9.4% (6)
Борнмут:
6.3% (4)
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