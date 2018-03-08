Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм

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Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут Премьер-лига
- 15.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Борнмут Премьер-лига
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.03.2016 Тоттенхэм 3:0 Борнмут Премьер-лига
- 25.10.2015 Борнмут 1:5 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.07.2010 Борнмут 0:4 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2009 Борнмут 0:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|56 - 22
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|67 - 32
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|50 - 26
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|24 - 26
|40
|8.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|41 - 42
|37
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|10.
|Эвертон
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|11.
|Брайтон
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|28 - 38
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 42
|30
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 50
|30
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 54
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 40
|29
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|29 - 41
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 46
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|22 - 43
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 50 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм
Борнмут
7.8% (5)
Ничья:
10.9% (7)
Тоттенхэм
81.3% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
37.5% (24)
0:2 Тоттенхэм:
18.8% (12)
0:1 Тоттенхэм:
14.1% (9)
1:1 Ничья:
9.4% (6)
2:1 Борнмут:
6.3% (4)
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