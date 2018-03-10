Стадион: Джон Смит Зрители: 23567
0:0
Конец матча
11' Красная карточкаАйю Джордан
19' Желтая карточкаМоусон Алфи
50' Желтая карточкаОльссон Мартин
63' Желтая карточкаАйю Андре
70' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90' Желтая карточкаКуанер Колин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 23567 болельщиков
94'
Фернандес Федерико из команды Суонси сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Куанер Колин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
93'
Судья свистит. Куанер Колин атаковал сзади соперника. Это Клукас Сэм заработал своей команде штрафной
92'
92'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
92'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Клукас Сэм
91'
ШТАНГА! Пробил головой Инс Томас прямо в каркас ворот!
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
89'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
89'
Тактическая замена. Ки Сон-Ён уходит с поля и его заменяет Кэрролл Том
88'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
87'
86'
86'
86'
85'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Шиндлер Кристофер
85'
85'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
84'
84'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
82'
82'
81'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
80'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Клукас Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
80'
80'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
79'
79'
79'
Опасность предотвращена - Моусон Алфи из команды Суонси вступил в отбор удачно
79'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
77'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
77'
Судья сигнализирует, что Клукас Сэм из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
77'
76'
76'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
76'
75'
75'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
74'
Инс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
74'
73'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Абрахам Тэмми
73'
Клукас Сэм из команды Суонси в офсайде
72'
72'
Мунье Стив нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
72'
71'
71'
70'
Хадергьонай Флорент получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Ки Сон-Ён
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
69'
Тактическая замена. Муй Аарон уходит с поля и его заменяет Уильямс Даниэль
69'
Фернандес Федерико из команды Суонси в офсайде
69'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Айю Андре
67'
Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ван дер Хорн Майк
67'
66'
Хаддерсфилд Таун нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
65'
65'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
64'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
64'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с правого угла.
64'
64'
64'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Айю Андре получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
62'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
62'
Фабьянски Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
62'
Плохо сыграл Ван дер Хорн Майк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
61'
61'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
61'
60'
Ван дер Хорн Майк из команды Суонси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ки Сон-Ён
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
58'
58'
58'
57'
Инс Томас не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
57'
57'
Ван дер Хорн Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
54'
54'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
53'
53'
53'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Клукас Сэм из команды Суонси в офсайде
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
52'
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
51'
Хогг Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
Опасность предотвращена - Нотон Кайл из команды Суонси вступил в отбор удачно
51'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Судья сигнализирует, что Клукас Сэм из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
50'
Судье надоело, что Ольссон Мартин тянет время и он наказал его горчичником
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
48'
48'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Фернандес Федерико пострадал.
47'
46'
46'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хаддерсфилд Таун играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
48'
48'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
48'
48'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Кинг Энди из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
46'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Айю Андре
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Инс Томас бьет со штрафного в створ, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
44'
44'
44'
Нотон Кайл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
44'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
42'
42'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
40'
39'
Шанс! Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
39'
39'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
38'
36'
36'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
36'
Клукас Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
34'
34'
34'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Плохо сыграл Ольссон Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
33'
33'
33'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
31'
31'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
31'
31'
Моусон Алфи из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
29'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун пасует в штрафную, но Фабьянски Лукаш выходит и ловит мяч.
29'
29'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
28'
26'
26'
Инс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
25'
25'
25'
Кинг Энди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
24'
Инс Томас мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
22'
22'
Притчард Алекс не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
20'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
20'
19'
19'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
19'
Судья подбегает и показывает Моусон Алфи из команды Суонси отложенную желтую карточку за фол.
19'
Хогг Джонатан мяч отрикошетил от ворот
19'
18'
Моусон Алфи из команды Суонси вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Притчард Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
18'
Суонси совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
15'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
15'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
13'
13'
Плохо сыграл Ки Сон-Ён - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
13'
Хогг Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Хогг Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Айю Джордан уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
10'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Безумный фол. Айю Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Хогг Джонатан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
6'
6'
6'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
6'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Айю Андре наказан за толчок Шиндлер Кристофер
3'
3'
ШАНС! Инс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Плохо сыграл Ки Сон-Ён - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
2'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси
Хаддерсфилд Таун
43.2% (80)
Ничья:
38.9% (72)
Суонси
17.8% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33% (61)
1:0 Хаддерсфилд Таун:
22.7% (42)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
16.8% (31)
1:2 Суонси:
10.3% (19)
0:1 Суонси:
4.3% (8)
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