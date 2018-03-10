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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 23567
Хаддерсфилд Таун
0:0
Конец матча
Суонси
0'
11' Красная карточка
Айю Джордан
19' Желтая карточка
Моусон Алфи
50' Желтая карточка
Ольссон Мартин
63' Желтая карточка
Айю Андре
70' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90' Желтая карточка
Куанер Колин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 23567 болельщиков
94'
Фернандес Федерико из команды Суонси сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Желтая карточка
93'
Куанер Колин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Куанер Колин атаковал сзади соперника. Это Клукас Сэм заработал своей команде штрафной

92'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
92'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Клукас Сэм
91'
ШТАНГА! Пробил головой Инс Томас прямо в каркас ворот!
91'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
Офсайд
89'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
89'
Тактическая замена. Ки Сон-Ён уходит с поля и его заменяет Кэрролл Том
88'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Суонси
86'
Удар от ворот произведет Суонси
86'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
86'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Шиндлер Кристофер
85'
Удар от ворот произведет Суонси
Угловой
85'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
84'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
83'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Суонси
Травма, повреждение
81'
Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
80'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
80'
Хогг Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Клукас Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
80'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
79'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
79'
Опасность предотвращена - Моусон Алфи из команды Суонси вступил в отбор удачно
79'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
77'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Клукас Сэм из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
77'
Удар от ворот произведет Суонси
76'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
76'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
75'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
74'
Инс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
74'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Абрахам Тэмми
Офсайд
73'
Клукас Сэм из команды Суонси в офсайде
72'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Мунье Стив нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
72'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
71'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
70'
Хадергьонай Флорент получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Ки Сон-Ён
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
69'
Тактическая замена. Муй Аарон уходит с поля и его заменяет Уильямс Даниэль
Офсайд
69'
Фернандес Федерико из команды Суонси в офсайде
69'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Айю Андре
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ван дер Хорн Майк
67'
Удар от ворот произведет Суонси
66'
Хаддерсфилд Таун нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
65'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Суонси
65'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Куанер Колин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
64'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Угловой
64'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с правого угла.
64'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
64'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Айю Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
Угловой
62'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
62'
Фабьянски Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
62'
Плохо сыграл Ван дер Хорн Майк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
61'
Удар от ворот произведет Суонси
61'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
61'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
60'
Ван дер Хорн Майк из команды Суонси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ки Сон-Ён
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
59'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
58'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Суонси
57'
Инс Томас не смог попасть в створ ударом издали
57'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
57'
Ван дер Хорн Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
54'
Удар от ворот произведет Суонси
54'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
53'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
52'
Клукас Сэм из команды Суонси в офсайде
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
51'
Удар от ворот произведет Суонси
51'
Хогг Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
51'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Опасность предотвращена - Нотон Кайл из команды Суонси вступил в отбор удачно
51'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Клукас Сэм из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
Желтая карточка
50'
Судье надоело, что Ольссон Мартин тянет время и он наказал его горчичником
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
48'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Фернандес Федерико пострадал.
47'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Хаддерсфилд Таун играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
48'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
48'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кинг Энди из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Айю Андре
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Инс Томас бьет со штрафного в створ, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Инс Томас
44'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
44'
Нотон Кайл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
44'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Суонси
42'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
42'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
40'
Удар от ворот произведет Суонси
39'
Шанс! Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
38'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
36'
Клукас Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
34'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
34'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
34'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Плохо сыграл Ольссон Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун забрасывает мяч в штрафную.
33'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
33'
Ольссон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
32'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
32'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
31'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
31'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Моусон Алфи из команды Суонси хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
29'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун пасует в штрафную, но Фабьянски Лукаш выходит и ловит мяч.
29'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
29'
Игра в одни ворота сейчас. Хаддерсфилд Таун доминирует и владеет мячом
28'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Суонси
26'
Инс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
25'
Кинг Энди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
24'
Инс Томас мяч отрикошетил от ворот
24'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
22'
Удар от ворот произведет Суонси
22'
Притчард Алекс не смог попасть в створ ударом издали
22'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Удар от ворот произведет Суонси
20'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
20'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
19'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
Желтая карточка
19'
Судья подбегает и показывает Моусон Алфи из команды Суонси отложенную желтую карточку за фол.
19'
Хогг Джонатан мяч отрикошетил от ворот
19'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Моусон Алфи из команды Суонси вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Притчард Алекс не пострадал и надо продолжать игру!
18'
Суонси совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Офсайд
15'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
15'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
13'
Плохо сыграл Ки Сон-Ён - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
13'
Хогг Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Хогг Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Айю Джордан уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Травма, повреждение
10'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Айю Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Хогг Джонатан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
6'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Суонси
6'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
6'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
4'
Айю Андре наказан за толчок Шиндлер Кристофер
3'
Удар от ворот произведет Суонси
3'
ШАНС! Инс Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Плохо сыграл Ки Сон-Ён - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
2'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кинг Энди из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
2'
Клукас Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Ольссон Мартин
1'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси
Хаддерсфилд Таун
43.2% (80)
Ничья:
38.9% (72)
Суонси
17.8% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33% (61)
Хаддерсфилд Таун:
22.7% (42)
Хаддерсфилд Таун:
16.8% (31)
Суонси:
10.3% (19)
Суонси:
4.3% (8)
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