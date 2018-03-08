Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Манчестер Сити

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Стадион: Бет365
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Сток Сити (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Сити: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити Премьер-лига
- 08.03.2017 Манчестер Сити 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 20.08.2016 Сток Сити 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 23.04.2016 Манчестер Сити 4:0 Сток Сити Премьер-лига
- 05.12.2015 Сток Сити 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.02.2015 Сток Сити 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 30.08.2014 Манчестер Сити 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 22.02.2014 Манчестер Сити 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 14.09.2013 Сток Сити 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 26.01.2013 Сток Сити 0:1 Манчестер Сити Кубок
- 01.01.2013 Манчестер Сити 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 15.09.2012 Сток Сити 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 24.03.2012 Сток Сити 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.12.2011 Манчестер Сити 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 17.05.2011 Манчестер Сити 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 14.05.2011 Манчестер Сити 1:0 Сток Сити Кубок
- 27.11.2010 Сток Сити 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 24.02.2010 Сток Сити 3:1 Манчестер Сити Кубок
- 16.02.2010 Сток Сити 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 13.02.2010 Манчестер Сити 1:1 Сток Сити Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|56 - 22
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|67 - 32
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|50 - 26
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|24 - 26
|40
|8.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|41 - 42
|37
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|10.
|Эвертон
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|11.
|Брайтон
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|28 - 38
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 42
|30
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 50
|30
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 54
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 40
|29
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|29 - 41
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 46
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|22 - 43
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 18 минут, которая состоится 12.03.2018.
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Прогнозы на матч Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити
2.2% (2)
Ничья:
3.2% (3)
Манчестер Сити
94.6% (88)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
36.6% (34)
1:2 Манчестер Сити:
22.6% (21)
1:3 Манчестер Сити:
15.1% (14)
0:3 Манчестер Сити:
8.6% (8)
0:1 Манчестер Сити:
5.4% (5)
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