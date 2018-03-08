Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уотфорд

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
Уотфорд (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Уотфорд 1:0 Эвертон ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|56 - 22
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|67 - 32
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|50 - 26
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|24 - 26
|40
|8.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|41 - 42
|37
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|10.
|Эвертон
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|11.
|Брайтон
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|28 - 38
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 42
|30
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 50
|30
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 54
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 40
|29
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|29 - 41
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 46
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|22 - 43
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - УотфордДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 20 минут, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд
Арсенал
89.6% (60)
Ничья:
6% (4)
Уотфорд
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Арсенал:
32.8% (22)
2:0 Арсенал:
26.9% (18)
1:0 Арсенал:
16.4% (11)
3:1 Арсенал:
7.5% (5)
0:0 Ничья:
4.5% (3)
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