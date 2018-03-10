Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39199
55' Желтая карточкаСкелотто Эзекиль
1:0
60' Гол в свои воротаБонг Гаэтан
2:0
76' ГолТосун Дженк
80' Красная карточкаКноккарт Антони
2:0
88' Не забитый пенальтиРуни Уэйн
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
95'
Искьердо Хосе не смог попасть в створ ударом издали
95'
95'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген
94'
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 39199 болельщиков
92'
Прёппер Дэви наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
92'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
92'
92'
92'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
91'
Прёппер Дэви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Гросс Паскаль из команды Брайтон играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
89'
89'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Калверт-Льюин Доминик.
89'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон подал угловой слева.
88'
88'
ПЕНАЛЬТИ - Даффи Шейн из команды Брайтон привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
87'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Бэйнс Лейтон
86'
86'
Зуттнер Маркус не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Калверт-Льюин Доминик.
84'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Классен Дэви
84'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон в офсайде
83'
83'
Дэйвис Том не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Бонг Гаэтан получил травму и заменен. Зуттнер Маркус выходит на поле.
82'
Бонг Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Кноккарт Антони уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
80'
Кноккарт Антони из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Бэйнс Лейтон пострадал.
80'
80'
78'
Тактическая замена. Боласи Янник уходит с поля и его заменяет Холгейт Мэйсон
77'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
76'
Бэйнс Лейтон сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бэйнс Лейтон и Тосун Дженк из команды Эвертон.
76'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
75'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
75'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Уолкотт Тео получил травму и заменен. Калверт-Льюин Доминик выходит на поле.
72'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
70'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
70'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
70'
Локадия Юрген мяч отрикошетил от ворот
70'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Кноккарт Антони из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
69'
Тактическая замена. Кайал Барам уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
69'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
68'
Прёппер Дэви из команды Брайтон играет слишком грубо. Боласи Янник оказался на газоне.
66'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
63'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
63'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Г О О О О Л - Бонг Гаэтан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
60'
58'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
58'
57'
57'
57'
56'
56'
Руни Уэйн мяч отрикошетил от ворот
56'
56'
55'
Скелотто Эзекиль получил желтую карточку от судьи
55'
Назначен штрафной. Пострадал Боласи Янник, его свалил Скелотто Эзекиль.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
54'
54'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Назначен штрафной. Пострадал Коулмэн Шеймус, его свалил Бонг Гаэтан.
52'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
49'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Искьердо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
47'
47'
47'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кин Майкл наказан за толчок Мюррей Гленн
45'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
44'
43'
Назначен штрафной. Пострадал Кайал Барам, его свалил Сигурдссон Гильфи.
41'
41'
Джагелка Фил из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
39'
Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
38'
Скелотто Эзекиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
35'
35'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Тосун Дженк.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
35'
34'
Шанс! Боласи Янник из команды Эвертон пробил головой, но мимо
34'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Прёппер Дэви из команды Брайтон играет слишком грубо. Дэйвис Том оказался на газоне.
33'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
30'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
30'
30'
Боласи Янник из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
29'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кайал Барам
27'
27'
27'
Боласи Янник из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Мюррей Гленн пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Сигурдссон Гильфи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
22'
22'
Боласи Янник из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
22'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена из-за технических проблем.
21'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Искьердо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
18'
17'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
16'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
14'
13'
13'
Боласи Янник не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Боласи Янник из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
8'
Джагелка Фил нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
7'
7'
Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Дэйвис Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
5'
Назначен штрафной. Пострадал Коулмэн Шеймус, его свалил Мюррей Гленн.
4'
4'
ШАНС! Коулмэн Шеймус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
3'
Мюррей Гленн наказан за толчок Джагелка Фил
2'
Руни Уэйн из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Кайал Барам пострадал.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Брайтон
Эвертон
79.3% (146)
Ничья:
16.3% (30)
Брайтон
4.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
28.8% (53)
1:0 Эвертон:
27.7% (51)
2:0 Эвертон:
16.3% (30)
1:1 Ничья:
13% (24)
1:2 Брайтон:
2.2% (4)
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