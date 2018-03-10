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Стадион: Зрители: 39199
Эвертон
2:0
Конец матча
Брайтон
0'
55' Желтая карточка
Скелотто Эзекиль
1:0
60' Гол в свои ворота
Бонг Гаэтан
2:0
76' Гол
Тосун Дженк
80' Красная карточка
Кноккарт Антони
2:0
88' Не забитый пенальти
Руни Уэйн
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
95'
Искьердо Хосе не смог попасть в створ ударом издали
95'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Локадия Юрген

94'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 39199 болельщиков
Фол, нарушение
92'
Прёппер Дэви наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
92'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
92'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
92'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
91'
Прёппер Дэви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
91'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
90'
Гросс Паскаль из команды Брайтон играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
89'
Удар от ворот произведет Эвертон
Фол, нарушение
89'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Калверт-Льюин Доминик.
Угловой
89'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон подал угловой слева.
Описание гола
88'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Руни Уэйн из команды Эвертон пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
88'
ПЕНАЛЬТИ - Даффи Шейн из команды Брайтон привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Калверт-Льюин Доминик.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Локадия Юрген из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Бэйнс Лейтон
86'
Удар от ворот произведет Эвертон
86'
Зуттнер Маркус не смог попасть в створ ударом издали
85'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Калверт-Льюин Доминик.
84'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Классен Дэви
Офсайд
84'
Уллоа Леонардо из команды Брайтон в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Брайтон
83'
Дэйвис Том не смог попасть в створ ударом издали
83'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Бонг Гаэтан получил травму и заменен. Зуттнер Маркус выходит на поле.
Травма, повреждение
82'
Бонг Гаэтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Кноккарт Антони уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
80'
Кноккарт Антони из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Бэйнс Лейтон пострадал.
80'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тактическая замена. Боласи Янник уходит с поля и его заменяет Холгейт Мэйсон
77'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
76'
Бэйнс Лейтон сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Тосун Дженк изменил счет на табло!
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бэйнс Лейтон и Тосун Дженк из команды Эвертон.
76'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Удар от ворот произведет Эвертон
75'
Кноккарт Антони не смог попасть в створ ударом издали
75'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Уолкотт Тео получил травму и заменен. Калверт-Льюин Доминик выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
70'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
70'
Локадия Юрген мяч отрикошетил от ворот
70'
Джагелка Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Кноккарт Антони из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
69'
Тактическая замена. Кайал Барам уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
69'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Прёппер Дэви из команды Брайтон играет слишком грубо. Боласи Янник оказался на газоне.
66'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Брайтон
65'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Удар от ворот произведет Брайтон
63'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Бонг Гаэтан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
60'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
58'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
58'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
56'
Руни Уэйн мяч отрикошетил от ворот
56'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
55'
Скелотто Эзекиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Назначен штрафной. Пострадал Боласи Янник, его свалил Скелотто Эзекиль.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Коулмэн Шеймус, его свалил Бонг Гаэтан.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Коулмэн Шеймус
52'
Удар от ворот произведет Брайтон
51'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Брайтон
50'
Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
49'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
49'
Данк Льюис из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Искьердо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Удар от ворот произведет Брайтон
47'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Кин Майкл наказан за толчок Мюррей Гленн
45'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
44'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Назначен штрафной. Пострадал Кайал Барам, его свалил Сигурдссон Гильфи.
41'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Джагелка Фил из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Эвертон
41'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Тосун Дженк из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Скелотто Эзекиль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Удар от ворот произведет Брайтон
39'
Руни Уэйн не смог попасть в створ ударом издали
38'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
38'
Скелотто Эзекиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет Эвертон
Фол, нарушение
35'
Назначен штрафной. Пострадал Данк Льюис, его свалил Тосун Дженк.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
35'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Брайтон
34'
Шанс! Боласи Янник из команды Эвертон пробил головой, но мимо
34'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Джагелка Фил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Прёппер Дэви из команды Брайтон играет слишком грубо. Дэйвис Том оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
30'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Бонг Гаэтан из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
30'
Удар от ворот произведет Брайтон
30'
Боласи Янник из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
29'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
28'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кайал Барам
27'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
27'
Боласи Янник из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Мюррей Гленн пробует нанести удар издали, но Пикфорд Джордан держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Сигурдссон Гильфи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Брайтон
22'
Боласи Янник из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
22'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Искьердо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
18'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
15'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
15'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Руни Уэйн из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
15'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Брайтон
13'
Удар от ворот произведет Брайтон
13'
Боласи Янник не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Боласи Янник из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Удар от ворот произведет Эвертон
10'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Джагелка Фил нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
Угловой
7'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
7'
Уолкотт Тео из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дэйвис Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
5'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Коулмэн Шеймус, его свалил Мюррей Гленн.
4'
Удар от ворот произведет Брайтон
4'
ШАНС! Коулмэн Шеймус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
4'
Руни Уэйн из команды Эвертон подал угловой слева.
3'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
3'
Мюррей Гленн наказан за толчок Джагелка Фил
Фол, нарушение
2'
Руни Уэйн из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Кайал Барам пострадал.
1'
Удар от ворот произведет Брайтон
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Брайтон
Эвертон
79.3% (146)
Ничья:
16.3% (30)
Брайтон
4.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
28.8% (53)
Эвертон:
27.7% (51)
Эвертон:
16.3% (30)
Ничья:
13% (24)
Брайтон:
2.2% (4)
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