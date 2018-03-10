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Стадион: Зрители: 52246
Ньюкасл
3:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
2' Гол
Кенеди Роберт
2:0
29' Гол
Кенеди Роберт
48' Желтая карточка
Худт Уэсли
3:0
57' Гол
Ритчи Мэтт
69' Желтая карточка
Стивенс Джек
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

Угловой
93'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
93'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
92'
Бертранд Райан выбил мяч подальше от ворот.
91'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
91'
Отличный пас сделал Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Дубравка Мартин ошибается в защите.
89'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
89'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
87'
Отличный пас сделал Перес Айосе из команды Ньюкасл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
86'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
86'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
85'
Редмонд Натан выбил мяч подальше от ворот.
84'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
84'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Шелви Джонджо уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 52246 болельщиков
81'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Атсу Кристиан, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
77'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Симс Джошуа нанес удар издали, а Дубравка Мартин отбил его обратно в игру!
Офсайд
76'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
74'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
74'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
73'
Диаме Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
72'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
72'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
70'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
Желтая карточка
69'
Стивенс Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
69'
Йедлин Деандре наказан за толчок Редмонд Натан
68'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
68'
Худт Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
67'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
67'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
66'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
66'
Симс Джошуа мяч отрикошетил от ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
65'
Шанс! Бертранд Райан из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
65'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
64'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
62'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон в офсайде
62'
Кенеди Роберт ошибается в защите.
62'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Хорошую попытку сделал Каррильо Гидо. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
59'
Опасность! Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
59'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
58'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Шелви Джонджо сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл переиграл вратаря дальним ударом!
57'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Симс Джошуа наказан за толчок Дамметт Пол
55'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
54'
ШАНС! Кенеди Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
52'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
52'
Перес Айосе из команды Ньюкасл нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
Угловой
52'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
51'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
49'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
49'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Худт Уэсли грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
Фол, нарушение
47'
Диаме Мохамед нарушил правила.
46'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
46'
Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Симс Джошуа
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
45'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
45'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Шелви Джонджо атаковал сзади соперника. Это Хёйбьерг Пьер-Эмиль заработал своей команде штрафной
44'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Лежён Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Тадич Душан наказан за толчок Дамметт Пол
41'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
41'
Отличный пас сделал Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
40'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
38'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
37'
Йедлин Деандре выбил мяч подальше от ворот.
37'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
36'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
35'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
35'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
35'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
34'
Лежён Флорьян наказан за толчок Тадич Душан
33'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Перес Айосе наказан за толчок Лемина Марио
Фол, нарушение
31'
Тадич Душан наказан за толчок Дамметт Пол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Отличный командный гол!
29'
Гейл Дуайт сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Кенеди Роберт изменил счет на табло!
29'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
29'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
27'
Седрик Соареш не смог попасть в створ ударом издали
27'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
27'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Опасность! Тадич Душан из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
26'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Гейл Дуайт пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
25'
Лемина Марио ошибается в защите.
25'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Худт Уэсли ошибается в защите.
23'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
19'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Лемина Марио наказан за толчок Ритчи Мэтт
18'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Каррильо Гидо наказан за толчок Ласcеллс Джамал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
15'
Перес Айосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
15'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
14'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Гейл Дуайт оказался на газоне.
13'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
13'
Гейл Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Уорд-Праус Джеймс
Фол, нарушение
12'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл толкнул локтем оппонента. Это Каррильо Гидо заработал фол
11'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Опасность предотвращена - Йедлин Деандре из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
5'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль коснулся мяча рукой.
3'
Фантастический гол, где все сам сделал Кенеди Роберт!
2'
Шелви Джонджо сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кенеди Роберт изменил счет на табло!
2'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Саутгемптон
Ньюкасл
56.5% (104)
Ничья:
35.9% (66)
Саутгемптон
7.6% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (60)
Ньюкасл:
28.3% (52)
Ньюкасл:
20.1% (37)
Ньюкасл:
4.9% (9)
Саутгемптон:
4.3% (8)
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