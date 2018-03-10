Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 52246
3:0
Конец матча
1:0
2' ГолКенеди Роберт
2:0
29' ГолКенеди Роберт
48' Желтая карточкаХудт Уэсли
3:0
57' ГолРитчи Мэтт
69' Желтая карточкаСтивенс Джек
Новости после матча
Второй тайм
94'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
93'
93'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
92'
Бертранд Райан выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
Отличный пас сделал Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хоселу Санмартин наказан за толчок Уорд-Праус Джеймс
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Дубравка Мартин ошибается в защите.
89'
89'
88'
87'
87'
Отличный пас сделал Перес Айосе из команды Ньюкасл. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
86'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
85'
Редмонд Натан выбил мяч подальше от ворот.
84'
84'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
84'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Шелви Джонджо уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
82'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 52246 болельщиков
81'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Атсу Кристиан, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
78'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
77'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
77'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Симс Джошуа нанес удар издали, а Дубравка Мартин отбил его обратно в игру!
76'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
Диаме Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
72'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
69'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
69'
Стивенс Джек получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Йедлин Деандре наказан за толчок Редмонд Натан
68'
68'
Худт Уэсли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
67'
67'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
66'
66'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
66'
Симс Джошуа мяч отрикошетил от ворот
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
65'
Шанс! Бертранд Райан из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
65'
65'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
64'
64'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
64'
62'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон в офсайде
62'
Кенеди Роберт ошибается в защите.
62'
61'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Хорошую попытку сделал Каррильо Гидо. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
59'
Опасность! Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
59'
58'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Шелви Джонджо сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл переиграл вратаря дальним ударом!
57'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
56'
Симс Джошуа наказан за толчок Дамметт Пол
55'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
54'
ШАНС! Кенеди Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Перес Айосе из команды Ньюкасл нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
52'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
51'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
50'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
49'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
49'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Худт Уэсли грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
47'
Диаме Мохамед нарушил правила.
46'
46'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
46'
Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Симс Джошуа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
45'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья свистит. Шелви Джонджо атаковал сзади соперника. Это Хёйбьерг Пьер-Эмиль заработал своей команде штрафной
44'
43'
43'
42'
42'
Лежён Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Тадич Душан наказан за толчок Дамметт Пол
41'
41'
Отличный пас сделал Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
40'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
38'
Диаме Мохамед наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
38'
Лежён Флорьян выбил мяч подальше от ворот.
38'
37'
37'
Йедлин Деандре выбил мяч подальше от ворот.
37'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
36'
36'
35'
35'
35'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
Лежён Флорьян наказан за толчок Тадич Душан
33'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
31'
Перес Айосе наказан за толчок Лемина Марио
31'
Тадич Душан наказан за толчок Дамметт Пол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Отличный командный гол!
29'
Гейл Дуайт сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Кенеди Роберт изменил счет на табло!
29'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
29'
29'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Седрик Соареш не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
27'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Опасность! Тадич Душан из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
26'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Гейл Дуайт пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
25'
Лемина Марио ошибается в защите.
25'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
24'
24'
Худт Уэсли ошибается в защите.
23'
23'
23'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
19'
19'
18'
Лемина Марио наказан за толчок Ритчи Мэтт
18'
17'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Каррильо Гидо наказан за толчок Ласcеллс Джамал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
15'
Перес Айосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
15'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Ньюкасл" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
14'
13'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Гейл Дуайт оказался на газоне.
13'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Гейл Дуайт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Уорд-Праус Джеймс
12'
Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл толкнул локтем оппонента. Это Каррильо Гидо заработал фол
11'
10'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
9'
8'
Опасность предотвращена - Йедлин Деандре из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
7'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
5'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
4'
3'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль коснулся мяча рукой.
3'
Фантастический гол, где все сам сделал Кенеди Роберт!
2'
Шелви Джонджо сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Кенеди Роберт изменил счет на табло!
2'
Шелви Джонджо выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 3:0 Саутгемптон
Ньюкасл
56.5% (104)
Ничья:
35.9% (66)
Саутгемптон
7.6% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (60)
2:1 Ньюкасл:
28.3% (52)
1:0 Ньюкасл:
20.1% (37)
2:0 Ньюкасл:
4.9% (9)
1:2 Саутгемптон:
4.3% (8)
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