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Стадион: Лондон Зрители: 56904
40' Желтая карточкаКрессуэлл Арон
54' Желтая карточкаЛансини Мануэль
57' Желтая карточкаВествуд Эшли
0:1
66' ГолБарнс Эшли
0:2
70' ГолВуд Крис
76' Желтая карточкаЛеннон Аарон
0:3
81' ГолВуд Крис
|
40'
54'
57'
66'
0:1
70'
0:2
76'
81'
0:3
89'
Состав команд
25
Харт
Джо
16
Ноубл
Марк
18
Мариу
Жоау
29
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Уорд
Стивен
25
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
10
Барнс
Эшли
Вест Хэм 3-4-2-1
- Основной состав
- 25 Харт Джо Вратарь
- 19 Коллинз Джеймс Защитник
- 21 Огбонна Анджело Защитник
- 3 Крессуэлл Арон Защитник
- 5 Сабалета Пабло Полузащитник
- 8 Куйяте Шейку Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 30 Антонио Майкл Полузащитник
- 18 Мариу Жоау Полузащитник
- 10 Лансини Мануэль Полузащитник
- 7 Арнаутович Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Адриан Сан-Мигель Вратарь
- 43 Браун Маркус Полузащитник
- 41 Райс Деклан Полузащитник
- 33 Куллен Джош Полузащитник
- 27 Эвра Патрис Полузащитник
- 12 Хагилл Джордан Нападающий
- 17 Эрнандес Хавьер Нападающий
- Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Обьянг Педро Травмирован
- Фернандес Эдимилсон Травмирован
- Кэрролл Эндрю Травмирован
- Рид Уинстон Травмирован
- Байрам Сэм Травмирован
- Масуаку Артур Дисквалифицирован
Бёрнли 4-4-1-1
- Основной состав
- 29 Поуп Ник Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 5 Тарковски Джеймс Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 25 Леннон Аарон Полузащитник
- 4 Корк Джек Полузащитник
- 18 Вествуд Эшли Полузащитник
- 17 Гудмундссон Йоханн Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 10 Барнс Эшли Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Линдегор Андерс Вратарь
- 28 Лонг Кевин Защитник
- 26 Бардсли Филипп Защитник
- 8 Марни Дин Полузащитник
- 7 Н'Куду Жорж-Кевин Полузащитник
- 11 Вуд Крис Нападающий
- 9 Воукс Сэм Нападающий
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Брэйди Роберт Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
- Дефур Стивен Травмирован
- Хитон Том Травмирован
- Эрфилд Скотт Травмирован
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
Вест Хэм
Бёрнли
-
0 Голы 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
39 Дистанция, км 21
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|58 - 23
|65
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|68 - 34
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|2:0 Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 26
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|27 - 26
|43
|8.
|Лестер
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|45 - 43
|40
|9.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|35 - 49
|37
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|11.
|Брайтон
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|28 - 40
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 40
|32
|14.
|Суонси
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 42
|31
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|25 - 50
|31
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|36 - 57
|30
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|29 - 44
|28
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|19.
|Кристал Пэлас
|0:2 Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 48
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|23 - 47
|20
Новости после матча
Второй тайм
92'
Бёрнли заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
89'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
89'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
Ноубл Марк выбил мяч подальше от ворот.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 56904 болельщиков
86'
Коллинз Джеймс наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Антонио Майкл не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
81'
Г О О О О Л - Вуд Крис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
81'
Гудмундссон Йоханн нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
81'
Так близко к голу! Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Поуп Ник!
81'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
80'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
ШАНС! Лансини Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
79'
78'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
78'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Леннон Аарон получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Леннон Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Лансини Мануэль
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
73'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Арнаутович Марко наказан за толчок Тарковски Джеймс
73'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
72'
72'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Тактическая замена. Мариу Жоау уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
70'
Леннон Аарон сделал результативную передачу.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
70'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
70'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
70'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
66'
Вуд Крис сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
66'
Корк Джек выбил мяч подальше от ворот.
66'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
63'
63'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Барнс Эшли и Вуд Крис из команды Бёрнли.
62'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
60'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
58'
57'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Вествуд Эшли грубо играет против соперника. Пострадал Лансини Мануэль
57'
56'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Лансини Мануэль получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Лансини Мануэль из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Вествуд Эшли
54'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
53'
Уорд Стивен из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ноубл Марк выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Уорд Стивен из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
50'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли в офсайде
49'
Уорд Стивен выбил мяч подальше от ворот.
49'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
49'
Плохо сыграл Антонио Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Антонио Майкл наказан за толчок Барнс Эшли
48'
47'
Мариу Жоау не смог попасть в створ ударом издали
47'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
48'
Барнс Эшли наказан за толчок Антонио Майкл
47'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
47'
47'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
47'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
45'
43'
Уорд Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Куйяте Шейку наказан за толчок Уорд Стивен
43'
42'
Арнаутович Марко наказан за толчок Ми Бен
42'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
42'
42'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает пас партнеру.
41'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Леннон Аарон
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
40'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
40'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
40'
Крессуэлл Арон получил желтую карточку от судьи
40'
Должен был быть гол! Лансини Мануэль имел отличный шанс, но Поуп Ник не дал голу состоятся!
39'
ШАНС! Лансини Мануэль вышел один-на-один с голкипером...
39'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
39'
39'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
38'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Судья сигнализирует, что Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
37'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
37'
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
36'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
36'
36'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
35'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
34'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
33'
33'
33'
33'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Леннон Аарон из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
32'
31'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
31'
31'
30'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
28'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Уорд Стивен оказался на газоне.
27'
27'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Хендрик Джефф наказан за толчок Куйяте Шейку
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
25'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
25'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
24'
Леннон Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
23'
23'
22'
22'
21'
После дальнего удара, который нанес Антонио Майкл мяч отбит вратарем
21'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
19'
Антонио Майкл выбил мяч подальше от ворот.
19'
Барнс Эшли возвращается на поле, всё в порядке.
19'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Барнс Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Барнс Эшли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
ШАНС! Мариу Жоау нанес удар с лета, но не попал по воротам!
17'
17'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
16'
16'
ШАНС! Лансини Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
15'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
14'
Антонио Майкл наказан за толчок Лоутон Мэттью
14'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
14'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Поуп Ник не дал случится голу! Арнаутович Марко должен был забивать, но Поуп Ник сделал отличный сейв
13'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
12'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Поуп Ник выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Куйяте Шейку наказан за толчок Вествуд Эшли
9'
Харт Джо выбил мяч подальше от ворот.
7'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Тарковски Джеймс пострадал.
6'
6'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Барнс Эшли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
4'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
3'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:3 Бёрнли
Вест Хэм
62.5% (115)
Ничья:
26.6% (49)
Бёрнли
10.9% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
27.7% (51)
1:0 Вест Хэм:
25.5% (47)
1:1 Ничья:
22.3% (41)
2:0 Вест Хэм:
6.5% (12)
1:2 Бёрнли:
6% (11)
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