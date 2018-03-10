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Стадион: Зрители: 56904
Вест Хэм
0:3
Конец матча
Бёрнли
0'
40' Желтая карточка
Крессуэлл Арон
54' Желтая карточка
Лансини Мануэль
57' Желтая карточка
Вествуд Эшли
0:1
66' Гол
Барнс Эшли
0:2
70' Гол
Вуд Крис
76' Желтая карточка
Леннон Аарон
0:3
81' Гол
Вуд Крис
90'+2




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