Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас

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Стадион: Стэмфорд Бридж
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Челси (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига
- 03.01.2016 Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига
- 29.08.2015 Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 03.05.2015 Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 18.10.2014 Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига
- 29.03.2014 Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига
- 14.12.2013 Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.07.2010 Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|56 - 22
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|67 - 32
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|50 - 26
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|24 - 26
|40
|8.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|41 - 42
|37
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|10.
|Эвертон
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|11.
|Брайтон
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|28 - 38
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 42
|30
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 50
|30
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 54
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 40
|29
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|29 - 41
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 46
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|22 - 43
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал ПэласДо начала игры осталось 2 дня 1 час 41 минуту, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Челси
91% (61)
Ничья:
3% (2)
Кристал Пэлас
6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
43.3% (29)
2:1 Челси:
19.4% (13)
3:1 Челси:
10.4% (7)
1:0 Челси:
7.5% (5)
4:0 Челси:
4.5% (3)
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