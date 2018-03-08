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Челси
 
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Кристал Пэлас
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас

До начала игры осталось 2 дня 1 час 41 минуту, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Челси
91% (61)
Ничья:
3% (2)
Кристал Пэлас
6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
43.3% (29)
Челси:
19.4% (13)
Челси:
10.4% (7)
Челси:
7.5% (5)
Челси:
4.5% (3)
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