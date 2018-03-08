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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

До начала игры осталось 1 день 19 часов 41 минуту, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
43% (34)
Ничья:
35.4% (28)
Ливерпуль
21.5% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
29.1% (23)
Ничья:
25.3% (20)
Ливерпуль:
11.4% (9)
Манчестер Юнайтед:
7.6% (6)
Ничья:
6.3% (5)
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