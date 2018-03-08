Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.10.2016 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.03.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы
- 10.03.2016 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы
- 17.01.2016 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.09.2015 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.03.2015 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 14.12.2014 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.08.2014 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов
- 16.03.2014 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 25.09.2013 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 01.09.2013 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 13.01.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 23.09.2012 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.02.2012 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.01.2012 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок
- 15.10.2011 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 06.03.2011 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 09.01.2011 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|83 - 20
|78
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|56 - 22
|62
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|67 - 32
|60
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|55 - 24
|58
|5.
|Челси
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|50 - 26
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|52 - 41
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|24 - 26
|40
|8.
|Лестер
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|41 - 42
|37
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 47
|36
|10.
|Эвертон
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|33 - 49
|34
|11.
|Брайтон
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|28 - 38
|34
|12.
|Борнмут
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 44
|33
|13.
|Суонси
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 42
|30
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|25 - 50
|30
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 54
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 40
|29
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|5
|13
|11
|29 - 41
|28
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 46
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|28 - 54
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|22 - 43
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ЛиверпульДо начала игры осталось 1 день 19 часов 41 минуту, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
43% (34)
Ничья:
35.4% (28)
Ливерпуль
21.5% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Юнайтед:
29.1% (23)
1:1 Ничья:
25.3% (20)
1:2 Ливерпуль:
11.4% (9)
1:0 Манчестер Юнайтед:
7.6% (6)
2:2 Ничья:
6.3% (5)
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