Стадион: Хоуторнс Зрители: 23558
1:4
Конец матча
1:0
8' ГолРондон Саломон
1:1
21' ГолВарди Джейми
41' Желтая карточкаВарди Джейми
53' Желтая карточкаСимпсон Дэнни
1:2
62' ГолМарез Рияд
73' Желтая карточкаНдиди Уилфред
1:3
76' ГолИхеначо Келечи
80' Желтая карточкаЛивермо Джейк
1:4
90' ГолИборра Висенте
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Олбрайтон Марк сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иборра Висенте из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
93'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
93'
Диабате Фуссейни из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
91'
Безумный фол. Ливермо Джейк грубо играет против соперника. Пострадал Иборра Висенте
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
88'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
87'
87'
Ндиди Уилфред из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
87'
87'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 23558 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
85'
Марез Рияд не смог попасть в створ ударом издали
85'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Тактическая замена. Бёрк Оливер уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
82'
82'
Шанс! Магир Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо
82'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
81'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Отличные скиллы показывает Марез Рияд, обводя своих соперников
80'
Ливермо Джейк получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Иборра Висенте
80'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
78'
78'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
78'
78'
Голкипер мог бы сыграть и получше
78'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
78'
76'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ихеначо Келечи из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный кросс...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
74'
Фостер Бен из команды Вест Бромвич сделал отличный сейв!
74'
Варди Джейми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
73'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Ндиди Уилфред грубо играет против соперника. Пострадал Брант Крис
73'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Ихеначо Келечи из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
71'
Марез Рияд из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Родригес Джей
69'
Филд Сэм из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Иборра Висенте оказался на газоне.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
65'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Филд Сэм из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
64'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
62'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
62'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Марез Рияд из команды команды Лестер.
62'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
59'
Тактическая замена. Крыховяк Гжегож уходит с поля и его заменяет Филд Сэм
58'
58'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
58'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
57'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Удар, который нанес Грэй Демарай, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Фостер Бен парировал мяч в поле.
55'
Варди Джейми из команды Лестер находит одноклубника четким пасом пяткой.
54'
54'
Филлипс Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Симпсон Дэнни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Бёрк Оливер оказался на газоне.
52'
Назначен штрафной. Пострадал Гиббс Киран, его свалил Морган Уэс.
52'
51'
51'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
50'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
48'
48'
47'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Судья сигнализирует, что Грэй Демарай из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
43'
43'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морган Уэс из команды Лестер.
42'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
42'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
41'
Варди Джейми получил желтую карточку от судьи
41'
Варди Джейми наказан за толчок Ньом Аллан
41'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
40'
Брант Крис не смог попасть в створ ударом издали
39'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
37'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
36'
Грэй Демарай пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный кросс...
36'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Гиббс Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Окадзаки Синджи из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
32'
32'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
32'
Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Крыховяк Гжегож наказан за толчок Магир Гарри
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Иборра Висенте оказался на газоне.
28'
28'
ШАНС! Крыховяк Гжегож нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
27'
26'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
26'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
24'
21'
Отличный гол забил Варди Джейми
21'
Марез Рияд сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Варди Джейми классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
21'
Марез Рияд выбил мяч подальше от ворот.
21'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
20'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
19'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Крыховяк Гжегож коснулся мяча рукой.
17'
17'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
17'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Крыховяк Гжегож и Рондон Саломон из команды Вест Бромвич.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер в офсайде
14'
14'
ШАНС! Брант Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
12'
Марез Рияд из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
10'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
8'
Бёрк Оливер сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Рондон Саломон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
8'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич делает отличный кросс...
7'
7'
Плохо сыграл Фостер Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
6'
6'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
4'
4'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
3'
Грэй Демарай мяч отрикошетил от ворот
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Пардью снова избежал увольнения — 03:23
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:4 Лестер
Вест Бромвич
10.3% (19)
Ничья:
31.5% (58)
Лестер
58.2% (107)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лестер:
34.2% (63)
1:1 Ничья:
28.8% (53)
0:1 Лестер:
13.6% (25)
0:2 Лестер:
6% (11)
2:1 Вест Бромвич:
5.4% (10)
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