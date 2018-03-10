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Стадион: Зрители: 23558
Вест Бромвич
1:4
Конец матча
Лестер
0'
1:0
8' Гол
Рондон Саломон
1:1
21' Гол
Варди Джейми
41' Желтая карточка
Варди Джейми
53' Желтая карточка
Симпсон Дэнни
1:2
62' Гол
Марез Рияд
73' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
1:3
76' Гол
Ихеначо Келечи
80' Желтая карточка
Ливермо Джейк
1:4
90' Гол
Иборра Висенте
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Лестер заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Олбрайтон Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иборра Висенте из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
93'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.

93'
Диабате Фуссейни из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Ливермо Джейк грубо играет против соперника. Пострадал Иборра Висенте
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
88'
Тактическая замена. Марез Рияд уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
87'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
87'
Ндиди Уилфред из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
87'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 23558 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
85'
Марез Рияд не смог попасть в створ ударом издали
85'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Бёрк Оливер уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
82'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
82'
Шанс! Магир Гарри из команды Лестер пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
81'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Отличные скиллы показывает Марез Рияд, обводя своих соперников
Желтая карточка
80'
Ливермо Джейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Иборра Висенте
80'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
78'
Удар от ворот произведет Лестер
78'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
78'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Голкипер мог бы сыграть и получше
78'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ихеначо Келечи из клуба "Лестер" отправил мяч головой в ворота.
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный кросс...
75'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
74'
Фостер Бен из команды Вест Бромвич сделал отличный сейв!
74'
Варди Джейми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
73'
Удар от ворот произведет Лестер
73'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Ндиди Уилфред грубо играет против соперника. Пострадал Брант Крис
73'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Ихеначо Келечи из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
71'
Марез Рияд из команды Лестер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Родригес Джей
Фол, нарушение
69'
Филд Сэм из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Иборра Висенте оказался на газоне.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Олбрайтон Марк
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
65'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
65'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Филд Сэм из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
64'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
62'
Ихеначо Келечи сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Марез Рияд из команды команды Лестер.
62'
Ихеначо Келечи разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
59'
Тактическая замена. Крыховяк Гжегож уходит с поля и его заменяет Филд Сэм
58'
Удар от ворот произведет Лестер
58'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
58'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
57'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Удар, который нанес Грэй Демарай, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Фостер Бен парировал мяч в поле.
55'
Варди Джейми из команды Лестер находит одноклубника четким пасом пяткой.
54'
Удар от ворот произведет Лестер
54'
Филлипс Мэтт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
53'
Симпсон Дэнни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Бёрк Оливер оказался на газоне.
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Гиббс Киран, его свалил Морган Уэс.
52'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Угловой
51'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
50'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
49'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
48'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
48'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
47'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Грэй Демарай из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ньом Аллан
43'
Удар от ворот произведет Лестер
43'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Морган Уэс из команды Лестер.
42'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
42'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
41'
Варди Джейми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Варди Джейми наказан за толчок Ньом Аллан
41'
Марез Рияд из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Удар от ворот произведет Лестер
40'
Брант Крис не смог попасть в створ ударом издали
39'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
37'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
37'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает пас партнеру.
36'
Грэй Демарай пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный кросс...
36'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Гиббс Киран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Окадзаки Синджи из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
33'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
32'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
32'
Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
30'
Крыховяк Гжегож наказан за толчок Магир Гарри
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
29'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Иборра Висенте оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Лестер
28'
ШАНС! Крыховяк Гжегож нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
28'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
27'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
26'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
25'
Ндиди Уилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
24'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
24'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
21'
Отличный гол забил Варди Джейми
21'
Марез Рияд сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Варди Джейми классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
21'
Марез Рияд выбил мяч подальше от ворот.
21'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
20'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает неудачный навес.
20'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
19'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Крыховяк Гжегож коснулся мяча рукой.
17'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
17'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
17'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Крыховяк Гжегож и Рондон Саломон из команды Вест Бромвич.
16'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер в офсайде
14'
Удар от ворот произведет Лестер
14'
ШАНС! Брант Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Плохо сыграл Морган Уэс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
12'
Марез Рияд из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
8'
Бёрк Оливер сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Рондон Саломон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
8'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич делает отличный кросс...
7'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
7'
Плохо сыграл Фостер Бен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
6'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
4'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
Угловой
4'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
3'
Грэй Демарай мяч отрикошетил от ворот
2'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:4 Лестер
Вест Бромвич
10.3% (19)
Ничья:
31.5% (58)
Лестер
58.2% (107)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
34.2% (63)
Ничья:
28.8% (53)
Лестер:
13.6% (25)
Лестер:
6% (11)
Вест Бромвич:
5.4% (10)
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