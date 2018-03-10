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Стадион: Зрители: 6021
ВВВ-Венло
2:3
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
35' Гол
Гарсия Леви
1:1
41' Гол в свои ворота
Матей Юрген
59' Желтая карточка
Milan Massop
59' Желтая карточка
Файк Хишам
1:2
61' Гол
Файк Хишам
1:3
81' Гол
Ван Дёйнен Майк
81' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
2:3
84' Гол
Тай Леннарт
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
93'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Moreno Rutten нарушил правила.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
Угловой
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
87'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
Угловой
86'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
85'
Ральф Сеунтьенс нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Vito van Crooy сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
84'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Желтая карточка
81'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Jinty Caenepeel сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк изменил счет на табло!
81'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
79'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Рул Янссен уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
78'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
78'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
77'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Хорошую попытку сделал Jonathan Opoku. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
75'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Jinty Caenepeel
73'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 6021 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
69'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
69'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
69'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
69'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гарсия Леви из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
67'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
67'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
66'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
66'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Мессауд Али нарушил правила.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
63'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
63'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
61'
Карами Халид сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Файк Хишам из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
61'
Данни Пост нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
60'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
59'
Файк Хишам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Файк Хишам грубо играет против соперника. Пострадал Ральф Сеунтьенс
Травма, повреждение
59'
Milan Massop возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Vito van Crooy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Milan Massop получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
59'
Milan Massop получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
59'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Vito van Crooy, его свалил Milan Massop.
58'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ральф Сеунтьенс нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
57'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
55'
Колвейк Райан нанес удар чуть мимо. Близко!
Угловой
55'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
54'
Данни Пост предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
54'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
53'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
51'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
48'
Milan Massop наказан за толчок Данни Пост
47'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Матей Юрген уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
41'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
40'
Мессауд Али нарушил правила.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
Vito van Crooy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Фас Ваут наказан за толчок Тай Леннарт
38'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гарсия Леви забивает!
35'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
35'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
35'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
33'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рул Янссен!
32'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Данни Пост
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Данни Пост атаковал сзади соперника. Это Колвейк Райан заработал своей команде штрафной
28'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
26'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Гарсия Леви нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
21'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
19'
Ван Дёйнен Майк нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
18'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
17'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
17'
Хороший удар издали нанес Тай Леннарт, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
17'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Milan Massop из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Гарсия Леви пострадал.
13'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
11'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
11'
Файк Хишам из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
10'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
7'
Ван Дёйнен Майк нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
6'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
4'
Леманс Клинт наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
4'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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