Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6021
2:3
Конец матча
0:1
35' ГолГарсия Леви
1:1
41' Гол в свои воротаМатей Юрген
59' Желтая карточкаMilan Massop
59' Желтая карточкаФайк Хишам
1:2
61' ГолФайк Хишам
1:3
81' ГолВан Дёйнен Майк
81' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
2:3
84' ГолТай Леннарт
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
94'
94'
93'
93'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Moreno Rutten нарушил правила.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
87'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Судья сигнализирует, что Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
86'
85'
Ральф Сеунтьенс нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Vito van Crooy сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
84'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
83'
83'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
83'
81'
Ван Дёйнен Майк получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Jinty Caenepeel сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк изменил счет на табло!
81'
Jinty Caenepeel из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
80'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
79'
79'
Тактическая замена. Рул Янссен уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
78'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
78'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
76'
76'
Хорошую попытку сделал Jonathan Opoku. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло забрасывает мяч в штрафную.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Jinty Caenepeel
73'
73'
72'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 6021 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
69'
Тактическая замена. Кастелен Ромео уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
69'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
69'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Судья сигнализирует, что Гарсия Леви из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
67'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
67'
66'
66'
66'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
66'
65'
Мессауд Али нарушил правила.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
63'
63'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
62'
61'
Карами Халид сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Файк Хишам из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Данни Пост нарушает правила. Брюинс Луиджи пострадал
60'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Файк Хишам получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Файк Хишам грубо играет против соперника. Пострадал Ральф Сеунтьенс
59'
Milan Massop возвращается на поле, всё в порядке.
59'
59'
Vito van Crooy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Milan Massop получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Milan Massop получил желтую карточку от судьи
59'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Назначен штрафной. Пострадал Vito van Crooy, его свалил Milan Massop.
58'
57'
Ральф Сеунтьенс нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
57'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
56'
56'
56'
55'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Колвейк Райан нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
54'
Данни Пост предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
53'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
51'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
49'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
48'
Milan Massop наказан за толчок Данни Пост
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
42'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Гарсия Леви
41'
Г О О О О Л - Матей Юрген уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Мессауд Али нарушил правила.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
Vito van Crooy навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Фас Ваут наказан за толчок Тай Леннарт
38'
38'
37'
35'
Г О О О О Л - Гарсия Леви забивает!
35'
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
35'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
34'
33'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рул Янссен!
32'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
31'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Данни Пост
30'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
28'
Судья свистит. Данни Пост атаковал сзади соперника. Это Колвейк Райан заработал своей команде штрафной
28'
28'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
26'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Гарсия Леви нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
22'
22'
22'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
21'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
21'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
19'
19'
Ван Дёйнен Майк нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
18'
18'
Колвейк Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Хороший удар издали нанес Тай Леннарт, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
17'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Судья сигнализирует, что Milan Massop из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Moreno Rutten
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
13'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Гарсия Леви пострадал.
13'
13'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
11'
Файк Хишам из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
7'
7'
Ван Дёйнен Майк нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
6'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
4'
4'
Леманс Клинт наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
1'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация