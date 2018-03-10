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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13650
Виллем II
5:0
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
21' Гол
Ринстра Бен
24' Желтая карточка
Konstantinos Tsimikas
41' Желтая карточка
Де Йонг Люк
2:0
59' Гол
Фран Соль
69' Желтая карточка
Люккассен Деррик
3:0
70' Пенальти
Фран Соль
4:0
76' Гол
Ринстра Бен
90' Вторая желтая карточка
Люккассен Деррик
5:0
90' Пенальти
Фран Соль
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Виллем II заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
92'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II забивает с точки!
90'
Люккассен Деррик получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Люккассен Деррик дергает за футболку соперника (это был Вейналдум Джилиано) и рефери назначает пенальти!
Угловой
89'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
88'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Рамселар Барт из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Велленройтер Тимон выбегает и ловит мяч
88'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Ринстра Бен из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
86'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Удар от ворот произведет Виллем II
84'
Mauro Junior не смог попасть в створ ударом издали
84'
Mauro Junior из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
Люккассен Деррик нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
83'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
83'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
82'
Льюис Фернандо наказан за толчок Бренет Джошуа
82'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
80'
Шваб Даниэль наказан за толчок Фран Соль
80'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
Фол, нарушение
79'
Вейналдум Джилиано нарушает правила. Рамселар Барт пострадал
78'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Лахман Даррил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Йонг Люк пострадал.
76'
Лифтинк Эльмо сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
76'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Удар от ворот произведет Виллем II
73'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Ван Гинкел Марко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II забивает с точки!
Желтая карточка
69'
Люккассен Деррик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ! - Люккассен Деррик играет рукой в штрафной! Люккассен Деррик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
69'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет ПСВ
69'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 13650 болельщиков
68'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Люккассен Деррик из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Эль-Ханкури Мохамед пострадал.
Офсайд
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
Офсайд
66'
О, нет. Из многообещающей позиции Люккассен Деррик из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
66'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
65'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Mauro Junior из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Перейро Гастон, его свалил Хайе Том.
63'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Ариас Сантьяго уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
61'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Вейналдум Джилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Фран Соль из команды Виллем II переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Льюис Фернандо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
56'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Вейналдум Джилиано из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
53'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
53'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет ПСВ
51'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II делает неудачный навес.
51'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Konstantinos Tsimikas получил травму и заменен. Вейналдум Джилиано выходит на поле.
50'
Удар от ворот произведет Виллем II
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Konstantinos Tsimikas получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
50'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
49'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
49'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
49'
Эль-Ханкури Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Фран Соль из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Ринстра Бен из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
47'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Люккассен Деррик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
Офсайд
46'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
46'
Брандерхорст Маттейс получил травму и заменен. Велленройтер Тимон выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
46'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Шанс! Перейро Гастон из команды ПСВ пробил головой, но мимо
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
45'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
Фран Соль пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Удар от ворот произведет Виллем II
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает неудачный навес.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Фран Соль из команды Виллем II сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хайе Том мяча так и не получил
42'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
41'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
Желтая карточка
41'
Рефери не любит споров - именно за это Де Йонг Люк сейчас получил желтую
41'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Рамселар Барт из команды ПСВ находит одноклубника четким пасом пяткой.
40'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
39'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Хайе Том из команды Виллем II играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
38'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
37'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет ПСВ
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Виллем II
35'
Бренет Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
35'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
34'
Льюис Фернандо из команды Виллем II играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Брандерхорст Маттейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Удар от ворот произведет Виллем II
31'
Удар от ворот произведет ПСВ
31'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
31'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
30'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
29'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Лахман Даррил пострадал.
Травма, повреждение
28'
Konstantinos Tsimikas возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Konstantinos Tsimikas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
26'
Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
25'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
25'
Штрафной исполнил Перейро Гастон, после его удара Брандерхорст Маттейс сделал классный сейв. Угловой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
24'
Konstantinos Tsimikas получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Konstantinos Tsimikas грубо играет против соперника. Пострадал Ариас Сантьяго
21'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
21'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
21'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
17'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
17'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Бергвейн Стевен коснулся мяча рукой.
15'
Удар от ворот произведет ПСВ
15'
ШАНС! Ринстра Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Зут Йерун не дал случится голу! Ринстра Бен должен был забивать, но Зут Йерун сделал отличный сейв
14'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
14'
Ван Гинкел Марко коснулся мяча рукой.
13'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Виллем II
12'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
12'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой слева.
11'
Перейро Гастон мяч отрикошетил от ворот
10'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бренет Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
8'
Рамселар Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
7'
Ариас Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
5'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
4'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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