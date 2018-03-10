Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13650
1:0
21' ГолРинстра Бен
24' Желтая карточкаKonstantinos Tsimikas
41' Желтая карточкаДе Йонг Люк
2:0
59' ГолФран Соль
69' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
3:0
70' ПенальтиФран Соль
4:0
76' ГолРинстра Бен
90' Вторая желтая карточкаЛюккассен Деррик
5:0
90' ПенальтиФран Соль
Новости после матча
Второй тайм
93'
Виллем II заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
92'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Люккассен Деррик получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
ПЕНАЛЬТИ! - Люккассен Деррик дергает за футболку соперника (это был Вейналдум Джилиано) и рефери назначает пенальти!
89'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
88'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Рамселар Барт из команды ПСВ направляет мяч в штрафную площадку, но Велленройтер Тимон выбегает и ловит мяч
88'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Ринстра Бен из команды Виллем II сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
84'
Mauro Junior не смог попасть в створ ударом издали
84'
Mauro Junior из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
83'
Люккассен Деррик нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
83'
83'
82'
Льюис Фернандо наказан за толчок Бренет Джошуа
82'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ламмерс Сэм из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Шваб Даниэль наказан за толчок Фран Соль
80'
79'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
79'
Вейналдум Джилиано нарушает правила. Рамселар Барт пострадал
78'
78'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Лахман Даррил из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Де Йонг Люк пострадал.
76'
Лифтинк Эльмо сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
76'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
73'
72'
72'
72'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Ван Гинкел Марко
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Люккассен Деррик получил желтую карточку от судьи
69'
ПЕНАЛЬТИ! - Люккассен Деррик играет рукой в штрафной! Люккассен Деррик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
69'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
69'
Ринстра Бен не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 13650 болельщиков
68'
68'
67'
Люккассен Деррик из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Эль-Ханкури Мохамед пострадал.
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
66'
О, нет. Из многообещающей позиции Люккассен Деррик из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
65'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Mauro Junior из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
65'
Mauro Junior из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Назначен штрафной. Пострадал Перейро Гастон, его свалил Хайе Том.
63'
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Тактическая замена. Ариас Сантьяго уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
61'
61'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Вейналдум Джилиано сделал результативную передачу.
58'
Льюис Фернандо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
54'
Бергвейн Стевен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
54'
Судья сигнализирует, что Вейналдум Джилиано из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
53'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
53'
51'
51'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II делает неудачный навес.
51'
51'
Konstantinos Tsimikas получил травму и заменен. Вейналдум Джилиано выходит на поле.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Konstantinos Tsimikas получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
49'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
49'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
49'
Эль-Ханкури Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
48'
Ринстра Бен из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
48'
48'
48'
48'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
47'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Люккассен Деррик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
46'
Брандерхорст Маттейс получил травму и заменен. Велленройтер Тимон выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
46'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
46'
46'
Шанс! Перейро Гастон из команды ПСВ пробил головой, но мимо
46'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
45'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает неудачный навес.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
42'
41'
41'
41'
Рефери не любит споров - именно за это Де Йонг Люк сейчас получил желтую
41'
41'
Рамселар Барт из команды ПСВ находит одноклубника четким пасом пяткой.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Фран Соль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
39'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
39'
39'
38'
Хайе Том из команды Виллем II играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
38'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
35'
Бренет Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
34'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
34'
Льюис Фернандо из команды Виллем II играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Брандерхорст Маттейс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
29'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Лахман Даррил пострадал.
28'
Konstantinos Tsimikas возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Konstantinos Tsimikas получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
26'
Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
Штрафной исполнил Перейро Гастон, после его удара Брандерхорст Маттейс сделал классный сейв. Угловой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Konstantinos Tsimikas получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Konstantinos Tsimikas грубо играет против соперника. Пострадал Ариас Сантьяго
21'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
21'
21'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лифтинк Эльмо
21'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
Бергвейн Стевен коснулся мяча рукой.
15'
15'
ШАНС! Ринстра Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Зут Йерун не дал случится голу! Ринстра Бен должен был забивать, но Зут Йерун сделал отличный сейв
14'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
14'
Ван Гинкел Марко коснулся мяча рукой.
13'
12'
12'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
12'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Перейро Гастон мяч отрикошетил от ворот
10'
10'
Бренет Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Рамселар Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
7'
Ариас Сантьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
4'
4'
3'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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