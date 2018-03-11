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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
1:2
Конец матча
Гент
0'
10' Желтая карточка
Коллей Омар
0:1
11' Гол
Верстрате Биргер
37' Желтая карточка
Giorgi Chakvetadze
49' Желтая карточка
Буффель Томас
0:2
77' Гол
Калу Сэмьюэл
1:2
87' Гол
Троссар Леандро
88' Желтая карточка
Карелис Никос
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Карелис Никос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
81'
Гент делает замену. Калу Сэмьюэл уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
77'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл бьет в цель!

71'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Троссар Леандро выходит на его замену.
62'
Гент делает замену. Giorgi Chakvetadze уходит с поля, а Кубо Юя выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Буффель Томас получил желтую карточку от судьи
46'
Генк делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Giorgi Chakvetadze получил желтую карточку от судьи
24'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Верстрате Биргер бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Коллей Омар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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