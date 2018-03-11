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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
10' Желтая карточкаКоллей Омар
0:1
11' ГолВерстрате Биргер
37' Желтая карточкаGiorgi Chakvetadze
49' Желтая карточкаБуффель Томас
0:2
77' ГолКалу Сэмьюэл
1:2
87' ГолТроссар Леандро
88' Желтая карточкаКарелис Никос
|
10'
11'
0:1
49'
77'
0:2
87'
1:2
88'
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
21
Уронен
Йере
17
Сек
Ибраима
32
Фокет
Томас
21
Асаре
Нана
18
Калу
Сэмьюэл
27
Саймон
Мозес
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 16 Ванзейр Данте Нападающий
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Philippe Clement
Гент 4-1-4-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 7 Giorgi Chakvetadze Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 8 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 14 Янга Рангело Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.03.2018 Васланд-Беверен 0:1 Генк ПДА
- 23.02.2018 Генк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
Гент (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.03.2018 Гент 2:3 Остенде ПДА
- 24.02.2018 Васланд-Беверен 1:2 Гент ПДА
- 18.02.2018 Гент 2:2 Мехелен ПДА
- 10.02.2018 Гент 3:0 Сент-Трюйден ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк Первый дивизион А
- 16.03.2017 Генк 1:1 Гент Лига Европы
- 09.03.2017 Гент 2:5 Генк Лига Европы
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент Лига Про
- 07.08.2016 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 22.05.2016 Гент 0:0 Генк Лига Про
- 24.04.2016 Генк 1:2 Гент Лига Про
- 28.11.2015 Генк 0:1 Гент Лига Про
- 31.07.2015 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 07.12.2014 Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 22.08.2014 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 26.01.2014 Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле
- 06.10.2013 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 09.03.2013 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 03.11.2012 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 13.05.2012 Гент 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2012 Генк 2:0 Гент Премьер-лига
- 21.03.2012 Генк 3:1 Гент Премьер-лига
- 27.11.2011 Гент 2:0 Генк Премьер-лига
- 29.06.2011 Гент 2:0 Генк Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Карелис Никос получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
81'
Гент делает замену. Калу Сэмьюэл уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
77'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Калу Сэмьюэл бьет в цель!
71'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Троссар Леандро выходит на его замену.
49'
Буффель Томас получил желтую карточку от судьи
46'
Генк делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Giorgi Chakvetadze получил желтую карточку от судьи
24'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Верстрате Биргер бьет в цель!
10'
Коллей Омар получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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