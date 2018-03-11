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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Сент-Трюйден
0:1
Конец матча
Брюгге
0'
53' Желтая карточка
Кициу Стелиос
55' Желтая карточка
Лимбомбе Антони
0:1
69' Гол
Вормер Руд
76' Желтая карточка
Шольц Александр
80' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
82' Желтая карточка
Sascha Kotysch
84' Желтая карточка
Митрович Матей
84' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Стивен де Петтер уходит с поля, а Dimitrios Goutas выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Митрович Матей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Саша Котыш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Тейшейра Жорже получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
76'
Шольц Александр получил желтую карточку от судьи
74'
Брюгге делает замену. Денсвил Стефано уходит с поля, а Шольц Александр выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Дюссо Дамьен уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Ветокеле Игор уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
70'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Уэсли Мораес выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
62'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Рафаэлов Лиор выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Кициу Стелиос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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