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2017-2018
Стадион: Стааен
0:1
Конец матча
53' Желтая карточкаКициу Стелиос
55' Желтая карточкаЛимбомбе Антони
0:1
69' ГолВормер Руд
76' Желтая карточкаШольц Александр
80' Желтая карточкаТейшейра Жорже
82' Желтая карточкаSascha Kotysch
84' Желтая карточкаМитрович Матей
84' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
|
53'
55'
69'
0:1
76'
80'
82'
84'
84'
Состав команд
20
Дюссо
Дамьен
10
Безус
Роман
32
Акпом
Чуба
25
Вормер
Руд
19
Влитинк
Тибо
Сент-Трюйден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 32 Акпом Чуба Нападающий
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 32 Фермеер Кеннет Вратарь
- 15 Митрович Матей Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 6 Класи Йорди Полузащитник
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Габулов Владимир Вратарь
- 40 Ванлерберг Жорди Защитник
- 2 Шольц Александр Защитник
- 14 Томечак Иван Полузащитник
- 96 Тоуба Ахмед Полузащитник
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 03.03.2018 Шарлеруа 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 24.02.2018 Остенде 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.02.2018 Гент 3:0 Сент-Трюйден ПДА
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 23.12.2017 Стандард 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 03.03.2018 Брюгге 2:1 Кортрейк ПДА
- 25.02.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк ПДА
- 11.02.2018 Васланд-Беверен 1:1 Брюгге ПДА
- 08.02.2018 Брюгге 3:2 Стандард К
- 04.02.2018 Брюгге 3:3 Шарлеруа ПДА
- 31.01.2018 Стандард 4:1 Брюгге К
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Брюгге: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Стивен де Петтер уходит с поля, а Dimitrios Goutas выходит на его замену.
84'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
84'
Митрович Матей получил желтую карточку от судьи
82'
Саша Котыш получил желтую карточку от судьи
80'
Тейшейра Жорже получил желтую карточку от судьи
76'
Шольц Александр получил желтую карточку от судьи
74'
Брюгге делает замену. Денсвил Стефано уходит с поля, а Шольц Александр выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Дюссо Дамьен уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Ветокеле Игор уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
70'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Уэсли Мораес выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
62'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Рафаэлов Лиор выходит на его замену.
55'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
53'
Кициу Стелиос получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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