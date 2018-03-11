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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
2:1
Конец матча
3' Красная карточкаДендонкер Леандер
1:0
22' ГолТеодорчик Лукаш
32' Желтая карточкаКоррин Александр
1:1
43' ГолЛимбомбе Сталлоне
59' Желтая карточкаУларе Обби
76' Желтая карточкаСиани Себастьен
2:1
77' ПенальтиГанвула Сильвер
81' Красная карточкаТребель Адриен
|
22'
1:0
32'
43'
1:1
59'
76'
77'
2:1
81'
Состав команд
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
24
Де
Лат
Ричи
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
19
Овусу
Вильям
Андерлехт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 10 Мориока Риота Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Де Йонг Бой Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 50 Маркович Лазар Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 47 Abdoul Karim Dante
- 40 Francis Amuzu
- 48 Albert Sambi Lokonga
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ройал Антверпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 24 Де Лат Ричи Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 30 Бута Аурелиу Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 17 Сиани Себастьен Полузащитник
- 20 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Нападающий
- 19 Овусу Вильям Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Дебатти Кевин Вратарь
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 7 Джаади Реда Полузащитник
- 99 Питройпа Джонатан Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.03.2018 Зульте-Варегем 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.02.2018 Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Андерлехт 2:2 Мехелен ПДА
- 28.01.2018 Стандард 3:3 Андерлехт ПДА
- 24.01.2018 Андерлехт 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.03.2018 Ройал Антверпен 2:0 Эйпен ПДА
- 23.02.2018 Генк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 02.02.2018 Ройал Антверпен 1:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.01.2018 Шарлеруа 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ройал Антверпен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 28.07.2017 Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ройал Антверпен делает замену. Коррин Александр уходит с поля, а Ван Дамм Йелле выходит на его замену.
83'
Ройал Антверпен делает замену. Сиани Себастьен уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
83'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Жосуэ Са выходит на его замену.
81'
УДАЛЕНИЕ! - Требель Адриен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
77'
Г О О О О Л - Ганвула Сильвер из команды Андерлехт забивает с точки!
76'
Сиани Себастьен получил желтую карточку от судьи
72'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
59'
Уларе Обби получил желтую карточку от судьи
58'
Ройал Антверпен делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Уларе Обби выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
32'
Коррин Александр получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
3'
УДАЛЕНИЕ! - Дендонкер Леандер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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