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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
2:1
Конец матча
Ройал Антверпен
0'
3' Красная карточка
Дендонкер Леандер
1:0
22' Гол
Теодорчик Лукаш
32' Желтая карточка
Коррин Александр
1:1
43' Гол
Лимбомбе Сталлоне
59' Желтая карточка
Уларе Обби
76' Желтая карточка
Сиани Себастьен
2:1
77' Пенальти
Ганвула Сильвер
81' Красная карточка
Требель Адриен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Ройал Антверпен делает замену. Коррин Александр уходит с поля, а Ван Дамм Йелле выходит на его замену.
83'
Ройал Антверпен делает замену. Сиани Себастьен уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
83'
Андерлехт делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Жосуэ Са выходит на его замену.
81'
УДАЛЕНИЕ! - Требель Адриен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Ганвула Сильвер из команды Андерлехт забивает с точки!

Желтая карточка
76'
Сиани Себастьен получил желтую карточку от судьи
72'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Уларе Обби получил желтую карточку от судьи
58'
Ройал Антверпен делает замену. Де Лат Ричи уходит с поля, а Уларе Обби выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Коррин Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
3'
УДАЛЕНИЕ! - Дендонкер Леандер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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