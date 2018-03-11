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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Эйпен
4:0
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
29' Желтая карточка
Dimitri Mohamed
30' Желтая карточка
Годо Бруно
49' Желтая карточка
Пети Клеман
1:0
73' Гол
Yuta Toyokawa
2:0
76' Гол
Гарсия Луис IV
3:0
80' Гол
Yuta Toyokawa
82' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
86' Желтая карточка
Мулумба Реми
86' Желтая карточка
Говеа Омар
4:0
89' Гол
Yuta Toyokawa
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Лотье Жордан выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Говеа Омар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
83'
Мускрон-Перювельз делает замену. Годо Бруно уходит с поля, а Nathan De Medina выходит на его замену.

Желтая карточка
82'
Пейбернес Матьё получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
75'
Мускрон-Перювельз делает замену. Mohamed Aidara уходит с поля, а Sebastjan Spahiu выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
63'
Эйпен делает замену. Silas Gnaka уходит с поля, а Амани Жан выходит на его замену.
59'
Мускрон-Перювельз делает замену. Clement Petit уходит с поля, а Елавич Марио выходит на его замену.
57'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Clement Petit получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Годо Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Dimitri Mohamed получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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