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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
4:0
Конец матча
29' Желтая карточкаDimitri Mohamed
30' Желтая карточкаГодо Бруно
49' Желтая карточкаПети Клеман
1:0
73' ГолYuta Toyokawa
2:0
76' ГолГарсия Луис IV
3:0
80' ГолYuta Toyokawa
82' Желтая карточкаПейбернес Матьё
86' Желтая карточкаМулумба Реми
86' Желтая карточкаГовеа Омар
4:0
89' ГолYuta Toyokawa
|
29'
30'
49'
63'
73'
1:0
76'
2:0
80'
3:0
82'
86'
86'
89'
4:0
Состав команд
24
Silas
Gnaka
28
Оканси
Эрик
31
Годо
Бруно
19
Пети
Клеман
Эйпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 3 Пейбернес Матьё Защитник
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 7 Коне Мамаду Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Нападающий
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 8 Амани Жан Защитник
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa
- Главный тренер: Claude Makelele
Мускрон-Перювельз 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Вернер Оливье Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Полузащитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 19 Пети Клеман Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 99 Елавич Марио Нападающий
- 29 Noam Debaisieux
- 14 Sebastjan Spahiu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.03.2018 Ройал Антверпен 2:0 Эйпен ПДА
- 24.02.2018 Эйпен 3:2 Локерен ПДА
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 10.02.2018 Мехелен 1:0 Эйпен ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 03.03.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Локерен ПДА
- 25.02.2018 Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.02.2018 Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 11.02.2018 Стандард 4:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 26.01.2018 Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 29.01.2017 Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про
- 01.10.2016 Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 15.05.2014 Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 11.05.2014 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле
- 14.02.2014 Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
- 28.09.2013 Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 20.03.2013 Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
- 01.09.2012 Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Лотье Жордан выходит на его замену.
89'
86'
Говеа Омар получил желтую карточку от судьи
86'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
83'
Мускрон-Перювельз делает замену. Годо Бруно уходит с поля, а Nathan De Medina выходит на его замену.
82'
Пейбернес Матьё получил желтую карточку от судьи
80'
76'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
75'
Мускрон-Перювельз делает замену. Mohamed Aidara уходит с поля, а Sebastjan Spahiu выходит на его замену.
73'
63'
Эйпен делает замену. Silas Gnaka уходит с поля, а Амани Жан выходит на его замену.
59'
Мускрон-Перювельз делает замену. Clement Petit уходит с поля, а Елавич Марио выходит на его замену.
57'
Эйпен делает замену. Нильс Схоутерден уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
49'
Clement Petit получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Годо Бруно получил желтую карточку от судьи
29'
Dimitri Mohamed получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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