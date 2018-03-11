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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Кортрейк
2:0
Конец матча
Шарлеруа
0'
1:0
5' Гол
Шевалье Тедди
7' Желтая карточка
Аджагун Абдул
33' Желтая карточка
Гранж Ромен
2:0
39' Гол
Пербе Жереми
50' Желтая карточка
Кумордзи Бернар
74' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
80' Желтая карточка
Дессолей Дорьян
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Дессолей Дорьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
71'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
68'
Шарлеруа делает замену. Гранж Ромен уходит с поля, а Бенавенте Кристиан выходит на его замену.

Желтая карточка
50'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
46'
Шарлеруа делает замену. Пойе Давид уходит с поля, а Резаи Кавех выходит на его замену.
46'
Шарлеруа делает замену. Gaetan Hendrickx уходит с поля, а Саглык Энес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Кортрейк делает замену. Вербоом Бриан уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Пербе Жереми бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Гранж Ромен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Аджагун Абдул получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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