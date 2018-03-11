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2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
1:0
5' ГолШевалье Тедди
7' Желтая карточкаАджагун Абдул
33' Желтая карточкаГранж Ромен
2:0
39' ГолПербе Жереми
50' Желтая карточкаКумордзи Бернар
74' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
80' Желтая карточкаДессолей Дорьян
|
5'
1:0
33'
39'
2:0
50'
74'
80'
Состав команд
43
Пербе
Жереми
27
Уали
Идир
29
Гранж
Ромен
99
Бедья
Крис
18
Баби
Амара
10
Пойе
Давид
Кортрейк 4-3-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- 27 Уали Идир Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 31 Anthony Van Loo Защитник
- 12 Erik Palmer-Brown Защитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 19 Tyrone Ivanof Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 22 Arne Galens
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Глен де Боек
Шарлеруа 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 41 Н'Ганга Франсис Защитник
- 29 Гранж Ромен Полузащитник
- 22 Gaetan Hendrickx Полузащитник
- 13 Дианди Кристоф Полузащитник
- 99 Бедья Крис Полузащитник
- 18 Баби Амара Нападающий
- 10 Пойе Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Бом Валентен Вратарь
- 2 Д'Альберто Антони Защитник
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 25 Нуриу Фортуна Полузащитник
- 77 Mamadou Fall Полузащитник
- 14 Бенавенте Кристиан Полузащитник
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 03.03.2018 Брюгге 2:1 Кортрейк ПДА
- 25.02.2018 Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
Шарлеруа (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 03.03.2018 Шарлеруа 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 24.02.2018 Мехелен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 18.02.2018 Шарлеруа 1:1 Стандард ПДА
- 11.02.2018 Шарлеруа 1:1 Локерен ПДА
- 04.02.2018 Брюгге 3:3 Шарлеруа ПДА
- 27.01.2018 Шарлеруа 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 12.01.2018 Шарлеруа 4:0 Яньбянь ТМК
- 10.01.2018 Шарлеруа 1:0 Сеул ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 25.11.2017 Васланд-Беверен 0:2 Шарлеруа ПДА
- 17.11.2017 Шарлеруа 2:0 Мехелен ПДА
- 09.11.2017 Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа ТМК
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Шарлеруа: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк Первый дивизион А
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Про
- 04.11.2016 Кортрейк 2:1 Шарлеруа Лига Про
- 21.05.2016 Кортрейк 1:2 Шарлеруа Лига Про
- 13.05.2016 Шарлеруа 1:0 Кортрейк Лига Про
- 13.02.2016 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Про
- 18.10.2015 Кортрейк 2:0 Шарлеруа Лига Про
- 17.05.2015 Шарлеруа 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 19.04.2015 Кортрейк 1:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 24.01.2015 Кортрейк 0:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 24.01.2015 Кортрейк 0:0 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 04.10.2014 Шарлеруа 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 03.05.2014 Кортрейк 2:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 05.04.2014 Шарлеруа 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 07.12.2013 Кортрейк 1:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 17.08.2013 Шарлеруа 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 01.12.2012 Шарлеруа 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 11.08.2012 Кортрейк 0:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68 - 33
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49 - 42
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46 - 30
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45 - 27
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44 - 36
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43 - 41
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42 - 39
|42
|8.
|Ройал Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38 - 40
|41
|9.
|Зульте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47 - 52
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|30
|9
|10
|11
|29 - 41
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42 - 41
|36
|12.
|Васланд-Беверен
|30
|9
|8
|13
|50 - 51
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33 - 49
|31
|14.
|Мускрон-Перювельз
|30
|8
|6
|16
|40 - 59
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40 - 57
|27
|16.
|Мехелен
|30
|6
|9
|15
|31 - 49
|27
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
80'
Дессолей Дорьян получил желтую карточку от судьи
74'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
71'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
68'
Шарлеруа делает замену. Гранж Ромен уходит с поля, а Бенавенте Кристиан выходит на его замену.
50'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
46'
Шарлеруа делает замену. Пойе Давид уходит с поля, а Резаи Кавех выходит на его замену.
46'
Шарлеруа делает замену. Gaetan Hendrickx уходит с поля, а Саглык Энес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Кортрейк делает замену. Вербоом Бриан уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
39'
Г О О О О Л - Пербе Жереми бьет в цель!
33'
Гранж Ромен получил желтую карточку от судьи
7'
Аджагун Абдул получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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