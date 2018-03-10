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Стадион: Зрители: 15000
Рода
0:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
12' Гол
Фишер Сандер
13' Желтая карточка
Сануси Райан
54' Желтая карточка
Афдияй Донис
0:2
65' Гол
Мюрен Роберт
90'+5
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
95'
Спарта Роттердам заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
92'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Крамер Михил нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
91'
Густафссон Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
89'
Нелом Микел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Оассар Адиль из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
86'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
86'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Дейкхейзен Хенк наказан за толчок Крамер Михил
85'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
85'
Нгобо Фред из команды Рода нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Шахин Дани из команды Рода поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
Офсайд
83'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
82'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
81'
Julian Chabot возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Julian Chabot на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Шахин Дани из команды Рода толкнул локтем оппонента. Это Julian Chabot заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
80'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Оассар Адиль оказался на газоне.
79'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
77'
Удар от ворот произведет Рода
77'
Thomas Verhaar нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
77'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
74'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
74'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
Офсайд
74'
Густафссон Симон из команды Рода в офсайде
72'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам.
71'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Афдияй Донис нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
70'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
68'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
68'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Афдияй Донис из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
67'
Как он промахнулся? Росхёвел Микхал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
67'
Афдияй Донис разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
Thomas Verhaar сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Мюрен Роберт изменил счет на табло!
65'
Thomas Verhaar разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
64'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
59'
ШАНС! Густафссон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
58'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
58'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Нелом Микел наказан за толчок Росхёвел Микхал
57'
Удар от ворот произведет Рода
57'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Аханнах Софьян оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
55'
Бангор Патрик из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
54'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
54'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
54'
Рефери не любит споров - именно за это Афдияй Донис сейчас получил желтую
Офсайд
54'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
52'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
50'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
49'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
Фол, нарушение
48'
Шахин Дани наказан за толчок Фишер Сандер
47'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Рода
46'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Jorn Vancamp уходит с поля и его заменяет Афдияй Донис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода играет слишком грубо. Аханнах Софьян оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
44'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Рода
42'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
42'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Офсайд
41'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
40'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
38'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Рода
37'
ШАНС! Аханнах Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
37'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
36'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
35'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
35'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
35'
Ognjen Gnjatic из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Нденге Тсии-Виллиам выходит на поле.
34'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Рода
32'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Макрини Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Эль-Макрини Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Удар от ворот произведет Рода
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Рода
28'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Jorn Vancamp из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ognjen Gnjatic
25'
Thomas Verhaar нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Дейкхейзен Хенк ошибается в защите.
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Рода
23'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Ognjen Gnjatic нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
Угловой
22'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
22'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
22'
Эль-Макрини Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Kenneth Dougal грубо играет против соперника. Пострадал Густафссон Симон
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ognjen Gnjatic из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
16'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
15'
Шахин Дани мяч отрикошетил от ворот
15'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
14'
Эль-Макрини Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Сануси Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Сануси Райан грубо играет против соперника. Пострадал Шахин Дани
12'
Julian Chabot сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Фишер Сандер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
12'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
12'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
11'
Мюрен Роберт мяч отрикошетил от ворот
11'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Удар от ворот произведет Рода
10'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Офсайд
9'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
7'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
7'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
6'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
6'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
6'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Росхёвел Микхал заработал фол
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
3'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
3'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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