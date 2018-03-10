Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 15000
0:2
Конец матча
0:1
12' ГолФишер Сандер
13' Желтая карточкаСануси Райан
54' Желтая карточкаАфдияй Донис
0:2
65' ГолМюрен Роберт
Второй тайм
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
95'
Спарта Роттердам заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
93'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
92'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Крамер Михил нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Густафссон Симон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
90'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой справа.
89'
Нелом Микел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Оассар Адиль из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
86'
Тактическая замена. Thomas Verhaar уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
86'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
86'
Дейкхейзен Хенк наказан за толчок Крамер Михил
85'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Нгобо Фред из команды Рода нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
84'
Судья сигнализирует, что Шахин Дани из команды Рода поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
83'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам в офсайде
82'
81'
Julian Chabot возвращается на поле, всё в порядке.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Julian Chabot на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Шахин Дани из команды Рода толкнул локтем оппонента. Это Julian Chabot заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Оассар Адиль оказался на газоне.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ван Морсел Пако
77'
77'
Thomas Verhaar нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
77'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
76'
74'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
74'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
74'
Густафссон Симон из команды Рода в офсайде
72'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
71'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам.
71'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Афдияй Донис нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
70'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
68'
68'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
68'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Афдияй Донис из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
67'
67'
Как он промахнулся? Росхёвел Микхал имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Густафссон Симон из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
67'
Афдияй Донис разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
Thomas Verhaar сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Мюрен Роберт изменил счет на табло!
65'
Thomas Verhaar разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
Плохо сыграл Бангор Патрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
64'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
64'
64'
63'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам в офсайде
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
ШАНС! Густафссон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
59'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
58'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
58'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Нелом Микел наказан за толчок Росхёвел Микхал
57'
57'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода играет слишком грубо. Аханнах Софьян оказался на газоне.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
55'
Бангор Патрик из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
54'
Афдияй Донис мяч отрикошетил от ворот
54'
Рефери не любит споров - именно за это Афдияй Донис сейчас получил желтую
54'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
52'
50'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
48'
Шахин Дани наказан за толчок Фишер Сандер
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Jorn Vancamp уходит с поля и его заменяет Афдияй Донис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода играет слишком грубо. Аханнах Софьян оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
42'
42'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
42'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шахин Дани из команды Рода отправил кросс в штрафную...
41'
Шахин Дани из команды Рода в офсайде
40'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
40'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
38'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода делает пас партнеру.
37'
37'
ШАНС! Аханнах Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
37'
37'
Юрьюс Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
36'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
35'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
35'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
35'
Ognjen Gnjatic из команды Рода навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Эль-Макрини Мохамед получил травму и заменен. Нденге Тсии-Виллиам выходит на поле.
34'
32'
32'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
32'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Макрини Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Эль-Макрини Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
29'
28'
28'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Jorn Vancamp из команды Рода делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ognjen Gnjatic
25'
Thomas Verhaar нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Дейкхейзен Хенк ошибается в защите.
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
23'
23'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Ognjen Gnjatic нанес удар головой, но Хут Янник спокойно отбил мяч.
22'
22'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Эль-Макрини Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Фишер Сандер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Безумный фол. Kenneth Dougal грубо играет против соперника. Пострадал Густафссон Симон
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Ognjen Gnjatic из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
16'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
15'
15'
Шахин Дани мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
14'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
14'
Эль-Макрини Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Сануси Райан получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Сануси Райан грубо играет против соперника. Пострадал Шахин Дани
12'
Julian Chabot сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Фишер Сандер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
12'
12'
11'
11'
Мюрен Роберт мяч отрикошетил от ворот
11'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
10'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
9'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
7'
7'
7'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
6'
6'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Росхёвел Микхал заработал фол
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
4'
4'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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