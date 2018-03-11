Стадион: Евроборг Зрители: 17896
2:0
Конец матча
1:0
25' Гол в свои воротаТомас Райян
28' Желтая карточкаБаккер Эрик
31' Желтая карточкаВормердам Дьянго
74' Желтая карточкаВан Полен Брам
2:0
90' ГолХрустиц Айдин
90' Желтая карточкаSepp van den Berg
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 17896 болельщиков
96'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Carlos Antuna
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Sepp van den Berg получил желтую карточку от судьи
94'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
94'
Судья сигнализирует, что Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
94'
Деккер Рик нанес удар издали, а Падт Серджио отбил его обратно в игру!
94'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Намли Юнес пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Пажишек Пётр
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Ajdin Hrustic изменил счет на табло!
90'
Отличные скиллы показывает Ajdin Hrustic, обводя своих соперников
90'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
89'
Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали
89'
88'
88'
Тактическая замена. Лигеон Рубен уходит с поля и его заменяет Пажишек Пётр
88'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Tommie van de Looi пострадал.
87'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
84'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
83'
Philippe Sandler решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
82'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мениг Квинси
82'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Отличный пас сделал Намли Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
77'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Ludovit Reis
77'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
77'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
77'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
77'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
75'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Гронинген пробил головой, но мимо
75'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
74'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
74'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
73'
ПЕРЕКЛАДИНА! Томас Райян упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
73'
ШАНС! Томас Райян вышел один-на-один с голкипером...
72'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
72'
72'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
71'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
70'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
65'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
65'
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
Шанс! Махи Мимаун из команды Гронинген пробил головой, но мимо
64'
63'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ajdin Hrustic пострадал.
63'
63'
Шанс! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
62'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
62'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
62'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
61'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
61'
61'
Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали
60'
Хорошую попытку сделал Саймак Мустафа. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
59'
Отличный пас сделал Махи Мимаун из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
57'
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Хорошую попытку сделал Ritsu Doan. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
55'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Намли Юнес и Томас Райян из команды ПЕК Зволле.
55'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
55'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
54'
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
53'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Шанс! Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
52'
Ондан Терелл нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
52'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
51'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
50'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Ritsu Doan из штрафной площади.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
48'
47'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
46'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Sepp van den Berg
46'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ajdin Hrustic решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
45'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
45'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Махи Мимаун упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
42'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
41'
Махи Мимаун пробует нанести удар издали, но Бур Дьедерик держит все под контролем
40'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
40'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген в офсайде
39'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Ван Полен Брам выбил мяч подальше от ворот.
38'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Томас Райян пострадал.
36'
36'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
33'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
32'
32'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
32'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи
31'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Мемишевич Самир из команды Гронинген играет слишком грубо. Ван Полен Брам оказался на газоне.
29'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
28'
Отличные скиллы показывает Бакуна Жуниньо, обводя своих соперников
27'
27'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Г О О О О Л - Томас Райян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
25'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
25'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
25'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
21'
21'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
20'
ШАНС! Tommie van de Looi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
17'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
17'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Philippe Sandler пострадал.
14'
14'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
Tommie van de Looi из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
13'
12'
Деккер Рик наказан за толчок Ван Веерт Том
12'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Томас Райян
11'
11'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
10'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Мениг Квинси нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
6'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
4'
Махи Мимаун из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает неудачный навес.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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