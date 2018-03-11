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Стадион: Зрители: 17896
Гронинген
2:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Томас Райян
28' Желтая карточка
Баккер Эрик
31' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
74' Желтая карточка
Ван Полен Брам
2:0
90' Гол
Хрустиц Айдин
90' Желтая карточка
Sepp van den Berg
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 17896 болельщиков
96'
Тактическая замена. Ajdin Hrustic уходит с поля и его заменяет Carlos Antuna
95'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
95'
Sepp van den Berg получил желтую карточку от судьи

Угловой
94'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
94'
Деккер Рик нанес удар издали, а Падт Серджио отбил его обратно в игру!
94'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Намли Юнес пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Пажишек Пётр
91'
Удар от ворот произведет Гронинген
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
90'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ajdin Hrustic изменил счет на табло!
90'
Отличные скиллы показывает Ajdin Hrustic, обводя своих соперников
90'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Удар от ворот произведет Гронинген
89'
Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали
89'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
88'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Лигеон Рубен уходит с поля и его заменяет Пажишек Пётр
Фол, нарушение
88'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Tommie van de Looi пострадал.
87'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
85'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
84'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Удар от ворот произведет Гронинген
83'
Philippe Sandler решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мениг Квинси
82'
Sepp van den Berg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
79'
Мемишевич Самир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
79'
Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Отличный пас сделал Намли Юнес из команды ПЕК Зволле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
77'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Ludovit Reis
77'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
77'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
77'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
77'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
75'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
75'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Гронинген пробил головой, но мимо
75'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
74'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
74'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Удар от ворот произведет Гронинген
73'
ПЕРЕКЛАДИНА! Томас Райян упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
73'
ШАНС! Томас Райян вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
72'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
72'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
71'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
Офсайд
70'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
64'
Шанс! Махи Мимаун из команды Гронинген пробил головой, но мимо
64'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ajdin Hrustic пострадал.
63'
Удар от ворот произведет Гронинген
63'
Шанс! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
62'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
62'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
62'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
61'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
61'
Удар от ворот произведет Гронинген
61'
Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали
60'
Хорошую попытку сделал Саймак Мустафа. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
60'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
60'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
59'
Отличный пас сделал Махи Мимаун из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
59'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
58'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
57'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Хорошую попытку сделал Ritsu Doan. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
55'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Намли Юнес и Томас Райян из команды ПЕК Зволле.
55'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
55'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
54'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
53'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
52'
Удар от ворот произведет Гронинген
52'
Шанс! Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле пробил головой, но мимо
52'
Ондан Терелл нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
52'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
51'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
50'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Ritsu Doan из штрафной площади.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
48'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
46'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Sepp van den Berg
46'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ajdin Hrustic решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
45'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
45'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Удар от ворот произведет Гронинген
42'
ПЕРЕКЛАДИНА! Махи Мимаун упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
42'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
41'
Махи Мимаун пробует нанести удар издали, но Бур Дьедерик держит все под контролем
40'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
40'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген в офсайде
39'
Мемишевич Самир выбил мяч подальше от ворот.
38'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ван Полен Брам выбил мяч подальше от ворот.
38'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Томас Райян пострадал.
36'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
33'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
33'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
32'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
32'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Вормердам Дьянго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Мемишевич Самир из команды Гронинген играет слишком грубо. Ван Полен Брам оказался на газоне.
29'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Баккер Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
28'
Отличные скиллы показывает Бакуна Жуниньо, обводя своих соперников
27'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Томас Райян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
25'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
25'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
25'
Tommie van de Looi из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
23'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
21'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
20'
ШАНС! Tommie van de Looi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
17'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Баккер Эрик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Ritsu Doan оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Philippe Sandler пострадал.
14'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
13'
Tommie van de Looi из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
13'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Деккер Рик наказан за толчок Ван Веерт Том
12'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Томас Райян
11'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Офсайд
11'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
Угловой
10'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Мениг Квинси нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
6'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
4'
Махи Мимаун из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
2'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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