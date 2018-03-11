Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52523
1:0
31' ГолДе Лихт Маттайс
1:1
33' ГолЭдегор Мартин
36' Желтая карточкаСхарс Стейн
2:1
59' ГолNicolas Tagliafico
85' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
3:1
88' ГолВан де Бек Донни
4:1
90' ГолНерес Давид
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
94'
Вауденберг Лукас ошибается в защите.
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Хунтелаар Клаас-Ян мяч отрикошетил от ворот
93'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
93'
93'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Нерес Давид из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
92'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
92'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Аякс
90'
Хег Даниэль из команды Херенвен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
90'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
88'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
88'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
86'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Хунтелаар Клаас-Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Вельтман Йоел нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
85'
85'
84'
83'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
83'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Хег Даниэль пострадал.
82'
Шоне Лассе наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
82'
82'
82'
81'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
81'
Судья сигнализирует, что Рохас Марко из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Николас Талиафико
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Хорошую попытку сделал Эдегор Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
77'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
77'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
76'
Нерес Давид пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Зиеш Хаким возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
74'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Верман Хенк из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
73'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Зиеш Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
72'
Удар от ворот произведет Аякс
72'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
71'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
71'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
71'
Как он промахнулся? Нерес Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
71'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
70'
Николас Талиафико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
69'
Зенели Арбер пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 52523 болельщиков
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Схарс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
63'
Судья сигнализирует, что Rasmus Kristensen из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
63'
63'
62'
Kik Pierie наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
62'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Вебер Максимилиан нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Мартин не удержал его в руках.
60'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Г О О О О Л - Николас Талиафико забивает!
59'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
58'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
57'
Влап Михел из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Rasmus Kristensen пострадал.
57'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
Выглядело как неплохой момент. Зиеш Хаким из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Головой пробил Ван де Бек Донни, но голкипер отбил его в поле!
53'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
52'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Зиеш Хаким оказался на газоне.
52'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Судья свистит. Вауденберг Лукас атаковал сзади соперника. Это Нерес Давид заработал своей команде штрафной
51'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Шоне Лассе
51'
51'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
50'
Хунтелаар Клаас-Ян попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
50'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
48'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
48'
48'
Как он промахнулся? Хунтелаар Клаас-Ян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
ШАНС! Ван де Бек Донни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
46'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
46'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
46'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Ван Амерсфоорт Пелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Ван де Бек Донни мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
44'
44'
43'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Вебер Максимилиан
42'
Николас Талиафико из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Торсби Мортен наказан за толчок Зиеш Хаким
39'
39'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
39'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
38'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
36'
Схарс Стейн получил желтую карточку от судьи
36'
Схарс Стейн нарушает правила. Зиеш Хаким пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс в офсайде
35'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Клюйверт Джастин оказался на газоне.
34'
Судья свистит. Вауденберг Лукас атаковал сзади соперника. Это Нерес Давид заработал своей команде штрафной
33'
Влап Михел сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Эдегор Мартин из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
31'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
31'
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Лихт Маттайс из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
30'
Схарс Стейн коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
30'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
30'
Вебер Максимилиан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
27'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Николас Талиафико оказался на газоне.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
24'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает неудачный навес.
23'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
22'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
20'
Хунтелаар Клаас-Ян пробивает по воротам...
20'
20'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
17'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
14'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
14'
13'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет слишком грубо. Схарс Стейн оказался на газоне.
12'
12'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Нерес Давид из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
12'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
11'
Вебер Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
8'
8'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
8'
7'
Эдегор Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Хунтелаар Клаас-Ян мяч отрикошетил от ворот
7'
7'
6'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
5'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
4'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
3'
ШТАНГА! Пробил головой Де Лихт Маттайс прямо в каркас ворот!
3'
3'
3'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
2'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
2'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация