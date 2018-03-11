Стадион: Галгенваард Зрители: 19607
10' Желтая карточкаФор Наварон
32' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
1:0
36' ГолЯнссен Виллем
41' Желтая карточкаЯнссен Виллем
2:0
44' ГолЛабьяд Закария
2:1
55' ГолФор Наварон
3:1
60' ГолВан де Стрек Сандер
4:1
74' ГолАюб Яссин
5:1
77' ГолАюб Яссин
Второй тайм
92'
Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
91'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
89'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
89'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Thomas Kotte пострадал.
88'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч подальше от ворот.
87'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кашия Гурам из команды Витесс.
87'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
86'
Thomas Kotte выбил мяч подальше от ворот.
86'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Кали Анур
85'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
84'
Близко! Караваев Вячеслав нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
84'
83'
83'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
80'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
80'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
80'
80'
80'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
79'
Тактическая замена. Дабо Фанкати уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
79'
79'
79'
Штридер Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
78'
Фор Наварон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
78'
78'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Г О О О О Л - Аюб Яссин бьет в цель!
77'
Пасвер Ремко ошибается в защите.
76'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Г О О О О Л - Аюб Яссин записал гол на свой счет!
74'
Думич Дарио из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Штридер Рико из команды Утрехт подал угловой слева.
74'
Думич Дарио сделал результативную передачу.
74'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Эмануэльсон Урби
73'
Должен был быть гол! Керк Гирано имел отличный шанс, но Пасвер Ремко не дал голу состоятся!
73'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Караваев Вячеслав имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
72'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
72'
Кастаньос Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Штридер Рико из команды Утрехт.
68'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
67'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
66'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
66'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
65'
Клих Матеуш из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Аюб Яссин из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Пасвер Ремко выбегает и ловит мяч
64'
Клих Матеуш из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
60'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер бьет в цель!
60'
Голкипер мог бы сыграть и получше
60'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Дабо Фанкати выбил мяч подальше от ворот.
59'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
59'
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван дер Марел Марк из команды Утрехт.
58'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч подальше от ворот.
57'
Матавж Тим из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
55'
Г О О О О Л - Фор Наварон записал гол на свой счет!
55'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
55'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
53'
51'
51'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
51'
Клих Матеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
50'
50'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дабо Фанкати пострадал.
48'
48'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
47'
47'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
46'
Аюб Яссин из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дабо Фанкати пострадал.
46'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
46'
Тактическая замена. Файе Лассана уходит с поля и его заменяет Караваев Вячеслав
46'
Тактическая замена. Леувин Рамон уходит с поля и его заменяет Думич Дарио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Файе Лассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
46'
Клих Матеуш выбил мяч подальше от ворот.
44'
Г О О О О Л - Лабьяд Закария записал гол на свой счет!
44'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
44'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
44'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
41'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
41'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Маунт Мэйсон
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
40'
40'
40'
39'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Миазга Мэтт из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
39'
Должен был быть гол! Линссен Брайн имел отличный шанс, но Йенсен Давид не дал голу состоятся!
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
36'
Г О О О О Л - Янссен Виллем записал гол на свой счет!
36'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
36'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
35'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Сереро Тулани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
33'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
32'
Ван де Стрек Сандер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
32'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
32'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
31'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Маунт Мэйсон бьет со штрафного удара в створ ворот
29'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Матавж Тим пострадал.
27'
Фор Наварон из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Файе Лассана мяча так и не получил
27'
Дабо Фанкати из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Штридер Рико наказан за толчок Фор Наварон
24'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Файе Лассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
22'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
19'
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабо Фанкати из команды Витесс.
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аюб Яссин мяча так и не получил
18'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Лабьяд Закария выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
15'
Лабьяд Закария из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Аюб Яссин из команды Утрехт играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
13'
Ван дер Марел Марк пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аюб Яссин и Лабьяд Закария из команды Утрехт.
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Фор Наварон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Судья свистит. Фор Наварон атаковал сзади соперника. Это Ван де Стрек Сандер заработал своей команде штрафной
10'
10'
10'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
8'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
7'
Какой промах! Аюб Яссин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный кросс...
6'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
6'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
6'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
5'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Дабо Фанкати выбил мяч подальше от ворот.
5'
4'
4'
Шанс! Сереро Тулани из команды Витесс пробил головой, но мимо
4'
3'
Ван дер Марел Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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