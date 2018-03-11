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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 19607
Утрехт
5:1
Конец матча
Витесс
0'
10' Желтая карточка
Фор Наварон
32' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
1:0
36' Гол
Янссен Виллем
41' Желтая карточка
Янссен Виллем
2:0
44' Гол
Лабьяд Закария
2:1
55' Гол
Фор Наварон
3:1
60' Гол
Ван де Стрек Сандер
4:1
74' Гол
Аюб Яссин
5:1
77' Гол
Аюб Яссин
90'+2
Второй тайм
92'
Аюб Яссин из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
92'
Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Удар от ворот произведет Утрехт
91'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Удар от ворот произведет Утрехт
89'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
89'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Thomas Kotte пострадал.
88'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч подальше от ворот.
87'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кашия Гурам из команды Витесс.
87'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
86'
Thomas Kotte выбил мяч подальше от ворот.
86'
Тактическая замена. Штридер Рико уходит с поля и его заменяет Кали Анур
85'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Удар от ворот произведет Утрехт
84'
Близко! Караваев Вячеслав нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
84'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
81'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Караваев Вячеслав из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
80'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
80'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
80'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
80'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
79'
Тактическая замена. Дабо Фанкати уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
79'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
79'
Штридер Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
79'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
78'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Фор Наварон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
78'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Аюб Яссин бьет в цель!
77'
Пасвер Ремко ошибается в защите.
76'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Аюб Яссин записал гол на свой счет!
74'
Думич Дарио из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Угловой
74'
Штридер Рико из команды Утрехт подал угловой слева.
74'
Думич Дарио сделал результативную передачу.
74'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Эмануэльсон Урби
73'
Должен был быть гол! Керк Гирано имел отличный шанс, но Пасвер Ремко не дал голу состоятся!
73'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Караваев Вячеслав имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
72'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
72'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Кастаньос Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
69'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Штридер Рико из команды Утрехт.
68'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
67'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
67'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Фол, нарушение
65'
Клих Матеуш из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Аюб Яссин из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Пасвер Ремко выбегает и ловит мяч
64'
Клих Матеуш из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
63'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер бьет в цель!
60'
Голкипер мог бы сыграть и получше
60'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
60'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Дабо Фанкати выбил мяч подальше от ворот.
59'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
59'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван дер Марел Марк из команды Утрехт.
58'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
57'
Матавж Тим из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Фор Наварон записал гол на свой счет!
55'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
55'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Утрехт
51'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
51'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
51'
Клих Матеуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
51'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
50'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дабо Фанкати пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Витесс
Фол, нарушение
48'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Утрехт
47'
Какой промах! Миазга Мэтт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
47'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Аюб Яссин из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дабо Фанкати пострадал.
Фол, нарушение
46'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
46'
Тактическая замена. Файе Лассана уходит с поля и его заменяет Караваев Вячеслав
46'
Тактическая замена. Леувин Рамон уходит с поля и его заменяет Думич Дарио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
46'
Файе Лассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
46'
Клих Матеуш выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Лабьяд Закария записал гол на свой счет!
44'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
44'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
44'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
41'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Маунт Мэйсон
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
40'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
39'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Миазга Мэтт из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
39'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
39'
Должен был быть гол! Линссен Брайн имел отличный шанс, но Йенсен Давид не дал голу состоятся!
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Янссен Виллем записал гол на свой счет!
36'
Аюб Яссин из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Угловой
36'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
36'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
36'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Сереро Тулани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
33'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Желтая карточка
32'
Ван де Стрек Сандер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Офсайд
32'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
31'
Файе Лассана выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Маунт Мэйсон бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
29'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Матавж Тим пострадал.
27'
Фор Наварон из команды Витесс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Файе Лассана мяча так и не получил
27'
Дабо Фанкати из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
25'
Штридер Рико наказан за толчок Фор Наварон
24'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
24'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Файе Лассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
22'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Фор Наварон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Штридер Рико из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Витесс
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабо Фанкати из команды Витесс.
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аюб Яссин мяча так и не получил
18'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
17'
Лабьяд Закария выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Удар от ворот произведет Витесс
15'
Лабьяд Закария из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Аюб Яссин из команды Утрехт играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
13'
Ван дер Марел Марк пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аюб Яссин и Лабьяд Закария из команды Утрехт.
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
10'
Фор Наварон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Фор Наварон атаковал сзади соперника. Это Ван де Стрек Сандер заработал своей команде штрафной
10'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
10'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Миазга Мэтт выбил мяч подальше от ворот.
9'
Удар от ворот произведет Утрехт
9'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Удар от ворот произведет Витесс
7'
Какой промах! Аюб Яссин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает отличный кросс...
6'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
6'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
5'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дабо Фанкати выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
4'
Шанс! Сереро Тулани из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
3'
Ван дер Марел Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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